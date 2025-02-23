用房事談政治，秦太后羋月掌權40年的真實手段

（內容／葉言都，編輯撰稿／一刻鯨選）

春秋戰國，英雄輩出，能在這動盪時代勝出的，可不只男人！跟《甄嬛傳》一樣熱播、一樣由孫儷出演的電視劇《羋月傳》主角羋月就是如此。她比甄嬛更強，要鬥的不只後宮，還有詭譎多變的戰國情勢！中國歷史上曾經有三位女性掌握國家大政超過40年：清代的慈禧、唐代的武則天，還有就是這位羋月──秦宣太后！

從商鞅變法到秦始皇一統天下，一共花了138年，在這裡面恰好有30%的時間由宣太后主政，可以想見她的影響力。她姓「羋」，音同「米」，這是楚國的國姓；「月」這個名，則是後人的推論。事實上，她被史書記錄叫做「羋八子」，「八子」是秦國后宮制度的階層稱號之一，算是個地位中等的妃妾。

她生的不是嫡子，本來也只是默默無聞的無數後宮寡婦之一，沒想到一個超級戲劇化的歷史偶然，讓她登上權力的中心！

史上唯一因為舉重而死的王

原來新繼位的秦武王，力氣大，平生愛好是比舉重。年輕氣盛的他，為了在周天子面前耀武揚威，竟然在參觀周朝宮殿的時候，要舉起象徵天子的「龍紋赤鼎」。沒想到他的力量不夠，沒抓穩，鼎掉了下來，把大腿骨打斷了，不久他也因為這個傷死了。

秦國就此開啟王位爭奪，而羋八子勝出，把兒子推上大位。兒子還年輕，以前還在其他國家當人質，所以沒什麼政治力量，母親理所當然地掌管大權。

《羋月傳》羋月與小秦王 （圖／微博）

討論要不要出兵前，先聊聊與先王的房事

但秦國可不只有內部奪權鬥爭，在戰國時代，外部各國之間的局勢變化也是步步驚心。某次，韓國派來個厲害使者，想要說服秦國出兵，對抗楚國，救援韓國。

羋太后心裡是反對的。一來，她是楚國出身；二來，剛拿到政權，內部還沒安定，不宜對外用兵；三來，當時秦國還需要楚國這樣的大國做外交支援，可不能因為韓國弄壞跟楚的關係。

但這個韓國使者是有名說客，兒子少不經事可能被說服，羋太后決定親自出馬。她把使者召進後宮，對他說：

「當年我服侍先王時，先王把大腿壓到我身上，我感覺到很疲倦，不能承受；他接著把整個身體壓在我身上，我卻不覺得重，因為這樣對我有些好處。如今秦國要援助韓國，假如發動的兵力不足，糧草不多，就不足以解救韓國。說起來解救韓國的危難，我算了一下，每天要耗費千金，卻不能使我得到什麼好處。」

哇！這在說什麼？你沒想歪，她親口對外國使節說出的譬喻的確就是她個人當年與老公的房事。這個以房事為喻論政，是中國史上有記錄的唯一案例。

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以為她是想跟使節分享八卦嗎？

其實不答應出兵在政治上是很簡單、也可以想見的，但為什麼她要特別這樣說呢？這種自爆八卦是多此一舉嗎？如果這樣想，就忽略了她絕對不是那種胸無城府的深宮婦女，而是一個老謀深算的政客。

對外，出兵與否自有判斷，但她同時要考量的還有對內！當時她的兒子已經成年，國家大事也理應有其他文武大臣輔佐掌管，如果她直接發表意見，就會落人口實，被說是女人干政、牝雞司晨。

清代末年慈禧太后，在同治、光緒皇帝時垂簾聽政。歷經甲午戰爭、庚子事變，又阻擾光緒變法，讓大清國力一蹶不振 （圖／取自WIKIMEDIA）

但是她把使者召進後宮，以房事論政，在中國傳統父系社會裡，就會符合一個見識淺薄的深宮女人氣急敗壞的樣子，人們知道了以後只可能會哈哈大笑幾聲，認為「女人就是這個樣子」，宣太后用這個形象避免掉政治上的尷尬，並且藉此達到目的。

這個意料之外的軟釘子，讓韓國使者也只能傻眼退回。後來又經歷幾番的政治施力，秦國才終於答應出兵。但到這個時候，已經拖延很久了，秦國實際上根本不用出兵，楚國已經要撤走，三國之間的事情就這樣解決掉了。

所以，千萬不要以為把房事拿出來講是三八？其實那可是她縝密的策略！在羋太后掌權的40多年裡，還發生過幾次這種意想不到、卻絕對政治務實的怪招，讓她站穩權力的中心，也讓秦國積累了將來一統天下的實力！

史學講師葉言都說：「幸好我們還可以經由歷史研究，還原歷史上當權者真實的愛慾情仇。對於古代帝王家的愛、慾與恨，八卦之餘，我們應該注意其歷史的背景、發生的原因、造成的影響與值得借鑒之處。」

還想知道更多嗎？請聽葉言都娓娓道來！

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