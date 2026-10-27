新美館最新雙特展「畫外拓徑」和「凝眸宇宙」聚焦李梅樹等四大藝術家，百件作品爬梳臺灣近代美術發展脈絡

新北市美術館 （以下簡稱新美館）近日最新雙特展「凝眸宇宙——林克恭的藝術與生活」及「畫外拓徑：李梅樹．楊三郎．李石樵」開展，此次聚焦林克恭、李梅樹、楊三郎及李石樵四位與新北具有深厚淵源的臺灣重要前輩藝術家 ，透過經典作品與珍貴文獻，從生命歷程、藝術創作與社會參與出發，重新梳理臺灣近現代美術發展脈絡，展現新北深厚的藝術文化底蘊。

開幕式上新北市長侯友宜 表示，新北孕育許多臺灣美術史上的重要藝術家，四位前輩藝術家皆與新北有著深厚連結，雖有不同的生命經歷與創作道路，卻都以藝術回應時代，並將影響力延伸至地方文化、藝術教育與社會發展。此次雙展不僅呈現他們的藝術成就，更讓觀眾重新認識新北在臺灣美術史中的重要地位。特別感謝林克恭家屬慷慨捐贈345件珍貴作品，讓重要藝術資產跨海返鄉，成為全民共享的文化資產。

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新北市長侯友宜於雙展聯合開幕式致詞。（新北市美術館 提供，攝影：楊瘦芬）

新北市美術館賴香伶館長於雙展聯合開幕式致詞。（新北市美術館提供，攝影：楊瘦芬）

新美館賴香伶館長表示，兩檔展覽以新北在地藝術脈絡為起點，透過作品、文獻與研究成果，重新梳理臺灣近現代美術的重要軌跡，是新美館參與重建臺灣藝術史的具體行動，期望讓觀眾從不同視角認識前輩藝術家，理解藝術與土地、時代及生活的深刻連結。

345件珍貴作品跨海返鄉 「凝眸宇宙」重現林克恭的藝術生命

由策展人林育淳策劃的「凝眸宇宙——林克恭的藝術與生活」，聚焦出生於板橋林家的藝術家林克恭（1901–1992）。林克恭青年時期遠赴英國及歐洲接受長達12年的藝術教育，隨後輾轉生活於廈門、香港、澳洲等地，1949年底定居臺灣，並投入近20年的藝術教育。其創作從早期西方學院寫實，晚年更融入東方哲思與宇宙觀，展現持續探索與求變的藝術精神。

「凝眸宇宙——林克恭的藝術與生活」主視覺。圖／取自新美館官網

新美館自2020年起展開林克恭相關研究，並獲得家屬慷慨捐蹭345件畫作，包含289件油畫、47件水彩、2件粉彩畫及7件素描，作品於2025年自美國返臺。本展精選123件作品及305件文獻資料，透過「遠行・歸航」、「耕耘・臺灣」、「寫生・風景」、「人體・韻律」及「宇宙・哲思」等主題，呈現藝術家橫跨不同時期的創作發展。從1922年的〈英國鄉村〉、1962年的〈湖光山色〉，到1968年展現光與宇宙意象的〈向日葵〉，帶領觀眾重新認識這位從新北出發、足跡遍及世界的藝術家。

「凝眸宇宙」展間一隅。（新北市美術館提供，攝影：楊瘦芬）

「凝眸宇宙」展間一隅。（新北市美術館提供，攝影：楊瘦芬）

「凝眸宇宙」展場一隅。（新北市美術館提供，攝影：楊瘦芬）

「凝眸宇宙」展間一隅。（新北市美術館提供，攝影：楊瘦芬）

從畫布走向社會 「畫外拓徑」看見三位藝術家的時代實踐

另一檔展覽「畫外拓徑：李梅樹．楊三郎．李石樵」由藝術史學者白雪蘭策劃，聚焦李梅樹（1902–1983）、楊三郎（1907–1995）及李石樵（1908–1995）三位臺灣重要前輩藝術家。展覽從繪畫延伸至社會實踐，探討三人如何在1945年前後的時代變局中，透過地方文化、藝術組織與美術教育，為臺灣藝術發展開拓不同道路。

「畫外拓徑：李梅樹．楊三郎．李石樵」主視覺。圖／取自新美館官網

出生於三峽的李梅樹，長年主持三峽祖師廟重建，將繪畫、雕刻與建築美學融入民間信仰空間；出生於永和的楊三郎，積極參與臺陽美術協會及臺灣省全省美術展覽會的發展，為藝術家建立發表與交流平台；出生於泰山的李石樵，則於1948年創立不收費的「李石樵畫室」，以嚴謹的素描訓練培育後進，並持續探索現代藝術的多元可能。

本展匯集71件作品及146件文獻資料，包含珍貴手稿、歷史照片與影音紀錄。展出作品包括李梅樹描繪地方民俗信仰的〈祖師廟慶典〉、楊三郎以臺灣現代舞先驅蔡瑞月為模特兒創作的〈舞孃〉，以及李石樵反映戰後社會現實的〈市場口〉等。透過作品與歷史文獻的相互對照，呈現三位藝術家對時代與土地的觀察，以及如何將個人藝術理想轉化為影響後世的文化力量。

「畫外拓徑」展間一隅。（新北市美術館提供，攝影：楊瘦芬）

李梅樹，〈小憩之女〉，1935。（新北市美術館提供，攝影：楊瘦芬）

楊三郎，〈舞孃〉，1952。（新北市美術館提供，攝影：楊瘦芬）

「畫外拓徑」展間一隅。（新北市美術館提供，攝影：楊瘦芬）

「畫外拓徑」展間一隅。（新北市美術館提供，攝影：楊瘦芬）

「畫外拓徑」展間一隅。（新北市美術館提供，攝影：楊瘦芬）

從藝術家的生命出發 重新閱讀臺灣美術史

「凝眸宇宙」與「畫外拓徑」從不同研究視角出發，呈現四位藝術家如何以創作回應時代，並將影響力延伸至社會。從林克恭跨越國界的藝術探索，到李梅樹、楊三郎及李石樵對地方文化、藝術組織與教育的投入，共同交織出臺灣近現代美術的多元面貌。新美館期望透過兩檔研究型展覽，持續深化在地藝術史研究，邀請觀眾從四位藝術家的生命與作品，重新認識臺灣藝術與土地的深厚連結。

「畫外拓徑」展間一隅。（新北市美術館提供，攝影：楊瘦芬）

「畫外拓徑」展間一隅。（新北市美術館提供，攝影：楊瘦芬）

展覽資訊 ： 新北市美術館（新北市239005鶯歌區館前路 300 號） 「凝眸宇宙——林克恭的藝術與生活」

時間：2026/10/17-2027/02/14

地點：6B展覽室 「畫外拓徑：李梅樹．楊三郎．李石樵」

時間：2026/10/17-2027/02/14

地點：6A 展覽室