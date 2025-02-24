國立故宮博物院「築城風雲：清代文獻與圖像中的臺灣諸城」展覽介紹與古城印象

文∣蔡承豪（作者任職於本院書畫文獻處）

圖∣國立故宮博物院、林姿吟提供

「城」，聽起來是個遙遠的所在，古老的象徵。但臺灣不少鄉鎮區、學校、道路的名稱中，都可見運用城這個字的事例。國立故宮博物院「築城風雲：清代文獻與圖像中的臺灣諸城」展，即以院藏文獻圖檔為經緯，輔以善本古籍、府城舊瓦，共同來呈現清代臺灣諸城的大城小事。

築城絕非易事，如同「羅馬不是一天造成的」，臺灣也有著屬於自身的獨特築城風華，建城歷史可溯及十七世紀荷蘭東印度公司（Vereenigde Oost-Indische Compagnie, VOC）與西班牙帝國留下的西洋式城壘。進入清代，在各時期統治政策的擺盪與猶疑間，除沿用舊城，官員與仕紳於折衝與地方意識展現中，陸續興建官城與民城，終使城池廣及南北，城牆的型態並隨之改變。

西式堡壘開啟了臺灣別具一格的築城軌跡。當後續的鄭氏王朝與清朝統治者進入臺灣，除驚訝於這些西式城堡的特異風格，並於原有基礎上進行改造，呈現出併立的混和風貌。「紅毛城」與「紅毛樓」等稱呼，更是深植人心。

1670 歐弗爾．達波（Olfert Dapper） 《第二、三次荷蘭東印度公司使節出使大清帝國記》 熱蘭遮城圖 國立故宮博物院藏 南購善000083

清 陝西道監察御史伊靈阿 〈奏請修築臺灣紅毛城垣事〉 乾隆15年5月8日 8扣 局部 國立故宮博物院藏 故機005646

在反對築城的政策下，清領初期的臺灣城池多僅以莿竹、木柵圍繞，或設置簡易土城。而在政策擺盪與猶疑間，臺灣府城、鳳山縣城、諸羅縣城、彰化縣城與淡水廳城（竹塹城）仍緩步建立。如2025年是府城（今臺南）建「城」300年，定年的依據之一係來自雍正三年（1725）三月巡視臺灣監察御史禪濟布上陳的〈奏報臺灣府城建築木柵情形〉摺。而後歷經補強，臺灣知府蔣元樞（1738-1781）在《重修臺郡各建築圖說》的首張彩繪〈重建臺灣郡城圖〉中，即呈現了1770年代中葉府城由莿竹與木柵所環繞而成的「半月沉江」姿態。

清 巡視臺灣監察御史禪濟布 〈奏報臺灣府城建築木柵情形〉 雍正3年3月16日 10扣 國立故宮博物院藏 故宮011213

清 蔣元樞 《重修臺郡各建築圖說》 重建臺灣郡城圖 設色彩繪 國立故宮博物院藏 平圖020971

乾隆五十一年十一月底（1787年1月），臺地爆發大規模的抗官事變——「林爽文事件」，紛亂暴露出城防禦能力不足，加以將軍福康安（1754-1796）等要員的建議，乾隆皇帝（1711-1799，1735-1796在位）遂一轉消極政策，同意加強城池建設，尤其是府城的擴建及嘉義的改建。嘉慶年間噶瑪蘭廳城的新設，反映出統治勢力的擴張。而彰化、鳳山、淡水（竹塹）等縣廳，在地方捐輸的支持下，亦於十九世紀前期陸續進行城池改築為磚城，象徵著統治政策的分水嶺。

清 福康安、德成、徐嗣曾 〈奏為估計臺灣城垣酌建土城情形〉 乾隆53年4月11日 12扣 局部 國立故宮博物院藏 故宮079661

清 福建巡撫革職留任韓克均 〈鳳山縣建修城垣官民捐輸各姓名銀數清單〉 道光7年2月29日 10扣 局部 國立故宮博物院藏 故機055616

故宮承蒙國立成功大學羅雲平（1915-1984）校長轉贈推測來自現被移至該校園內的府城小西門、凸面正中央處有著「城瓦」二字的殘瓦數片，正可與本院築城文獻相互對應。

清 府城小西門殘瓦 國立故宮博物院藏 贈瓷000004

進入晚清，為對應外來勢力挑戰，官方積極展開新的城池建設，尤以恆春、臺北與省城（今臺中）三地為要。恆春縣城興築，確立對臺灣南端的掌握。作為新興經濟重心與防務重鎮的臺北，則引進近代工法，於光緒十年（1884）法軍侵臺時築城完竣。而官方一度大舉興建的省城，卻受限於經費，無以為繼。此外，尚有斗六、埔里社廳等城的建置，反映著對臺灣的掌握更為深入，也呈現清廷在面對外力時的戰略調整與積極應對。

清 福州將軍文煜等 〈為履勘琅𤩝形勢擬即築城設官以鎮地方而消窺伺〉 《月摺檔・光緒元年正月上》 光緒元年1月12日 國立故宮博物院藏 故樞003596

清 福州將軍文煜等 〈為臺北口岸擬建府治統轄一所三縣以便控馭而固地方〉 《月摺檔・光緒元年七月上》 光緒元年7月14日 國立故宮博物院藏 故樞003608

除了官方築城，基層亦自力建有大小不一、樣貌多元的「土城」。雖規模不若官營者，卻展現了社會各階層的自主性與防衛意識，顯示出當時臺灣社會的多樣性。臺中大里、大甲與雲林斗六等地，即各建有土城。

在如今的臺灣街景上，已不復見土城環圍的景況。但「土城」一詞迄今仍被作為地區、學校，甚至於捷運站的名稱，見證歷史與現今的交會。

清 《平定臺灣圖》 大里杙之戰圖 銅版畫 國立故宮博物院藏 平圖021274

現今仍在使用的「土城」 林姿吟攝

2024年，正是臺南400年以及臺北建城140年之紀念。2025年，又迎來臺南築「城」300年與恆春築城150年，而當年積極投入府城營建的知府蔣元樞也正於250年前渡海來臺。在這個交會的紀念性時間點，期待愛城之人與這些珍貴史料圖像重新與其對話。

●本文摘錄自《故宮文物月刊》502期1月號 〈「築城風雲：清代文獻與圖像中的臺灣諸城」展概介〉。