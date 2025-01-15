彩筆下的女性身影！教員畫家「竹中正義」──名單之後#148
文/ 蔣若琳（逢甲大學歷史與文物研究所碩士）
竹中正義 入選 臺展第4、5、6、10回
府展第1回
專注繪圖的年輕畫家
昭和6年（1931），甫從東京高等師範學校畢業，當時任職於臺北師範附小的25歲年輕畫家竹中正義，由學校推薦參加臺展。（註1）畫家在接受報紙訪問時自述，認為自己雖已習畫3年，但因為此次參展時間急迫，故認為所繪的人物畫不甚理想。（註2）從《臺日畫報》中可見畫家站在此幅大型畫作〈憇ひ〉（憩）旁。圖像中斯文的竹中氏身穿素白畫服，配戴圓形眼鏡，手持調色板與畫筆，抿唇側立在畫作前，似乎正在凝思要在畫布上再添加何許油彩。（註3）（圖1）
從畫報圖像評估，竹中正義所繪〈憇ひ〉（憩）畫作尺幅頗大，畫中所繪女子著深色套裝，裸足坐在畫幅置中對角線的休閒高背椅上；女子坐姿慵懶、斜躺翹腿、頭臉微微下垂似昏昏欲睡；畫室右後方立著一幅已畫好的裸女坐姿圖，室內散置桌子、蟲膠唱片、箱籠、道具盆花、風景畫等，顯示出未經整理的角落。（註4）（圖2）
哥雅名作的聯想－〈裸婦〉
竹中正義於1930年起，分別以〈習作〉、〈憩ひ〉（憩）、〈裸婦〉、〈淡水風景〉入選臺展第4、5、6、10回西洋畫部；1938年再以〈濱邊に憩ふ〉（海邊休息）入選府展第1回。（註5）畫家在這段時間大多以女性為繪畫主題，1932年入選的臺展作品〈裸婦〉，從其題材及畫面構成，很容易令人聯想到一幅18世紀西班牙著名畫家Francisco Goya（哥雅）所繪名作〈Naked Maja〉（裸體的瑪哈）。（註6）Goya（1764 -1828），於l797 -1800年間為阿爾巴公爵夫人所畫名作〈Naked Maja〉（裸體的瑪哈），畫中的裸婦傾斜躺臥在墨綠絲絨臥榻上，背靠的大枕邊緣綴飾精細蕾絲，光影對比明顯；雙眼向前專注凝視觀畫者；肌膚透白明亮，雙腳微微併攏向前斜伸，交叉處毛髮隱現，身材玲瓏豐美。哥雅在畫中運用陰暗的底色，以明亮的色彩襯托出絲織品與人體的透明感，和榻上的陰影交互輝映，為一幅傳世的傑出畫作。（註7）（圖3）
竹中正義所繪〈裸婦〉，女性裸體與臥榻的構圖和Goya〈Naked Maja〉（裸體的瑪哈）非常相似，畫中模特兒亦是傾斜橫臥於置中的榻上；頭枕於背靠的大枕上；雙手也是伸置於後上方，微閉的眼睛似啟欲闔，也是向前直視觀者；肌膚透白，微可見乳房下方的纖瘦肋骨；雙腳微微併攏曲起，展現出優美的臀側與腿部曲線；榻上鋪淺色床單下綴球狀飾物；地板上散置一雙便拖；臥榻旁高几上，直立數本書籍。竹中氏在畫作左下簽名「M.TAKENAKA」並加註紀年。（註8）（圖4）
竹中正義此幅〈裸婦〉將女子輕鬆欲睡的躺姿畫得極為傳神，畫作表現出一股慵懶的氛圍。而哥雅的〈Naked Maja〉（裸體的瑪哈）畫中女子眼神凝視則勾人心魂，充滿了魅惑力；且躺臥姿態撩人，引人無限遐想。二幅畫中女子所展現出來的風情大異其趣，研判可能為竹中氏參酌哥雅名畫並略加詮釋，以此參展獲得入選的佳作。
本籍日本滋賀縣的竹中正義擅長繪畫女性身影，作品受到當時美術界的肯定。他於25歲至38歲長達13年的時間裡，皆在師範學校教授美術，並也曾為小學美術教育發聲，希望能指導學童畫出屬於他們的繪畫世界。（註9）在臺期間或許也為中部地區培育了不少藝術人才，是當時日本青年跟隨上一代到海外殖民地生活、學習、工作並定居的寫照。
＃名單之後148
註釋：
1.「竹中正義（任府師範學校教諭兼府訓導；俸給；補職）」，（1931年12月01日），〈昭和六年十月至十二月判任官以下進退原議〉，《臺灣總督府檔案》，國史館臺灣文獻館，典藏號：00010231047。
2.「竹中正義氏西洋畫」，〈臺展の搬入は十七十八日の兩日，搬入を前にしてアマチユア畫家は語る〉，《臺灣日日新報》，1931-10-17，日刊7版。
3.〈アトリエを訪ねて，竹中正義氏，憩〉，《臺日畫報》第2卷第10號，1931年10月15日（4）。圖像來源：陳怡宏編，《現存臺日畫報復刻》（臺南市：臺灣史博館，2017年），第3册，頁4。
4.〈竹中正義臺府展作品〉，中央研究院歷語所，資料來源：《台灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫》。2020.08.22.點閱。
5.〈竹中正義臺府展作品〉，中央研究院歷語所，資料來源：《台灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫》。2020.08.22.點閱。
6.陳夢帆，〈日治時期裸體畫公開化的社會爭議〉，《雕塑研究》第15期，2016年3月。頁20。
7.〈Naked Maja〉，圖像來源：《MUSEO DEL PRADO》。2020.8.22.點閱。
8.〈竹中正義臺府展作品〉，中央研究院歷語所，資料來源：《台灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫》。2020.08.22.點閱。
9.陳佩佩，〈從圖畫教科書看日治時期台灣初等學校美術教育〉，《議藝份子》，頁36。
參考文獻
1.〈アトリエを訪ねて，竹中正義，憩〉，《台日畫報》第2卷，第10號（4），1931-10-15。
2.「竹中正義（任府師範學校教諭兼府訓導；俸給；補職）」，（1931年12月01日），〈昭和六年十月至十二月判任官以下進退原議〉，《臺灣總督府檔案》，國史館臺灣文獻館，典藏號：00010231047。
3.「竹中正義氏西洋畫」，〈臺展の搬入は十七十八日の兩日，搬入を前にしてアマチユア畫家は語る〉，《臺灣日日新報》，1931-10-17，日刊7版。
4.陳怡宏編，《現存臺日畫報復刻》，臺南市：臺灣史博館，2017年版，1930年初版。
5.陳佩佩，〈從圖畫教科書看日治時期台灣初等學校美術教育〉《議藝份子》，頁23-40。
6.陳夢帆，〈日治時期裸體畫公開化的社會爭議〉，《雕塑研究》第15期，2016年3月。頁1-45。
7.〈竹中正義臺府展作品〉，中央研究院歷語所，資料來源：《台灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫》。2020.08.22.點閱。
8.〈Naked Maja〉資料來源：《MUSEO DEL PRADO》，網址：https://reurl.cc/R117ag。2020.8.22.點閱。
●本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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