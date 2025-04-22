聽見金句／帶風向不是問題，問題在人們跟風的動機。

非典型政治人物竄起、網路紅人聲量大漲、社群行銷主導商機……社群時代的網路傳播，成為影響一切的關鍵。人類發展史從印刷術的發明至電子網路興起，到底是誰在簾幕後決定了這世界的命運？

《廣場與塔樓》的作者尼爾．弗格森自14世紀開始向下深挖，將視角投向帝王背後的謀士與人際網絡，談秘密組織「光明會」的終極目的、911恐怖活動的人際網路、川普當選的網路資訊策略……。

知名評論家溫朗東於聯經書房導讀本書，從「網路」這項概念切入，解析當代臺灣議題的傳播模式，並提出對「現代化」的種種疑問，以此延伸思考：現代文明真的是讓社會更混亂的根源嗎？「網路」的發明到底是好是壞？又如何改變了我們的生活？

在時代狂潮中，我們都曾身不由己，惟有跳出框架，直面現實，方能得到最終解答。

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