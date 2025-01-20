文資局特展「藝百家100+」以動漫影音紀錄22種台灣傳統技藝

文化部自2009年啟動「重要傳統藝術保存者傳習計畫」，以「師徒制」方式建立完整的傳習制度，結業藝生經過4年紮實學習，通過多次嚴謹考核，獲得文化部頒發結業證書。為了呈現這份努力成果，文化部特別以「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展，展現藝師與結業藝生攜手共創的文化傳承篇章。

1月18日特展開幕式，由首次結合歌仔戲領域的江怡璇、南管戲曲陳燕玲及布袋戲陳韋佑3位結業藝生團隊共同演出「陳三五娘－留傘」戲齣開場，為傳統表演藝術演出注入創作能量。文化部長李遠與文化資產局長陳濟民特別向國寶藝師及結業藝生們表達敬意，肯定他們在傳統藝術保存這條道路上不懈的努力與奉獻。

由首次結合歌仔戲領域的江怡璇（右）、南管戲曲陳燕玲（左）及布袋戲陳韋佑_3位結業藝生團隊共同演出「陳三五娘留傘」戲齣開場。

藝生蕭孟然現場展現一段操偶技巧。

文化部長李遠說，就任部長工作8個月，參與最多的就是傳統藝術的活動，今天來到現場，有種「度日如年」的感覺，一方面是立法院正在審查預算，預算被刪減，剩下的錢不足；另一方面，看到大家努力保留了上百年的傳統藝術，也是一種度日如年。李遠說，「如果沒有傳統藝術，我們國家根本不存在」，而傳統藝術必須靠一棒接一棒的傳承，只要有人願意做，就必須付出一生來做，當每個國寶藝師把技術傳承給藝生，過程中會有非常多的故事。

李遠強調，文化部會努力將這些傳統藝術及故事，與現代結合，並透過各種媒介及技術持續傳承與傳播，讓大家也能藉由電影、電視、漫畫、音樂等看見傳統藝術，「如果臺灣文化沒有傳統藝術，臺灣文化根本不存在」。李遠特別以一鞠躬向所有的傳統藝師致敬，「傳統藝術就是臺灣文化的根，回到這裡就像回到自己的家一樣」。

「重要傳統藝術保存者傳習計畫」結業藝生經過4年紮實學習，通過多次嚴謹考核，今（18）日由文化部長李遠頒發結業證書，圖中為傳統表演藝術結業藝生林寬宜（右1）、陳信宏（右2）、謝正男（左2）、謝徐鳳玉（左1）等。

藝生黎竹紅（左）、許麗善（右）現場演出一段滿州民謠傳統曲調【牛母伴】，看得文化部長李遠也拍手叫好。

文化資產局長陳濟民表示，藉由展覽開幕式的機會，難得請到各位國寶藝師、藝生齊聚一堂。文化部迄今認定的人間國寶60位，結業藝生114位，還在習藝的藝生共187位。藝生們歷經艱辛的研習，學習人間國寶們細膩、專注、堅持與追求完美的職人精神，結業後不是完結篇，後續的舞台及發展也相當重要，文化部及各附屬機關現正也積極支持，讓藝生們習得技藝後能夠繼續傳承，將國寶藝師與傳統文化精神永續傳承下去。

文化部長李遠（中）參觀「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展。

文資局表示，展覽藉由多媒體動態影像、傳統工藝作品及動漫影音，展現114位結業藝生的學習歷程，以及學成之後羽翼漸豐的嶄新姿態，從傳統表演藝術如歌仔戲、布袋戲、南北管音樂及戲曲、泰雅史詩傳唱、排灣族口、鼻笛等，到傳統工藝如漆藝、錫工藝、竹編、木雕等，參觀者將透過動態影音展覽形式沉浸於這段傳承文化記憶的旅程中，深刻體驗「技藝綻放，文化永續」的價值，一起傳承國家重要的傳統藝術。

圖／翻攝自文資局特展「藝術家100＋」影片

圖／翻攝自文資局特展「藝術家100＋」影片

圖／翻攝自文資局特展「藝術家100＋」影片

這次展覽不僅展示了過去4年習藝階段藝生們的努力與發展，更傳遞出傳統文化薪火相傳、持續發展的希望。自重要傳統藝術傳習計畫實施以來，已成功培育超過100位結業藝生（接棒者），讓瀕危的傳統技藝煥發新生的力量，透過師徒制的實踐，結業藝生們不僅學得技藝，更透過學習過程體悟保存者的風範與文化的深厚底蘊。

「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展即日起至2026年1月17日於文化部文化資產園展出，歡迎民眾共襄盛舉，一同見證這段動人的傳承故事，攜手守護文化資產，為臺灣傳統藝術傳承開創更燦爛的未來。詳情見官網或臉書社群查詢。

「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展主視覺。