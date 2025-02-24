國立故宮博物院「築城風雲：清代文獻與圖像中的臺灣諸城」展覽介紹與古城印象
文∣蔡承豪（作者任職於本院書畫文獻處）
圖∣國立故宮博物院、林姿吟提供
「城」，聽起來是個遙遠的所在，古老的象徵。但臺灣不少鄉鎮區、學校、道路的名稱中，都可見運用城這個字的事例。國立故宮博物院「築城風雲：清代文獻與圖像中的臺灣諸城」展，即以院藏文獻圖檔為經緯，輔以善本古籍、府城舊瓦，共同來呈現清代臺灣諸城的大城小事。
築城絕非易事，如同「羅馬不是一天造成的」，臺灣也有著屬於自身的獨特築城風華，建城歷史可溯及十七世紀荷蘭東印度公司（Vereenigde Oost-Indische Compagnie, VOC）與西班牙帝國留下的西洋式城壘。進入清代，在各時期統治政策的擺盪與猶疑間，除沿用舊城，官員與仕紳於折衝與地方意識展現中，陸續興建官城與民城，終使城池廣及南北，城牆的型態並隨之改變。
西式堡壘開啟了臺灣別具一格的築城軌跡。當後續的鄭氏王朝與清朝統治者進入臺灣，除驚訝於這些西式城堡的特異風格，並於原有基礎上進行改造，呈現出併立的混和風貌。「紅毛城」與「紅毛樓」等稱呼，更是深植人心。
在反對築城的政策下，清領初期的臺灣城池多僅以莿竹、木柵圍繞，或設置簡易土城。而在政策擺盪與猶疑間，臺灣府城、鳳山縣城、諸羅縣城、彰化縣城與淡水廳城（竹塹城）仍緩步建立。如2025年是府城（今臺南）建「城」300年，定年的依據之一係來自雍正三年（1725）三月巡視臺灣監察御史禪濟布上陳的〈奏報臺灣府城建築木柵情形〉摺。而後歷經補強，臺灣知府蔣元樞（1738-1781）在《重修臺郡各建築圖說》的首張彩繪〈重建臺灣郡城圖〉中，即呈現了1770年代中葉府城由莿竹與木柵所環繞而成的「半月沉江」姿態。
乾隆五十一年十一月底（1787年1月），臺地爆發大規模的抗官事變——「林爽文事件」，紛亂暴露出城防禦能力不足，加以將軍福康安（1754-1796）等要員的建議，乾隆皇帝（1711-1799，1735-1796在位）遂一轉消極政策，同意加強城池建設，尤其是府城的擴建及嘉義的改建。嘉慶年間噶瑪蘭廳城的新設，反映出統治勢力的擴張。而彰化、鳳山、淡水（竹塹）等縣廳，在地方捐輸的支持下，亦於十九世紀前期陸續進行城池改築為磚城，象徵著統治政策的分水嶺。
故宮承蒙國立成功大學羅雲平（1915-1984）校長轉贈推測來自現被移至該校園內的府城小西門、凸面正中央處有著「城瓦」二字的殘瓦數片，正可與本院築城文獻相互對應。
進入晚清，為對應外來勢力挑戰，官方積極展開新的城池建設，尤以恆春、臺北與省城（今臺中）三地為要。恆春縣城興築，確立對臺灣南端的掌握。作為新興經濟重心與防務重鎮的臺北，則引進近代工法，於光緒十年（1884）法軍侵臺時築城完竣。而官方一度大舉興建的省城，卻受限於經費，無以為繼。此外，尚有斗六、埔里社廳等城的建置，反映著對臺灣的掌握更為深入，也呈現清廷在面對外力時的戰略調整與積極應對。
除了官方築城，基層亦自力建有大小不一、樣貌多元的「土城」。雖規模不若官營者，卻展現了社會各階層的自主性與防衛意識，顯示出當時臺灣社會的多樣性。臺中大里、大甲與雲林斗六等地，即各建有土城。
在如今的臺灣街景上，已不復見土城環圍的景況。但「土城」一詞迄今仍被作為地區、學校，甚至於捷運站的名稱，見證歷史與現今的交會。
2024年，正是臺南400年以及臺北建城140年之紀念。2025年，又迎來臺南築「城」300年與恆春築城150年，而當年積極投入府城營建的知府蔣元樞也正於250年前渡海來臺。在這個交會的紀念性時間點，期待愛城之人與這些珍貴史料圖像重新與其對話。
●本文摘錄自《故宮文物月刊》502期1月號 〈「築城風雲：清代文獻與圖像中的臺灣諸城」展概介〉。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
展覽資訊：
「築城風雲：清代文獻與圖像中的臺灣諸城」特展
展覽期程：2024.12.14～2025.03.09
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言