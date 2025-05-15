聽見金句／《金剛經》歸結到原點就是生活——把衣服穿好、把飯吃好。

蔣勳老師應國家圖書館、聯經出版、人間福報之邀，於2018年11月4日的講座中，分享他所奉持的三套《金剛經》。

《金剛經》為《金剛般若波羅蜜經》的簡稱，是著名的佛學經典。蔣勳老師於講座中暢談自己與三套《金剛經》的因緣，分享《金剛經》對他人生三階段所產生的關聯，以及「金剛能斷」所帶來的「般若智慧」，盼能藉此講座廣結善緣。

三套《金剛經》版本如下：

唐咸通九年敦煌莫高窟大英博物館藏本。

高麗崔瑀版本。

元雙色套印臺灣國家圖書館藏本。

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