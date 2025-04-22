聽見金句／帶風向不是問題，問題在人們跟風的動機。
「帶風向」本身可能是一個社會整體民智已開的過程，它不必然是一個負面的事。可是如果你按照的不是一套思考方法，而是依照很原始的人性，像是你不想落單，想要跟著勢力最龐大的那邊去走的話，就有可能讓這種操作手法能夠放大。
（摘自時事評論家溫朗東：《網紅、鄉民與網軍大逆襲》）
非典型政治人物竄起、網路紅人聲量大漲、社群行銷主導商機……社群時代的網路傳播，成為影響一切的關鍵。人類發展史從印刷術的發明至電子網路興起，到底是誰在簾幕後決定了這世界的命運？
《廣場與塔樓》的作者尼爾．弗格森自14世紀開始向下深挖，將視角投向帝王背後的謀士與人際網絡，談秘密組織「光明會」的終極目的、911恐怖活動的人際網路、川普當選的網路資訊策略……。
知名評論家溫朗東於聯經書房導讀本書，從「網路」這項概念切入，解析當代臺灣議題的傳播模式，並提出對「現代化」的種種疑問，以此延伸思考：現代文明真的是讓社會更混亂的根源嗎？「網路」的發明到底是好是壞？又如何改變了我們的生活？
在時代狂潮中，我們都曾身不由己，惟有跳出框架，直面現實，方能得到最終解答。
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