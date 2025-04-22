從英國水晶宮到大阪萬國博覽會！細數歷史上重要里程碑與台灣的關聯

為期半年的大阪萬國博覽會在日本大阪「夢洲人工島」盛大開展中，超過170年歷史的萬博會在19世紀中葉興起，成為各國展現現在化與文明進步的國際舞台，包含英國、法國、美國、義大利、日本等31個主辦國，即使遠在東亞的台灣，也曾在日治時期（1895-1945）隨著日本的帝國節奏參與其中。本文彙整資料，並從萬博會的歷史發展、英國與法國的關鍵里程碑，談到台灣參與其中的歷史角色，一窺這場跨越百年的全球展演如何形塑我們今日熟悉的世界。

世界最大木造環形建築「大屋根環」。圖／網友Rachel提供

文章目錄 一、 萬博會的歷史與轉型

二、 首場萬博會在英國 水晶宮傲視全球

三、 引領萬博美學與建築想像的策展大國：法國巴黎

四、 台灣也瘋萬博會？還曾設立「中華民國館」參展

五、 2025大阪萬博會特點

一、 萬博會的歷史與轉型

萬國博覽會又叫做世界博覽會（Universal Exposition、World's Fair、World Expo，或簡稱為Expo），又被簡稱為世博會、世博、萬博，世博會構想最早可追溯至中世紀歐洲商人「定期的市集」，起初只牽涉到商業行為，19世紀以後隨著工業革命以及市集的規模漸漸擴大，格局也逐步演變成向全世界展示最新科技、藝術與產業發展的輝煌成果的國際交流盛會！

事實上，萬國會不僅是一場工藝與工業的展覽，也是一種國力的展現。19世紀至20世紀初，歐美列強也經常透過它宣揚帝國實力，而亞洲的新興強國如日本亦積極參與，透過殖民展示推動其現代化形象。萬博會至今仍持續舉辦，目前已從單純的展覽，轉型為國際議題交流的平台，涵蓋環境、永續、科技與文化等多元面向。

二、 首場萬博會在英國 水晶宮傲視全球

英國《泰晤士報》文章稱：「創世以來，全世界各族群第一次為同一目的而動員起來」。

1851 年英國倫敦萬國博覽會的展場水晶宮的外觀。圖片來源：史密森尼圖書館和檔案館（Smithsonian Libraries）

1851年，英國於倫敦海德公園舉辦了史上首屆萬國博覽會（The Great Exhibition），又名為「萬國工業博覽會」，維多利亞女王的王夫艾伯特親王是主要籌辦者之一，此次萬博最大亮點是全鋼鐵與玻璃打造的展覽主場館「水晶宮」（The Crystal Palace，1851年），是全所未見的新式建築設計，玻璃屋長約563公尺，寬約138公尺，從打地基到竣工費時僅九個月。

除了建築外，會場超過13,000件展出品，上百萬遊客的來訪促使英國邁向更強大的國家地位，具影響力的展品包含軌道蒸汽牽引機、高速汽輪船、起重機、廚具用品、鐵製品、以及來自美國的收割機，總參觀人次超過600萬人，盛況空前。英國不只藉此博覽會成功強化其「世界工廠」形象，展現大英帝國維多利亞女王的輝煌時代，以及其工業、經濟、軍事高度發展的的領先地位，同時也奠定萬博會制度與誕生！

1851年英國工業博覽會的亮點建築水晶宮的內部展示。圖片來源：維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum, V&A）

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還記得英國輝煌的「維多利亞時代」嗎？小魚老師在這一講介紹維多利亞時代的英國，從偉大的女王養成說起，再到女王與王夫戀愛、舉辦萬國博覽會等等。不論是皇室的風雲人物軼事趣談，還是小人物的情感心事，文學作家的筆端巧思，且聽小魚老師生動活潑的解說，為你細細展開一幅英式風情畫。

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三、 引領萬博美學與建築想像的策展大國：法國巴黎

法國的巴黎是歷史上最熱衷舉辦萬國博覽會的城市之一，於19世紀下半與20世紀初多次舉辦萬博會，至今已經舉辦將近10場！主要是因為法國與倫敦互為國際競爭對手，尤其是19世紀下半與20世紀初多次舉辦萬博會，其中最具指標意義，也是至今多數人也津津樂道的建築與雕塑，分別是1878年和1889年這兩屆巴黎萬博，第三屆展示了現存美國紐約港的自由女神像（Statue of Liberty）原型的頭部，後者是紀念法國大革命百年所舉辦，並誕生了今日巴黎最具象徵性的地標——「艾菲爾鐵塔」（Eiffel Tower，1889年），當時臨時結構，卻因結構創新成為經典。

尤其是1889年第四屆的法國巴黎世界博覽會，多項與現代人生活息息相關生活日用品，如汽車、冰箱、愛迪生發明的留聲機，也在這次會場展出。據統計，這場盛會總參觀人數較上屆翻倍，首次突破千萬人，高達1,600萬人次參訪，刷新歷史紀錄，影響至今。

自由女神像頭部，於1878 年巴黎博覽會展出。圖／維基百科，美國國會圖書館

1889年第四屆的法國巴黎世界博覽會海報。圖片來源：德國達姆施塔特大學和州立圖書館（Universitäts-und Landesbibliothek Darmstadt，ULB）

