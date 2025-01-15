彩筆下的女性身影！教員畫家「竹中正義」──名單之後#148

文/ 蔣若琳（逢甲大學歷史與文物研究所碩士）

竹中正義 入選 臺展第4、5、6、10回

府展第1回

專注繪圖的年輕畫家

昭和6年（1931），甫從東京高等師範學校畢業，當時任職於臺北師範附小的25歲年輕畫家竹中正義，由學校推薦參加臺展。（註1）畫家在接受報紙訪問時自述，認為自己雖已習畫3年，但因為此次參展時間急迫，故認為所繪的人物畫不甚理想。（註2）從《臺日畫報》中可見畫家站在此幅大型畫作〈憇ひ〉（憩）旁。圖像中斯文的竹中氏身穿素白畫服，配戴圓形眼鏡，手持調色板與畫筆，抿唇側立在畫作前，似乎正在凝思要在畫布上再添加何許油彩。（註3）（圖1）

從畫報圖像評估，竹中正義所繪〈憇ひ〉（憩）畫作尺幅頗大，畫中所繪女子著深色套裝，裸足坐在畫幅置中對角線的休閒高背椅上；女子坐姿慵懶、斜躺翹腿、頭臉微微下垂似昏昏欲睡；畫室右後方立著一幅已畫好的裸女坐姿圖，室內散置桌子、蟲膠唱片、箱籠、道具盆花、風景畫等，顯示出未經整理的角落。（註4）（圖2）

圖2. 竹中正義，〈憩ひ〉（憩），1931年第5回臺灣美術展覽會入選作品。圖像來源：第5回台展圖錄

哥雅名作的聯想－〈裸婦〉

竹中正義於1930年起，分別以〈習作〉、〈憩ひ〉（憩）、〈裸婦〉、〈淡水風景〉入選臺展第4、5、6、10回西洋畫部；1938年再以〈濱邊に憩ふ〉（海邊休息）入選府展第1回。（註5）畫家在這段時間大多以女性為繪畫主題，1932年入選的臺展作品〈裸婦〉，從其題材及畫面構成，很容易令人聯想到一幅18世紀西班牙著名畫家Francisco Goya（哥雅）所繪名作〈Naked Maja〉（裸體的瑪哈）。（註6）Goya（1764 -1828），於l797 -1800年間為阿爾巴公爵夫人所畫名作〈Naked Maja〉（裸體的瑪哈），畫中的裸婦傾斜躺臥在墨綠絲絨臥榻上，背靠的大枕邊緣綴飾精細蕾絲，光影對比明顯；雙眼向前專注凝視觀畫者；肌膚透白明亮，雙腳微微併攏向前斜伸，交叉處毛髮隱現，身材玲瓏豐美。哥雅在畫中運用陰暗的底色，以明亮的色彩襯托出絲織品與人體的透明感，和榻上的陰影交互輝映，為一幅傳世的傑出畫作。（註7）（圖3）

圖3. Ｇoya，〈Naked Maja〉（裸體的瑪哈），油彩．畫布，97 x 190 公分，1797- 1800 年。圖像來源：西班牙．馬德里普拉多美術館館藏，https://reurl.cc/R117ag。

竹中正義所繪〈裸婦〉，女性裸體與臥榻的構圖和Goya〈Naked Maja〉（裸體的瑪哈）非常相似，畫中模特兒亦是傾斜橫臥於置中的榻上；頭枕於背靠的大枕上；雙手也是伸置於後上方，微閉的眼睛似啟欲闔，也是向前直視觀者；肌膚透白，微可見乳房下方的纖瘦肋骨；雙腳微微併攏曲起，展現出優美的臀側與腿部曲線；榻上鋪淺色床單下綴球狀飾物；地板上散置一雙便拖；臥榻旁高几上，直立數本書籍。竹中氏在畫作左下簽名「M.TAKENAKA」並加註紀年。（註8）（圖4）

圖4. 竹中正義，〈裸婦〉，1932年第6回臺灣美術展覽會入選作品。圖像來源：第6回台展圖錄

竹中正義此幅〈裸婦〉將女子輕鬆欲睡的躺姿畫得極為傳神，畫作表現出一股慵懶的氛圍。而哥雅的〈Naked Maja〉（裸體的瑪哈）畫中女子眼神凝視則勾人心魂，充滿了魅惑力；且躺臥姿態撩人，引人無限遐想。二幅畫中女子所展現出來的風情大異其趣，研判可能為竹中氏參酌哥雅名畫並略加詮釋，以此參展獲得入選的佳作。

本籍日本滋賀縣的竹中正義擅長繪畫女性身影，作品受到當時美術界的肯定。他於25歲至38歲長達13年的時間裡，皆在師範學校教授美術，並也曾為小學美術教育發聲，希望能指導學童畫出屬於他們的繪畫世界。（註9）在臺期間或許也為中部地區培育了不少藝術人才，是當時日本青年跟隨上一代到海外殖民地生活、學習、工作並定居的寫照。

●本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。