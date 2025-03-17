師承林玉山、裱具店見習的畫家：楊萬枝──＃名單之後155

文/ 林榮燁

楊萬枝 入選 臺展第9回；府展第6回

根據蔡榮順與高穗坪的調查，嘉義市在日治時期至少出現過六家裱褙（具）店，即：（一）林耳主持（林玉山之父）、蔣才、蔡騰祥主畫的風雅軒、（二）蒲嬰主裱兼畫（蒲添生之父）、蒲水灌主畫的文錦、（三）黃南薰（黃光品之父）的西園、（四）宋氏經營、其子宋光榮主畫的仿古軒、（五）羅金漢（作畫兼裱褙）的朝海，以及（六）林秀山（作畫兼裱褙）的東壁。前四家位於知名的美街，第五家在美街轉角的布街（現在的公明路），第六家在東市場口（現在的吳鳳北路）（註1），彼此相距不遠，形成當時藝術活動與交流的聚落。

畢業於嘉義商工專修學校學習細木工的楊萬枝（1915-1965），日治時期曾在市區元町五丁目（也在美街附近）的福鏡表具店見習。他事師林玉山，1934年加入春萌畫會（1928年成立），次年以〈水仙〉參與第六回春萌畫展，並以〈苦瓜〉及〈爽朝〉入選臺展第九回（1935）及府展第六回（1943）東洋畫部（圖1、2）。1948年春萌畫會改為春萌畫院時的「春萌畫院光復後首屆國畫展覽會」裡，他有〈富貴圖〉、〈洋蘭〉及〈綠蔭〉三件作品展出。畫家李國隆蒐藏了一件楊萬枝晚年的設色水墨〈閣樓山水〉（約1961）（圖3）（註2）。

楊萬枝曾在裱褙店見習，自然有機會親近客人的作品，或是當面向畫家請益，或是臨摹其畫稿或原作，並能第一手獲得紙、筆、墨、色的用法、特性與來源，耳濡目染，就像林玉山、林榮杰兄弟，蒲添生、黃光品、宋光榮、羅金漢、林秀山等人成為優秀的書畫家。根據林玉山的自述，父親林耳作畫兼裱褙，母親莊鞍擅木雕，店內又有畫師，培養其早年的繪畫興趣與技巧。林玉山曾說，「我們家是裱畫店，店裡一定有師父在那裡畫，看你要拜什麼，…，什麼都沒關係，馬上就來畫，裱好才給你，…，而我小時候就站在旁邊看。」（註3）楊萬枝或許也有類似的經驗吧。

楊萬枝，〈爽朝〉，1943 圖片來源：《第六回府展圖錄》

1935年10月22日《臺灣日日新報》的〈臺展初入選の人たちの喜び〉裡，提及楊萬枝在八月初到友人處遊玩看見了苦瓜，想將其描繪下來，結果花費了大約五十天完成〈苦瓜〉（註4）。根據〈苦瓜〉以及〈爽朝〉的黑白電子圖檔，皆是以近距離寫生方式精細地描繪富麗的自然景象。楊萬枝師承林玉山、又是春萌會員，不難在這二件作品裡找到林玉山重視寫生的影響，以及在春萌畫會圈的作品裡找到類似的母題與類型。此外，這二件作品還頗具障壁繪的裝飾性效果。

楊萬枝，〈閣樓山水〉，約1961 圖片來源 ：《春萌畫會暨彩墨新象展》

楊萬枝，〈閣樓山水〉局部，約1961 圖片來源：《春萌畫會暨彩墨新象展》

所謂裱褙，裱者，表也，在畫心四周鑲黏材料，以起裝飾的作用；褙者，背也，在畫心背面貼黏材料、加固保護畫作，以延長其壽命。裱褙時所使用的材質、花色、配色、比例、工序、型式（掛軸、捲軸、冊頁、扇頁、裝框等），以及運用可逆性的工法，避免畫作永久性的傷害等技藝，使得裱褙是一門專業的學問，也是書畫藝術最重要的輔助性藝術之一。此外，正如楊萬枝的經驗，在專業藝廊、美術館、作品經紀交易制度尚未完善前，裱褙行也經常成為作品展示、評比與交易，畫家觀摩、學習與交流的重要窗口。戰後，嘉義市的藝文環境丕變，裱褙業相對的規模並未擴大，留下來者，如：朝海、文園、東壁。新設立者，如：東令（林東令設立）、松竹、東寶、捷發、美街藝廊、嘉美藝術中心、鄉親、水雲齋、義峰等。目前尚存朝海、文園、美街藝廊、嘉美藝術中心、水雲齋、鄉親等幾家，繼續維繫著這門重要的傳統手工藝（註5）。

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