文資局「藝百家100+」特展成台灣之光 獲2025美國繆思設計大獎

由文化部文化資產局主辦的「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展，於國際知名設計競賽2025美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）中，榮獲概念設計：展覽與活動類金獎。該展覽透過創新策展手法與數位科技應用，展現臺灣無形文化資產的當代表現，並獲得國際評審高度肯定，進一步提升臺灣文化資產展演的國際影響力。

本次獲獎的「藝百家」特展，以「準藝師」為核心概念，聚焦臺灣傳統藝術的師徒傳承故事，透過動態展示與沉浸式體驗，使觀眾能夠深度參與並理解文化技藝的演進與價值。展覽策劃強調「文化內容與科技融合」，藉由數位互動裝置與視覺傳達設計，翻轉傳統靜態展示模式，讓無形文化資產透過當代策展手法，以更具體驗感的方式呈現，成功吸引廣泛關注。

藉由數位互動裝置與視覺傳達設計，翻轉傳統靜態展示模式。

透過動態展示與沉浸式體驗使觀眾深度參與。

文化部文化資產局長陳濟民表示，本次展覽內容以動畫、漫畫、插畫的影音傳達22案傳統藝術技藝傳承的故事，並以互動科技強化觀眾的參與感，透過數位影音、數位互動技術，讓文化資產不僅能被「觀看」，更能被「體驗」。透過本次展覽也期待突破傳統藝術展覽的框架，使年輕世代能以更直覺的方式認識並接觸傳統藝術，進而提升社會大眾對文化資產保存與傳承的關注。

美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）為全球知名的設計競賽，涵蓋建築、產品、展覽、公共藝術、視覺設計等多個領域，表彰全球最具創意與影響力的設計作品。此次「藝百家」展覽能夠在競爭激烈的國際評選中脫穎而出，充分顯示「臺灣無形文化資產」主題是能夠讓策展團隊在展覽設計、互動創新及文化內容詮釋上獲得卓越的表現。本次獲獎不僅是對「藝百家」策展理念與設計手法的高度肯定，也再次證明臺灣在文化資產保存與創意展演上的潛力與影響力。透過這場展覽，傳統藝術不再只是靜態的歷史記錄，而是透過創新科技與當代設計語彙，與觀眾產生更深刻的互動與連結。

現場藝師與藝生作品展示精湛的傳統工藝。 展場透過動畫、漫畫與影音傳遞傳統藝術傳承的故事。

未來，文化部文化資產局將持續推動文化資產的創新展演模式，透過策展、數位科技應用與跨界合作，讓更多人看見臺灣傳統文化的獨特價值，也期待這次獲獎能鼓勵更多文化創意從業者參與文化資產活化，共同打造文化與設計兼具的展覽體驗。

展覽吸引大專院校師生參與預約導覽服務。

「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展展覽資訊。