《人間國寶》美術老師變漆藝大師！堅持以傳統技法傳承工藝：黃麗淑

人間國寶-系列報導前言 「人間國寶」是無形文化資產的實踐者也是傳承者，透過他們的故事得知歷史的變化以及脈絡，他們窮其一生用身、心、靈、以血淚交織出動人的藝術篇章，在傳統與創新之間尋求平衡與突破，不斷挑戰自我的極限只為在舞台上呈現最美好的霎那，他們傳習自己卓越的技藝只為守護台灣這片土地的傳統文化，透過不同的視角一起來看看他們的故事。 本文出自文化部文化資產局出版《人間國寶－30位傳統表演藝術藝師的故事》一書，未來將不定期以系列報導的方式向讀者介紹他們的人生故事。

文｜改寫自《人間國寶-30位傳統表演藝術藝師的故事》，原文：廖振富

圖｜文化部文化資產局

書名：人間國寶：30位傳統表演藝術藝師的故事

作者： Walis Nokan, 乜寇．索克魯曼, 甘耀明, 利格拉樂．阿𡠄, 吳曉樂, 李志銘, 李豐楙, 周芬伶, 林央敏, 邱祖胤, 凌煙, 馬翊航, 崔舜華, 張郅忻, 連明偉, 陳雪, 劉崇鳳, 鍾永豐, 隱匿

出版社：蔚藍文化

出版日期：2023/10/20

麗淑老師的故事，彷彿是一篇藝術與堅持所編織而成的美麗傳奇。她來自一個傳統的務農家庭，從小便養成了勤勞與責任感，在這個嚴謹的家教中，發現了自己對美術萌芽的無限熱情。這份熱愛最終成就了她成為漆藝界的巨擘，甚至被譽為「人間國寶」。

🛎️ 家庭支持，步上藝術之路

麗淑老師出生於1949年，屏東里港。小時候，她可不是在玩樂，而是每天幫忙掃地、洗茶盤，甚至還要泡茶送到店裡招待客人。她記得有一次颱風來襲，母親叫她走很長的一段路去幫忙蓋稻穀，避免壞天氣破壞收成。儘管父親重男輕女，但他深信「教育就是最好的嫁妝」，所以即使在那個年代，家裡也堅持讓她們姐妹們接受良好的教育，甚至請成大的學生來當家教。

熱愛藝術的黃麗淑，透過姐姐的幫助，在假日的時候跟隨何文杞老師學習繪畫，準備考取大學美術系。最初她考上了藝專的夜間部，但在父親的堅持下，重考並轉讀了日間部美工科，這也成為她藝術之路的起點。

🛎️ 拜師學藝，與漆藝結緣

藝專畢業後，麗淑老師回到家鄉屏東里港國中當了三年美術老師。婚後，因丈夫工作調動，她跟著丈夫來到草屯，並在當地的竹山高中任教，這也是她漆藝生涯的起步階段。竹山是個竹子資源豐富的地方，這讓她在學習竹藝的過程中，與漆藝逐漸建立了深厚的關聯。

1976年，她離開教職，加入了「臺灣省手工業研究所」，開始了她在工藝領域的專業發展。起初，她致力於竹工藝的產品設計，卻發現竹材容易發霉，無法長期保存。於是，她開始接觸天然漆，並在這過程中，遇到了國寶級的漆藝大師陳火慶。她不僅承襲了陳大師精湛的技藝，還從學術的角度進行漆藝的傳承與發展。這段經歷讓麗淑老師徹底愛上了漆藝，並開始了她長達數十年的漆藝創作旅程。

🛎️ 全心投入，實踐夢想

麗淑老師對待藝術十分嚴謹，無論是在設計產品還是創作漆藝作品，她都力求完美。這份專注與努力，使得她不僅指導廠商研發產品屢獲殊榮，自己也憑藉獨特的技法和創新的風格，獲得了國內外無數的獎項。1999年退休後，她全心投入漆藝創作與技藝傳承，並開始在各大學教授漆藝，將自己的知識與經驗傳授給下一代。

2009年，她在草屯郊外購地建立了「遊漆園」，成為她創作與傳承漆藝的基地。日復一日，她依然樂此不疲，持續實踐著自己的藝術夢想。

🛎️ 傳承漆藝，成就人間國寶的一生

麗淑老師與漆藝結緣已經超過四十年，她不僅承襲了陳火慶大師的精湛技藝，還多次前往日本和中國等地進修，深入學習漆藝的精髓。她始終堅持使用傳統的漆藝工法，並且不向大規模工業生產妥協，致力於保留漆藝的原始手工藝術風貌。她堅持使用天然漆，並以無毒的松節油和樟腦油作為溶劑，保持漆藝的純粹與天然。

不僅如此，麗淑老師對漆藝的熱愛還延續到了技藝的傳承，她在2020年被文化部登錄為「人間國寶」，這不僅是對她藝術成就的肯定，也讓她的漆藝事業更具歷史意義。

黃麗淑老師謹遵古法，而題材多為生活中常見的蟲魚鳥獸，個人風格鮮明。此四幅作品由左起依序為〈春日後山桐花開〉、〈夏夜池畔蓮田田〉、〈秋暮溪岸蜻蜓舞〉、〈冬晨籬下菊草香〉。

●本文摘選自於《人間國寶-30位傳統表演藝術藝師的故事》，文化部文化資產局授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。