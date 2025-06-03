聽見金句／心有空，學才深：老子的學習智慧。
《老子》這本書裡曾經說：「當其無，有其用。」當我們手裡握著一樣東西，就不能再拿另一樣東西了，因為已經「有」了，充滿了，沒有空間。學習也是一樣，心態放空才會有效。
「謝錦中文」曾是許多人大學時期中文課聞風喪膽的夢魘──最不營養的學分、最難修、最辛苦；卻也是大多數學生畢業出社會後，最懷念、收穫最多、終身受用的一堂課。
謝錦桂毓老師破除一般社會、文化心理的框架，從「文學鑑賞」直指「生命靈魂」的核心本質，引導從中獲得啟發、認識自己，做自己生命的主人。
本門課藉著謝錦桂毓老師與淑美（「文學與生命覺醒讀書會」資深學員、「愛你一輩子守護團」副執行長）的「問答形式」，提供鑑賞文學的方法，並於過程中提醒連結「認識自己」的門徑與方法。打破傳統學習中文的框架，一同探尋文學之門，修習「生命靈魂改造」課程。
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