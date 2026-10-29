【博覽地平線】2026 韓國藝文朝聖指南！從水上建築、夢幻織物到世界級沉浸光影特展

文章目錄 1. 龐畢度中心首爾分館：法國極簡美學與重磅特展《夏卡爾：超越之旅》

2. 新安漂浮美術館：漂浮在海上的詩意立方體群

3. 國立現代美術館 首爾館：徐道獲Do Ho Suh大型個展 輕盈、優雅且夢幻的歸屬感美學

4. 釜山 ARTE MUSEUM：遠離喧囂！世界最大沉浸式媒體藝術展覽館

5. 首爾 Futura Seoul：張力十足的絕美特展《第三首詩：埃斯·德夫林，再回家》

韓國 近年迅速躍升為亞洲現代藝術 與視覺美學的重點國。從首爾 繁華的都會街區到全羅南道的自然蔚藍，韓國的博物館與美術館 早已打破傳統靜態展覽的框架。建築大師的鏡面幾何、漂浮於水上的奇幻展館、結合數位沉浸式 的光影浪潮，以及世界級當代藝術家的重磅個展，正重新定義旅行者的美學體驗。

本篇特別嚴選5處「不去絕對會後悔」的韓國絕美藝術空間或展覽，並彙整展覽亮點、展期與購票資訊，邀請您一同踏上這趟兼具視覺震撼與心靈交融的美學旅程。

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1. 龐畢度中心首爾分館：法國極簡美學與重磅特展《夏卡爾：超越之旅》

「韓華龐畢度中心 」建築外觀。圖／韓華龐畢度中心官網

作為巴黎 現代藝術地標，龐畢度中心以鮮豔色彩與管線外露的後現代工業風建築聞名，館內坐擁逾十萬件當代大師典藏，並兼具博物館、圖書館與音樂研究功能。趁著巴黎本館閉館整修期間，龐畢度中心加速佈局全球，計畫於 2026 至 2030 年間開設多座海外分館。

今年 6 月盛大開幕的「龐畢度中心首爾分館」，又稱為「韓華龐畢度中心」（Centre Pompidou Hanwha Seoul），已迅速躍升為亞洲當代藝術界的話題焦點。坐落於汝矣島63大廈，建築外觀如同一座璀璨的「光盒」，由法國名建築師團隊精心打造；館內則以極簡幾何線條、純白牆面與大面積透光玻璃交織，巧妙引入自然光影，營造出極具呼吸感與流暢動線的觀展空間，同時也作為韓法兩國文化交流與藝術合作的重要樞紐。

策展多半圍繞現代和當代藝術家與作創作，包含開幕重磅特展《立體派：創造現代視覺》（The Cubists: Inventing Modern Vision）甫剛結束，展覽精心規劃八大展區，直接自巴黎龐畢度中心引進 91 幅極致珍貴的經典館藏，展出包含畢卡索（Pablo Picasso）、布拉克（Georges Braque）及費爾南·萊熱（Fernand Léger）等 43 位藝術大師的真跡，全面梳理 20 世紀初顛覆全球視覺藝術的立體派運動，更特別規劃「KOREA FOCUS」單元藝術，11 位韓國藝術家的作品呼應展出，深度立體畫派對韓國現代藝術發展的深遠影響。

Robert Delaunay, The City of Paris, 1910-1912, Collection Centre Pompidou, Paris. © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. GrandPalaisRmn.

圖／韓華龐畢度中心官網

此外，11月即將登場的最新特展《夏卡爾：超越之旅》（Marc Chagall：Ever Crossing）早鳥票現正預購中，馬克‧夏卡爾（Marc Chagall）是曾被畢卡索盛讚是廿世紀最了解色彩的畫家，近百歲的生命旅程中，曾經俄國大革命、兩次世界大戰及猶太民族被迫害的苦難，兩度為藝術流亡，其畫風融合了立體派、超現實主義與象徵主義，他常用高飽和度、夢幻且非理性的色彩創作，預計將展出65件夏卡爾家族的捐贈作品，邀請大家藉由繪畫、雕塑和陶瓷等多元媒材，探索這位藝術家從1900至70年代，深刻且豐富的藝術歷程。

