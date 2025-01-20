文資局特展「藝百家100+」以動漫影音紀錄22種台灣傳統技藝

琅琅悅讀／ 文化部文化資產局
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：文資局
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：文資局

文化部自2009年啟動「重要保存者傳習計畫」，以「師徒制」方式建立完整的傳習制度，結業藝生經過4年紮實學習，通過多次嚴謹考核，獲得文化部頒發結業證書。為了呈現這份努力成果，文化部特別以「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展，展現藝師與結業藝生攜手共創的文化傳承篇章。

1月18日特展開幕式，由首次結合領域的江怡璇、南管戲曲陳燕玲及陳韋佑3位結業藝生團隊共同演出「陳三五娘－留傘」戲齣開場，為傳統表演藝術演出注入創作能量。文化部長李遠與長陳濟民特別向藝師及結業藝生們表達敬意，肯定他們在傳統藝術保存這條道路上不懈的努力與奉獻。

由首次結合歌仔戲領域的江怡璇（右）、南管戲曲陳燕玲（左）及布袋戲陳韋佑_3位結業藝生團隊共同演出「陳三五娘留傘」戲齣開場。

藝生蕭孟然現場展現一段操偶技巧。

文化部長李遠說，就任部長工作8個月，參與最多的就是傳統藝術的活動，今天來到現場，有種「度日如年」的感覺，一方面是立法院正在審查預算，預算被刪減，剩下的錢不足；另一方面，看到大家努力保留了上百年的傳統藝術，也是一種度日如年。李遠說，「如果沒有傳統藝術，我們國家根本不存在」，而傳統藝術必須靠一棒接一棒的傳承，只要有人願意做，就必須付出一生來做，當每個國寶藝師把技術傳承給藝生，過程中會有非常多的故事。

李遠強調，文化部會努力將這些傳統藝術及故事，與現代結合，並透過各種媒介及技術持續傳承與傳播，讓大家也能藉由電影、電視、漫畫、音樂等看見傳統藝術，「如果臺灣文化沒有傳統藝術，臺灣文化根本不存在」。李遠特別以一鞠躬向所有的傳統藝師致敬，「傳統藝術就是臺灣文化的根，回到這裡就像回到自己的家一樣」

「重要傳統藝術保存者傳習計畫」結業藝生經過4年紮實學習，通過多次嚴謹考核，今（18）日由文化部長李遠頒發結業證書，圖中為傳統表演藝術結業藝生林寬宜（右1）、陳信宏（右2）、謝正男（左2）、謝徐鳳玉（左1）等。

藝生黎竹紅（左）、許麗善（右）現場演出一段滿州民謠傳統曲調【牛母伴】，看得文化部長李遠也拍手叫好。

文化資產局長陳濟民表示，藉由展覽開幕式的機會，難得請到各位國寶藝師、藝生齊聚一堂。文化部迄今認定的人間國寶60位，結業藝生114位，還在習藝的藝生共187位。藝生們歷經艱辛的研習，學習人間國寶們細膩、專注、堅持與追求完美的職人精神，結業後不是完結篇，後續的舞台及發展也相當重要，文化部及各附屬機關現正也積極支持，讓藝生們習得技藝後能夠繼續傳承，將國寶藝師與傳統文化精神永續傳承下去。

文化部長李遠（中）參觀「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展。

文資局表示，展覽藉由多媒體動態影像、傳統作品及影音，展現114位結業藝生的學習歷程，以及學成之後羽翼漸豐的嶄新姿態，從傳統表演藝術如歌仔戲、布袋戲、南北管音樂及戲曲、泰雅史詩傳唱、排灣族口、鼻笛等，到傳統工藝如漆藝、錫工藝、竹編、木雕等，參觀者將透過動態影音展覽形式沉浸於這段傳承文化記憶的旅程中，深刻體驗「技藝綻放，文化永續」的價值，一起傳承國家重要的傳統藝術。

圖／翻攝自文資局特展「藝術家100＋」影片

圖／翻攝自文資局特展「藝術家100＋」影片

圖／翻攝自文資局特展「藝術家100＋」影片

這次展覽不僅展示了過去4年習藝階段藝生們的努力與發展，更傳遞出傳統文化薪火相傳、持續發展的希望。自重要傳統藝術傳習計畫實施以來，已成功培育超過100位結業藝生（接棒者），讓瀕危的傳統技藝煥發新生的力量，透過師徒制的實踐，結業藝生們不僅學得技藝，更透過學習過程體悟保存者的風範與文化的深厚底蘊。

「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展即日起至2026年1月17日於文化部文化資產園展出，歡迎民眾共襄盛舉，一同見證這段動人的傳承故事，攜手守護文化資產，為臺灣傳統藝術傳承開創更燦爛的未來。詳情見官網臉書社群查詢。

「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展
展覽時間：即日起至2026年1月17日9:00-18:00（週一休館）
展覽地點：文化部文化資產園區國際展演館A館（臺中市南區復興路三段362號）
文化部文化資產局官網：https://www.boch.gov.tw
文化部文化資產局臉書：https://www.facebook.com/moc.boch

「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展主視覺。

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