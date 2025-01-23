探索世界最大、最古老「大埃及博物館」一窺木乃伊、法老王千年風華

文_吳駿聲/旅讀

圖_吳駿聲/旅讀、視覺中國、123RF、Cheerimages、Wikimedia Commons

西元4世紀中的某一天，埃及南部菲萊島上最後一座神殿封閉，曾經絢麗奪目的古埃及文化，從此進入長達1,300多年的黑暗時期。然而，隨著斥資10億鎂、耗時20年的大埃及博物館The Grand Egyptian Museum隆重開幕，這份千年世界遺產，即將再度綻放耀眼光芒！

右_©視覺中國

埃及千年文明掀起旅遊熱 ©蔡志東/Cheerimages

古埃及文化經過千年沉默，第一次被世人注意到是在17世紀的時候，拿破崙帶著175名各領域專家學者，踏上這片廣袤之地。這些受過專業訓練的人們隨即敏銳地感覺到：這是一個正在沉睡的超級文化巨人！於是，他們內心對於知識的饑渴被一而再、再而三地喚醒，一群人開始瘋狂、瘋狂、瘋狂探索著、記錄著他們所接觸到的一切！

待這批學者返回法國之後，他們對於埃及的熱情，感染了2,000多名藝術家（包括400名雕刻師），大家群策群力共同完成了一本名為《埃及記述》（Description de l'Égypte）的鉅著。該書自1809年問世以來，連續20年不斷印刷再版，整個歐洲上層社會，乃至每個菁英家庭，莫不以自己書架上擁有一本《埃及記述》為榮！

這本書的問世，儘管讓西方世界驚豔於埃及歷史，卻也對埃及古代文明帶來一埸空前的浩劫！大批探險隊蜂擁而至，挖掘傳說中的寶藏，甚至有本名為《藏珠之書》（The Books of Buried Pearls）手把手地教導這些探險家們如何挖掘寶物。更有甚者，當地的政治人物還把千年文物當作禮物，大量贈送到國外以換取各種資源。今天法國巴黎的協和廣場、美國紐約的中央公園，裡面所盛放的埃及文物，都是此一風氣的結果。

千呼萬喚！世界遺產搬新家

如此海量文物的流失，經過數十載後，終於在1857年開始有了轉變。法國人馬里埃特（François Auguste Ferdinand Mariette）在開羅成立了「發掘與古物管理部」，在所謂的探險家們手中，替埃及留下了一些文物。當時馬里埃特在開羅的布拉克（Boulaq）地區，找到一個舊倉庫收藏文物，但不幸的是，倉庫在1878年的一次洪水中遭到嚴重破壞。劫後餘生的文物，再次搬移到金字塔所在的吉薩（Giza）區內的一個前皇宮繼續保存──今日新的大埃及博物館選擇設立在這裡，其中一個因素正是紀念這段歷史。

經過馬里埃特的努力奔走，當時的埃及總督塞得‧帕沙（Saʿīd Pasha）深受感動，同意在今天的「解放廣場」（也稱塔里爾廣場）興建一座專門的建築物，用來收藏馬里埃特的文物。1902年，該建物順利開幕，可惜馬里埃特沒能親眼見證這個動人的時刻，但他的陵墓就設在博物館內，後世埃及人得以永遠感念他為國家文化所做的努力。

「埃及國家博物館」建立的100年後，當時的設計理念和空間、設備等等，已經不足以應付現代的需求。博物館內收藏高達12萬件文物，但僅有5,000多件能夠展示在世人面前。不但無法呈現古代文明的全貌，而且過於落後的硬體設施，也讓人有種在倉庫中遊覽的感覺。這樣的情況漸漸不被當地人民所忍受，於是重新建立一個現代化的博物館，讓世人見識到當年的璀璨文物，已經匯聚成一個巨大的心聲！

台裔建築師沙漠大展拳腳

2002年，埃及政府為新的博物館向全世界公開徵求設計稿，目標是要建立一個世界最大的博物館。一時間，籌辦單位就收到來自83個國家、1,557件方案參與競逐，每個方案背後，都是希望能在這個偉大的文明之中，留下一筆濃墨重彩。經過一番激烈競爭，令人意外的是，一家僅有13人的小公司拔得頭籌！這家位於愛爾蘭的Heneghan Peng建築事務所，是台裔建築師彭士佛（Shih-Fu Peng）與妻子在當地設立的。

大埃及博物館由台裔建築師彭士佛操刀 ©視覺中國

新的大埃及博物館位於開羅邊緣的沙漠地帶，距離歷史悠久的金字塔群只有2公里。介於古代與現代建築之間，其喻義非常明顯，無非就是承先啟後的意思。整個博物館的園區，從花園開始逐步貼合當地的高原地形，緩緩從1公尺上升到60公尺，使得博物館的外觀與周遭環境完美融合。透明且平頂的屋頂，不但使得室內光線充足，能夠節省照明能源，也為基薩高原平添一抹閃耀的地平線！