（左起）馬克‧夏卡爾（Marc Chagall）與1908年〈自畫像〉，目前收藏龐畢度中心，展覽實際展件以韓華龐畢度中心公布為主。圖片來源：維基百科、龐畢度中心

新展《夏卡爾：超越之旅》主視覺。圖／韓華龐畢度中心官網

10至11月中旬，展場布置交接管所休展中，不過館外戶外空間於9月起新增加首檔《鑄刻之物》免費展覽，以三位代表不同世代的韓國女性藝術家（金允信、申美京和吳妙朝）的雕塑作品與建物外的花園及自然景觀空間呼應，藝術裝置將隨著季節氣候變換，展現藝術與自然相互影響轉化的感官體驗，此檔展出無需購票，歡迎民眾免費參觀。

金允信以不同硬度和紋理的木材和石頭為材料，雕刻出雕塑作品。圖／韓華龐畢度中心官網

展覽資訊 ： 《夏卡爾：超越之旅》Marc Chagall：Ever Crossing

時間：2026/11/24（二）至2027/3/28（日）

地點：龐畢度中心首爾分館 展廳1

早鳥優惠：17500韓元/張(10/23-11/23)、一般門票：全票25,000韓/張，約台幣600元，11/15開售

（地址：63 Building, 50, 63-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07345, Republic of Korea）

《花園計畫：鑄刻之物》（𝙏𝙝𝙚 𝙂𝙖𝙧𝙙𝙚𝙣 𝙋𝙧𝙤𝙟𝙚𝙘𝙩: 𝙄𝙢𝙥𝙧𝙞𝙣𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙏𝙞𝙢𝙚）

時間：2026/09/06-2027/3/7

地點：戶外空間，免費參觀



官方網站：韓華龐畢度中心

2. 新安漂浮美術館：漂浮在海上的詩意立方體群

圖片來源／YANAGI + ART BASE

近年來水上漂浮建築極受歡迎，無論是漂浮人工島、水上游泳池或大型裝置藝術，如今連美術館也可以直接漂浮了！位於韓國全羅南道新安郡安佐島的「新安漂浮美術館」（Floating Museum，暫定），是韓國首座水上藝術殿堂，也是當地「一島一美術館」文化再造計畫中最亮眼的指標，建築由日本當代藝術大師柳幸典團隊操刀設計，七個散落於水庫浮台上的鏡面立方體組成，建築歷程長達6年之久，工程進度一度受到日韓關係惡化和新冠疫情諸多因素影響停擺而延遲竣工，建築打破傳統博物館的封閉牆面印象，會隨四季與日夜交替倒映藍天、潮汐與泥灘周遭景致輝映，完美演繹了人工建築與大自然融為一體的極致詩意。

走進館內，五座展廳以「韓半島歷史與海洋文化」為策展核心，深刻回應新安郡作為古代東亞航道樞紐的文化脈絡。首期展覽透過當代藝術語彙，重構 14 世紀著名的「新安沉船」海上貿易記憶與地理史觀。展品巧妙地將海洋的流動感與歷史文物融合，讓觀眾在隨著水波微幅晃動的特殊空間感中，穿梭於古老海上絲路與當代視覺創作之間，深刻體會人、海洋與歷史時空交會的獨特張力。

最令人驚喜的是，館方誠意十足地祭出了「開幕首年整整免費參觀」的超值好康（2026年6月至2027年6月）！未來更規劃邀請 James Turrell、Olafur Eliasson 等國際頂尖光影大師接力進駐創作。在水波與鏡面交織的光影下，觀眾能零門檻沉浸於天地與藝術之間，無疑是近年最具話題性、絕不能錯過的國際藝文朝聖地。

圖片來源／YANAGI + ART BASE

圖片來源／YANAGI + ART BASE

展覽資訊： 漂浮美術館開幕展（以「韓半島歷史與海洋文化」為核心）

時間：2026 年 6 月 4 日 – 2027 年 6 月 4 日

地點：韓國全羅南道新安郡安佐島

票價：首年免費開放參觀

3. 國立現代美術館 首爾館：徐道獲Do Ho Suh大型個展 輕盈、優雅且夢幻的歸屬感美學

圖片來源：韓國 國立現代美術館 Instagram

當「家」不再是一處固定的地址，而能隨人移動、摺疊收納於記憶之中，它會以什麼樣的模樣呈現？韓國當代國際級藝術家徐道獲（Do Ho Suh）迄今規模最大的同名個展《Do Ho Suh》，在韓國國立現代美術館首爾館（MMCA Seoul）重磅登場。展覽集結其橫跨近 40 年創作生涯的 500 餘件作品，從未公開的早期創作到享譽國際的半透明織物建築，細膩梳理藝術家對於「家、遷徙、空間與身分」的深刻思考。

