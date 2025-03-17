師承林玉山、裱具店見習的畫家：楊萬枝──＃名單之後155
文/ 林榮燁
楊萬枝 入選 臺展第9回；府展第6回
根據蔡榮順與高穗坪的調查，嘉義市在日治時期至少出現過六家裱褙（具）店，即：（一）林耳主持（林玉山之父）、蔣才、蔡騰祥主畫的風雅軒、（二）蒲嬰主裱兼畫（蒲添生之父）、蒲水灌主畫的文錦、（三）黃南薰（黃光品之父）的西園、（四）宋氏經營、其子宋光榮主畫的仿古軒、（五）羅金漢（作畫兼裱褙）的朝海，以及（六）林秀山（作畫兼裱褙）的東壁。前四家位於知名的美街，第五家在美街轉角的布街（現在的公明路），第六家在東市場口（現在的吳鳳北路）（註1），彼此相距不遠，形成當時藝術活動與交流的聚落。
畢業於嘉義商工專修學校學習細木工的楊萬枝（1915-1965），日治時期曾在市區元町五丁目（也在美街附近）的福鏡表具店見習。他事師林玉山，1934年加入春萌畫會（1928年成立），次年以〈水仙〉參與第六回春萌畫展，並以〈苦瓜〉及〈爽朝〉入選臺展第九回（1935）及府展第六回（1943）東洋畫部（圖1、2）。1948年春萌畫會改為春萌畫院時的「春萌畫院光復後首屆國畫展覽會」裡，他有〈富貴圖〉、〈洋蘭〉及〈綠蔭〉三件作品展出。畫家李國隆蒐藏了一件楊萬枝晚年的設色水墨〈閣樓山水〉（約1961）（圖3）（註2）。
楊萬枝曾在裱褙店見習，自然有機會親近客人的作品，或是當面向畫家請益，或是臨摹其畫稿或原作，並能第一手獲得紙、筆、墨、色的用法、特性與來源，耳濡目染，就像林玉山、林榮杰兄弟，蒲添生、黃光品、宋光榮、羅金漢、林秀山等人成為優秀的書畫家。根據林玉山的自述，父親林耳作畫兼裱褙，母親莊鞍擅木雕，店內又有畫師，培養其早年的繪畫興趣與技巧。林玉山曾說，「我們家是裱畫店，店裡一定有師父在那裡畫，看你要拜什麼，…，什麼都沒關係，馬上就來畫，裱好才給你，…，而我小時候就站在旁邊看。」（註3）楊萬枝或許也有類似的經驗吧。
1935年10月22日《臺灣日日新報》的〈臺展初入選の人たちの喜び〉裡，提及楊萬枝在八月初到友人處遊玩看見了苦瓜，想將其描繪下來，結果花費了大約五十天完成〈苦瓜〉（註4）。根據〈苦瓜〉以及〈爽朝〉的黑白電子圖檔，皆是以近距離寫生方式精細地描繪富麗的自然景象。楊萬枝師承林玉山、又是春萌會員，不難在這二件作品裡找到林玉山重視寫生的影響，以及在春萌畫會圈的作品裡找到類似的母題與類型。此外，這二件作品還頗具障壁繪的裝飾性效果。
所謂裱褙，裱者，表也，在畫心四周鑲黏材料，以起裝飾的作用；褙者，背也，在畫心背面貼黏材料、加固保護畫作，以延長其壽命。裱褙時所使用的材質、花色、配色、比例、工序、型式（掛軸、捲軸、冊頁、扇頁、裝框等），以及運用可逆性的工法，避免畫作永久性的傷害等技藝，使得裱褙是一門專業的學問，也是書畫藝術最重要的輔助性藝術之一。此外，正如楊萬枝的經驗，在專業藝廊、美術館、作品經紀交易制度尚未完善前，裱褙行也經常成為作品展示、評比與交易，畫家觀摩、學習與交流的重要窗口。戰後，嘉義市的藝文環境丕變，裱褙業相對的規模並未擴大，留下來者，如：朝海、文園、東壁。新設立者，如：東令（林東令設立）、松竹、東寶、捷發、美街藝廊、嘉美藝術中心、鄉親、水雲齋、義峰等。目前尚存朝海、文園、美街藝廊、嘉美藝術中心、水雲齋、鄉親等幾家，繼續維繫著這門重要的傳統手工藝（註5）。
＃名單之後155
參考來源：
1. 本段參考（1）蔡榮順的臉書專文〈傳承三代的裱褙店〉，（2）高穗坪著，《東洋畫到國畫浪潮的應變：跨時代的春萌畫會研究》，臺北：國立臺北藝術大學美術學院碩士論文，2021，頁22-25。
2. 本段參考（1）〈臺展初入選の人たちの喜び〉，《臺灣日日新報》，1935-10-22（9版）；（2）〈附錄一：1928–1957春萌畫會大事記〉及〈附錄二：1930–1949春萌展歷回展出作品一覽表〉，收入房靖如總編輯，《春萌畫會暨彩墨新象展》，初版，嘉義市：嘉義市文化局，2015-12。
3. 本段參考高穗坪著，《東洋畫到國畫浪潮的應變：跨時代的春萌畫會研究》，臺北：國立臺北藝術大學美術學院碩士論文，2021，頁22-25。
4. 本段參考（1）《台展資料庫》；（2）〈臺展初入選の人たちの喜び〉，《臺灣日日新報》，1935-10-22（9版）。
5. 本段參考（1）徐健國著〈淺談書畫與裱褙之關係〉，網址：http://www.hosfoundation.com/ea5/?CURL=single&IKEY=5；（2）蔡榮順的臉書專文〈傳承三代的裱褙店〉，（3）作者家族開設東壁及義峰裱褙店的經驗及調查。
● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言