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時尚代名詞的巴黎，也曾經擁擠不堪、危險而又髒亂，就像工廠一樣的城市？法國巴黎自1855年起透過多次舉辦博覽會，展示國力與文化，也藉此加速城市現代化進程、重塑城市形象，讓巴黎不斷獨自升級！這場讓巴黎改頭換面的大工程是出自誰手？又有哪些建物與改造計畫息息相關？跟著法國國家藝術導覽員，黃忠勤老師一起探尋印象派年代風情的巴黎與其歷史吧！

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四、 台灣也瘋萬博會？還曾設立「中華民國館」參展

台灣雖然至今尚未舉辦過一場世界博覽會，但在日治時期（1895-1945）曾因為日本的帝國主義與殖民擴張的企圖下，間接受到萬博文化的影響，並參與到國際盛會！萬博在當時不僅是一場展覽，更是殖民意識形態與國族認同的舞台，台灣亦曾是其中一環。早在日本1910年舉辦的「日英博覽會」首次與歐洲強國英國合作舉辦，日方即針對當時的殖民地（包括台灣、韓國、關東州及南滿）各設置一個展示廳，而1910年設立的「台灣廳」（或台灣館）展示許多台灣產物，例如茶葉、樟腦、稻米、蔗糖等；不少原住民的物質文化標本和模型，完全體現殖民統治者的優越感與野心，不只是殖民成果展示，也試圖向國際宣示其現代統治能力。

值得一提的是，日本真正首次舉辦則是1970年的大阪萬博，當時以「人類的進步與和諧」為主題，1945年結束日本殖民後的台灣，曾以「中華民國」為名設館參與國際盛會。國立台灣歷史博物館近日社群貼文「現在是新奇物晚上」系列中，介紹有一枚2004年收藏文物「紀132日本萬國博覽會紀念郵票尪仔標」，這枚55年前的尪仔標貼著這場展會所發行的紀念郵票，印著「中華民國館」建築圖案，還寫著「日本萬國博覽會紀念」、「EXPO70」等字樣，現在細細品讀別有一番滋味。

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你對日治時期台灣的歷史有多少認識呢？國立東華大學歷史學系副教授蔣竹山撰寫的《島嶼浮世繪：日治臺灣的大眾生活》，這是一本穿越至日治時期1895至1945年台灣的時空旅人必讀指南書。透過36個關鍵詞，如地景記憶、美食等七種方向切入，以知性之筆召喚沉睡在文獻資料裡的時代聲音，讓林獻堂、佐藤春夫、吳新榮等人親自現身，以其生命記憶的片段，帶領你邊讀邊感受近百年前台灣島上生氣蓬勃的民生百態。

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五、 2025大阪萬博會特點

那麼現在的萬國博覽會呢？而從20世紀末開始，隨著科技進步萬博會也默默轉型，不再強調帝國主義，關注焦點翻轉成強調人與自然共存的環境保護、生態城鎮，以及探討新科技和生活的關係等可持續發展的議題。

大阪萬博會吉祥物「脈脈（ミャクミャク）外型獵奇又可愛的它是由細胞和水結合而誕生，真實身份沒有人知道的一種神秘生物。圖／網友Rachel提供

今年大阪萬國博覽會則是以「讓生命燦爛的未來社會藍圖」為核心主題，聚焦於「拯救生命」、「賦能生命力量」和「維繫生命」三大子題目，集合了158個國家或地區參與，必看亮點包含，萬代南夢宮株式會社打造的「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」展館，以知名IP《機動戰士鋼彈》的宇宙世界觀為靈感，17公尺高的跪地鋼彈，彰顯動漫帝國日本在二次元世界坐擁不可撼動的地位，而台灣館「TECH WORLD」由台灣外貿協會在日本成立「玉山數位科技株式會社」代表展出，展現科技感，觀者將以視、聽、嗅、觸、味覺，乃至感性等「六感」與之互動。

還有8大領域專家打造的核心館「生命動態平衡館」、編織生命「EARTH MART」、「生命巡迴的冒險」、交響生命「Co-being」等等，提供大家思考人類永續發展目標及其生命課題，琳瑯滿目，熱烈邀請全世界的觀眾一同參與絕對要讓參訪者大飽眼福！

2025年大阪萬國博覽會會場。組圖／琅琅悅讀編輯室，圖片來源：網友Rachel提供

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東京國立博物館（東京国立博物館，Toyko National Museum）與世界博覽會有很深的淵源？《大人的關西私旅》作者羅沁穎是哈日資歷超過20年，喜歡透過旅行分享日本的所見所聞，在她【「藝」起玩日本：此生必去十大特色美術館】囊括藝術、建築、設計各個面向，嚴選出日本10大必訪美術館，東京國立博物館的歷史淵源也在其中！邀請熱愛日本深度旅遊的你一起聆聽理解生活！

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萬國博覽會不僅塑造了現代城市地景，也反映國家競逐與文化輸出的歷史軌跡，它不只是一場展覽，更是一把理解近代文明變遷的鑰匙。無論是英國開創性水晶宮、巴黎的建築奇蹟、台灣在日治時期的參展記憶，還是現在進行式的大阪博覽會，它引領我們認識不同國家、不同科技的嶄新面貌，也為我們理解歷史，具有舉足輕重的地位。