展覽中能看見藝術家不同時期、媒材的創作靈感與歷程，包含童年雕刻、韓屋印、韓紙拓印等等，其中最震撼的亮點，莫過於第 5 展廳中以 1:1 實際尺度重現的半透明織物家屋。徐道獲運用輕薄的聚酯纖維與不鏽鋼結構，精準還原了他曾居住過的首爾、紐約、倫敦、柏林等地的公寓、走廊與樓梯。柔軟輕盈的布料打破了建築原本的沉重感，讓不可移動的居所化為得以隨身攜帶的記憶容器；而全長超過 21 公尺的《Nest/s》，更將不同城市的門框接連排列，串起一趟由離開、抵達與再次出發共同構成的生命旅程。

圖片來源：徐道獲 社群 Instagram

圖片來源：徐道獲 社群 Instagram

除了探討個體與空間，展覽亦延伸至群體關係與私密情感。從透明地板下由無數微小人形共同支撐觀者的《Floor》，到與永續時尚品牌 RE;CODE 合作、將家人衣物口袋拆下縫入外套內側的新作《Memory of Love》，皆展現出個體在群體與家庭中的依存連結。此外，展覽還有一個隱藏彩蛋，是館方特別邀請知名演員朴寶劍錄製免費語音導覽，陪伴觀眾穿梭這場穿梭記憶與空間的感官之旅。展期將一路持續至 2027 年 2 月 9 日，隨後部分作品預計移師東京都現代美術館及香港 M+ 展出，持續向世界傳遞關於「家」的深刻共鳴。

徐道獲 2024 年作品《Perfect Home: London, Horsham, New York, Berlin, Providence, Seoul》，圖片來源：韓國 國立現代美術館 社群 Instagram

展覽資訊： 《徐道獲Do Ho Suh個展》

時間：2026/08/27 - 2027/02/09

地點：國立現代美術館 首爾館（地址：首爾 B1 Gallery 3,4,5 / 2F MMCA Studio）

票價：全票8,000韓元/張，約台幣195元

4. 釜山 ARTE MUSEUM：遠離喧囂！世界最大沉浸式媒體藝術展覽館

圖片來源：Visit Busan官網

如果你看膩一陳不變的靜態展件，想要多一點沉浸體驗的話，那你一定不能錯過韓國釜山 ARTE MUSEUM！Arte Museum是由韓國數位設計公司 d'strict 所打造的大型沉浸式媒體藝術展館，結合投影技術、立體環繞音效及專屬香氛，帶來視覺、聽覺與嗅覺的五感體驗。從2020年首間濟州館（Arte Museum Jeju）開始，到2024年開幕的釜山館，韓國境內目前共有四大沉浸館，每個館所特色各不相同，其中釜山館占地 5,600平方公尺(約 1,700坪)，號稱是「世界最大沉浸式媒體藝術展覽館」，甚至被盛讚是此生必逛的沉浸式數位藝術館。

圖片來源：釜山 ARTE MUSEUM

釜山Arte Museum共有19 個展區，其中有 16 件作品專門為結合釜山在地自然與人文而設計，展館以「永恆的自然（ETERNAL NATURE）」與「循環（CIRCLE）」為主題，將超巨型數位投影、環繞立體音效與特調香氛完美融合，特別融入釜山獨有的海洋與港灣意象，徹底打破傳統展覽「只可遠觀」的框架，以高科技投影、鏡面反射與獨特香氛，為旅人打造一場觸動視覺、聽覺、嗅覺與觸覺的五感夢幻之旅。

當你踏入展場，高達 7 公尺的「無極瀑布（WATERFALL INFINITE）」伴隨震耳水聲傾瀉而下，搭配全鏡面折射，讓人彷彿置身自然奇觀；在「雨（RAIN）」展區，觀眾甚至能走進水霧中感受濕潤，體驗打破常規的真實互動。此外，熱門拍照區「太陽（SUN）」能拍出張力十足的金色剪影，「星光沙灘（STARRY BEACH）」讓光影浪潮撫過腳邊，而親子最愛的「動感寫生簿（LIVE SKETCHBOOK）」更能將親手彩繪的動物躍然於大螢幕上，趣味與奇幻感十足，更讚的是持 Visit Busan Pass 釜山通行證更可免費入場，營業時間為每日 10:00 至 20:00，是造訪釜山絕不可錯過的感官體驗深度之旅。