從空中俯視博物館時，它的西北方向略窄、東南走向較寬，呈現一個三角形狀，似乎給人意猶未盡的感覺。如果沿著博物館西側牆壁拉一條線，可以到達2公里外的「門卡拉金字塔」的頂尖；沿著東側牆壁拉一條線，則可以到達「古夫金字塔」的至高點，這時候再從空中鳥瞰，這組線條又讓人聯想到方尖碑──方尖碑是古埃及法老向太陽神奉獻的物品，也是某種記念的象徵──所以博物館的形態和金字塔位置的結合，無疑是一種里程碑的宣告！

新的博物館內充斥許多三角形的意象 ©視覺中國

方尖碑是法老向太陽神奉獻的象徵 ©123RF

整個博物館占地近50萬平方公尺，室內展覽空間則有38,000平方公尺。另有文物保護中心、兒童博物館、教育園區、會議區和景觀花園等等，總計有來自6個國家、13家公司的300位藝術工程人員，參與這次人類最大的文化盛況。除了常態展出10萬件文物，還可透過衛星科技呈現世界各地的古埃及珍藏。所以大埃及博物館可說是古代文明和現代科技的完美結合，為之後其它博物館豎立了一個新標竿！

鎮館之寶：埃及版諾亞方舟

埃及政府從2019年開始，陸續將舊埃及博物館內的文物，搬遷到新的博物館中，展覽內容比起之前大了足足20倍！

以前許多因為場地空間限制而無法展出的文物，現在都可以展示在世人面前，其中最大、最古老的當屬「古夫太陽船」！

這艘太陽船原本收藏在古夫金字塔旁的太陽船博物館內，2021年8月時移到新的博物館。這艘木製的船有4,500年的歷史，是古埃及第四王朝奇阿普斯─古夫（Cheops-Khufu）所擁有。依據當時「赫利奧波利斯（Heliopolis）」神話傳說，法老王在逝世之後，將和太陽神一起搭乘這艘船，前往永生的境域，這艘船之所以埋藏在古夫金字塔旁，就是為了給古夫這位法老王的靈魂使用的。它於1954年在一個地下石室被發現（太陽船共有2艘，第2艘保持原狀目前仍埋在地下），由於存放地點是一個上下、前後、左右均有粗大石材維護的石室，因此文物本身情況異常良好！

這艘人類史上最大、最古老的木船，長43.4公尺、寬5.9公尺、重約20噸，是由黎巴嫩地區所產的香柏木打造而成，可見得4,500年前的埃及，就已開始和亞洲進行貿易。當初發現的時候，整艘船像模型玩具的零件一樣放在石室當中，學者花費數年時間把它拼湊起來。船身材質不僅令人驚駭，而且有壓艙石的存在，證明它完全可以航行在波潮洶湧的海面上。船上唯一不合理的設計是僅有10根船槳，不足以產生動力航行，而且過於巨大無法使用，因此宗教意義大於實質意義。

大埃及博物館建築模型 ©吳駿聲/旅讀

新博物館在建築細節藏有巧思 ©吳駿聲/旅讀

古夫太陽船是史上最大、最古的木船 ©Wikimedia Commons

舊博物館受限空間無法展出所有文物 ©視覺中國

未公開文物首度登場

除了讓世界看到更多古代文物，大埃及博物館更重要的意義是，舊博物館能夠呈現的圖坦卡門寶藏，數量不足十分之一。

但在新的空間，人們可以看到百年來未曾公開的5,000件藏品，包括顯示圖坦卡門勇武的金箔畫。比如因應開展特別呈現的「圖坦卡門之弓」，弓身藏有許多精雕細琢的鑲嵌技術，不但用黃金細絲編織成各種花紋，各種寶石也琢磨得非常細緻，鑲嵌在金絲花朵之中。握柄則用黃金描繪內克普如瑞、圖坦卡門的名字，也是目前所發現同時代最漂亮的武器！

古埃及的文化雖然稍晚於西亞的兩河文明，但由於氣候乾燥等自然因素，保留的文物反而更多。加上尼羅河定期氾濫，對當時的農業幫助極大，使得人民基本衣食無缺，能在藝術創造上日益精進。隨著大埃及博物館的開幕，能讓人見識到更多絢麗的文物，這份千年的世界遺產，也必定綻放更耀眼的光芒！

新空間將有五千件未曾公開的展品 ©視覺中國

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埃及必看，看鈔票不如看真跡！

一次展出10萬件文物，到底哪些是必看的呢？其實想知道一個國家最引以為傲的事物，看一看他們的鈔票或錢幣就知道了，大多都是當地人熟知的事物。埃及目前通行的鈔票有6款，其中2款印有博物館館藏，所以這2件文物是最值得介紹的。