圖片來源：釜山 ARTE MUSEUM

圖片來源：釜山 ARTE MUSEUM

圖片來源：釜山 ARTE MUSEUM

美術館資訊 釜山 ARTE MUSEUM

營業：每日 10:00 至 20:00 （最後入場時間 19:00）

地點：釜山廣域市影島區海洋路 247 號街 29（부산광역시 영도구 해양로247번길 29）

票價：全票22,000 韓元/張，約台幣550元，憑 Visit Busan Pass 釜山通行證免費入場

5. 首爾 Futura Seoul：張力十足的絕美特展《第三首詩：埃斯·德夫林，再回家》

圖／Futura Seoul 官網

如果你喜歡釜山 ARTE MUSEUM 的全感官沉浸氛圍，卻又希望能保有欣賞實體藝術裝置與建築留白的喘息空間，那麼位於首爾鍾路區北村的全新多元藝文空間 Futura Seoul，將會是你的首選！

「Futura」取自拉丁語中的「未來」，這座前衛且挑高的現代建築矗立於傳統韓屋聚落間，天生自帶古今交融的衝突張力。2026 年下半年，Futura Seoul 迎來重磅國際大展——英國頂尖視覺藝術家兼舞台設計師埃斯·德夫林（Es Devlin）在韓國的首次個展《第三首詩：埃斯·德夫林，再回家》（3rd Poem: Es Devlin, Come Home Again）。

主視覺與藝術家

圖／Futura Seoul 官網

曾為 U2、碧昂絲（Beyoncé）、愛黛兒（Adele）以及倫敦奧運閉幕式打造傳奇舞台的德夫林，將其 30 多年來跨越表演、視覺藝術、建築與科技的創作精髓，完美融匯於這座未來空間中。藝術家將觀展過程設計成一段穿梭於記憶、建築與光影間的流動旅程。展覽由倒置書架構成的《Infinite Library》揭開序幕，光影在書頁間流轉紀錄著思想，當書架如門扉般開啟，觀眾隨即踏入由全鏡面打造的《Mirror Maze》，在無盡折射的光影中映照自我與世界。沿著建築動線前行，《Line of Light》順應光線從室內穿透至戶外庭園，將自然與人造光熔為一爐；而集結她 30 年草圖與手稿的《Screenshare》，則會在影片播畢後邀請觀眾帶走一張手稿草圖，將展覽的靈感碎片實體化地延伸至日常生活中。

埃斯·德夫林（Es Devlin），《Infinite Library》，2026。圖／Futura Seoul 官網

埃斯·德夫林（Es Devlin），《Infinite Library》，2026。圖／Futura Seoul 官網

展覽的主軸更深層地探問著人類與自然生態間的共生關係。同名創作《Come Home Again》結合了首爾與倫敦瀕危物種的畫作與合唱聲響，以宛如詩歌的形式召喚大眾對自然生態與語言多樣性的記憶；而在參與式作品《Collective Portrait》中，觀眾更能圍坐於長桌前為面前的陌生人描繪肖像，讓每一位造訪者的痕跡都成為這座動態展覽的一部分。這場展覽不僅帶來視覺上的沉浸震撼，更透過鏡像、手稿與自然留白，引導觀者在空間裡尋回人與自然「共生」與「存在」的深刻意涵。展期自 2026 年 8 月 20 日展至 2027 年 1 月 17 日，無疑是走訪首爾時絕不能錯過的靈感朝聖之地。

圖／Futura Seoul 官網

圖／Futura Seoul 官網

圖／Futura Seoul 官網

展覽資訊 《第三首詩：埃斯·德夫林，再回家》（3rd Poem: Es Devlin, Come Home Again）

時間：2026/8/20-2027/1/17 ，周一公休，10:00 - 18:00

地點：未來首爾 FUTURA SEOUL | 首爾特別市鐘路區北村路 61（서울특별시 종로구 북촌로 61）

票價：全票22,000 韓元/張，約台幣550元，憑 Visit Busan Pass 釜山通行證免費入場

Futura Seoul：