10塊錢：卡夫拉雕像

當地導遊說：「如果你只有10分鐘，只能參觀1件文物，那麼『卡夫拉雕像』是你最能體會古埃及偉大的作品！」第4王朝卡夫拉王是第2大金字塔「卡夫拉金字塔」的建造者，據今約有4,500年的歷史，是目前所發現最早、最大的石材藝術品。在沒有金屬工具可使用的當時，完全以石頭敲磨石頭的方式打磨出來的，不僅外表光滑，且身形比例完美，彷彿達文西的維特魯威人Vitruvian Nan黃金比例在4,500年前呈現！

仔細欣賞這個雕像，你會感受到它不僅僅是個人形，甚至是個「骨感」的肌肉猛男。最令人稱奇的是身上的石頭紋路，能令人聯想到人體肌肉線條，是不可思議的「巧雕」！難怪是博物館第一個值得好好欣賞的奇蹟。

圖：©Wikimedia Commons

200塊錢：抄寫員雕像

這個雕像是第5王朝的作品，石灰岩加上彩繪，有4,400年左右的歷史。它最迷人的地方是它的眼睛，由象牙所製的眼白，水晶所製的眼球、黑曜石所製的瞳孔組成，神韻逼人，似乎在思考他將要寫下的東西。它是博物館內最重要的雕塑之一，被稱為「開羅抄寫員」。

圖：©Wikimedia Commons

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埃及必知，圖坦卡門層層面紗！

圖坦卡門是埃及第18王朝的法老王，他逝世於西元前1323年，相當於中國的商朝時代。他的陵墓於西元1922年被英國人霍華德‧卡特發現，也是目前唯一發現的完整帝王級葬儀，人們可以藉由他的文物，看到最精緻的工藝！

核心文物是他的棺槨，圖坦卡門的木乃伊被四層外槨所組成：一個花崗岩所製的精緻石棺，以及石棺之內的三層人形棺──人形棺之內才是木乃伊和有名的黃金面具。

第一層

第一層外槨是圖坦卡門物品當中體積最大的，由木頭貼上金箔製成，四周被「愛西斯結」和「傑德柱」組成的符號所包圍，代表永遠健康的意思。頂部是上埃及的老鷹圖騰和代表勝利的曙光符號。橔的兩側是聖蛇優拉阿斯張開雙翅保護圖坦卡門的名字；槨的正面則是兩扇門，刻畫著沒有頭的怪物（象徵邪惡被打敗）與圖坦卡門拿著生命的符號安卡（象徵重生）。槨的內部還有一幅圖，刻畫的是「天牛之書」。

第二層

正面的兩扇門，刻畫的是圖坦卡門、太陽神拉、陰間之神奧塞烈斯見面的場景。槨的右側記載三段故事：太陽神在地底下旅行的各種面容變化；圖坦卡門的木乃伊形象，描繪他在陰間旅行的時候不被黑暗勢力所發現；第三段是圖坦卡門與陰間之神奧塞烈斯融合在一起的場景。

槨的左側分為上中下三段：上段表示木乃伊接受到天的力量身體重新組合；中段12隻獅頭怪物代表地下的12個時辰；下段圖層刻畫著力量的轉變。

©視覺中國 ©視覺中國

第三層

正面刻畫4個守衛手持利刃正在嚴密守護著入口。右側是「來世之書」的第二個境域，左側是「來世之書」的第六個境域。

第四層

正面刻畫愛西斯女神和妹妹奈弗蒂斯，兩人張開雙翼保護入口。兩側是天空之神荷魯斯的4個兒子，是身體各個內臟的守護神。外槨之內有一個巨大的石棺，四周畫有女神張開雙翼，保護圖坦卡門的棺材。

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金面具

面具刻著一條巨大的項鍊，共有12道寶石帶，寶石組成完美的弧度，尤其最下面的一圈蓮花，都是由非常細小、不同顏色的寶石所組成的。

這個面具是由8個零件所組成，帽子上面有埃及藍和金兩種顏色。造型如同太陽即將從地平線上升起來的樣子──帽簷是地平線，埃及藍代表黑夜，金色代表曙光。曙光在古埃及人心中具有破邪力量，這樣看來，圖坦卡門的臉不就代表還在地平線下的太陽嗎？這不單表示邪惡都會在他的面前消失，也意味他的光芒即將重現於世。帽子的背後是一段象形文字，大意是圖坦卡門的面貌和眾神的關係，以及他有多受眾神的喜愛！

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人形棺

石棺內的第一層人形棺是木質貼上金箔。第二層雖然也是相同材質，卻是圖坦卡門所有物件當中做工最精細的藝術品！用了數千顆寶石鑲嵌，非常富麗堂皇。很難想像在商朝的時候，埃及人已具備類似掐絲景泰藍的技術。

最後一個人形棺則是重達114公斤的純金人形棺！打開就是圖坦卡門的木乃伊了。他戴著一個舉世聞名的面具，是由11.5公斤的黃金製作的，鑲嵌有紅玉髓、綠松石、青金石、藍青金石、黑曜石、石英等寶石。

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●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第155期：歡迎加入太白粉，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第153期

出版頻率：月刊

出版日期：2025-01-01