串起檳城百年文化與閱讀書寫的媒介——專訪馬來西亞《城視報》

文／ 陳冠儒

圖片提供／《城視報》

文字鑽進城市巷弄 成為檳城的雙眼

長期關懷地方與關注本土議題的莊家源與張麗珠，在離開主流媒體記者崗位後，秉著「把愛好變成工作」的熱忱，以另一種方式提筆書寫檳城——創辦《城視報》。透過書寫地方，與檳城對話，讓當地人認識習以為常的家鄉，引領外地人走進這座城市。從檳城的百年味道，到一塊招牌的字體藝術，都是讀者可以在《城視報》中閱讀到的城市風貌。

當你想前往檳城喬治市展開一場旅行，《城視報》是一本旅遊導覽，你可以走訪老屋，懷想當年的風華絕代，或是在富有綠意的公園裡，感受當地人的日常；如果你想活化藝術細胞，《城視報》也可以是一份豐富多元的藝文手冊：這個月有臺灣電影導讀，下半年有印度廟宇導覽團，興許週末就能一同共襄盛舉喬治市藝術節！當然，你也可以抱持著汲取知識的心，翻開刊物，學習那些還不了解的歷史故事，以此認識一座文化底蘊深厚的城市。

《城視報》主要以華文書寫，除了守護檳城的記憶，也始終希冀檳城風貌能在更多人的記憶裡鮮活。故事也許會隨著時間蒙塵，倘若願意留下一些注目在它們身上，以自己的語言將其重新詮釋，便成為一種更容易閱讀、親近的面貌。

也許很多人會好奇，甚至質疑：地方刊物真的有這麼多主題可以寫嗎？「當然有！」麗珠肯定的回答足夠鼓舞全世界同樣正在為地方文化努力的人。《城視報》十年來持續書寫、耕耘地方，漸漸匯聚一群讀者後，也帶動關懷地方的風氣。近年來也陸續發展出不同形式的轉化，包含電子版刊物、劇本等，都是不同樣貌的呈現與嘗試。如果願意放慢腳步，留心觀察，一棟百年老屋、一道南洋風味、一面招牌字體，生活周遭都有值得玩味的箇中旨趣。

《城視報》創辦人莊家源與張麗珠。

免費的才是最貴的 陪伴讀者成長的地方刊物

堅持免費發行刊物的背後，有著熱烈渴望與讀者對話的心。在馬來西亞出現一份免費紙本刊物實屬難得，能夠持續發行十年之久更是可貴。「我們超級幸運的！」《城視報》團隊為地方付出的真心感動了企業，其提供的資源也支撐他們更勇敢地奔赴夢想。

每一份刊物都是將所見所聞、所感所思凝結於筆尖的結晶，不只珍惜書寫版面，也珍視每一位翻開《城視報》的讀者。讀者停留的目光，賦予字裡行間無法取代的可貴意義；刊物出版發行後，如果沒有讀者的支持，也不足以實現發揚地方價值的夢想。麗珠分享，有讀者從學生時期就持續關注《城視報》，也有從單身到步入婚姻，還會帶著孩子一起參加活動的讀者；更特別的是，還有讀者以其作為論文的研究主題，讓兩位創辦人感到受寵若驚，也很感謝他以這樣的方式記錄著《城視報》的成長。忠實讀者是持續對話的對象，更是見證《城視報》蛻變的觀眾，和這份報刊一同與這座城市並肩而行。

《城視報》第 41 期展現檳城新生代如何以行 動關懷地方，圖為致力於娘惹文化傳承的娘惹服裝設計師駱勝堅（Kenny Loh）所製作的繡珠鞋。

《城視報》第 43 期走訪牛干冬（Lebuh Chulia）街道，懷想檳城的風華絕代。隨著旅遊業發展而興盛的旅社茶室群落，如今依然可見店家堅持的待客之道。圖中的淺青色建築為開業至今逾 80 年的鶯羅茶室冷氣旅社。

臺馬交流重要推手 從地方書寫到兩境交流

一座城市的歷史脈絡發展奠基於過去與現在的融合，每個人對一處地方的解讀也各自不同，共同形塑城市印象。即便外界評價檳城為世界宜居城市，然而許多人往往因為太過習以為常，因而難以發現獨特之處，也就不容易對生活周遭產生興趣。

地方與地方對話的價值莫過於「擾動」，目的在於從彼此的經歷中學習到一些什麼。「交流不是大家單向地在自說自話，我們比較像是一個非官方大使的角色。」比起迎合市場喜好以吸引更多讀者，《城視報》更像是肩負起檳城的使命，觸發更多人對這座城市的故事感到好奇，進而願意走進檳城。除了看見檳城的各個角落，《城視報》將視野延展至外地，諸如臺灣、香港等。而臺馬兩境的串聯也在多次的邀請與合作中，共創出地方再造的願景。

在《城視報》多期刊物中，經常能找到臺灣的身影，諸如民俗花車的藝術、臺灣文學與作家等，展現出臺馬的文化流動，兩境之間的對話也因此開展。對話不止於文字，《城視報》也與地方創生組織交換彼此的經驗與收穫，迸發熱烈的火花。在《城視報》第 44 期中，就有其中一篇由台灣社造聯盟成員撰寫的文章，分享今年（2024）年初前往馬來西亞，參與實體交流活動的經驗與心得。由此可以發現，藉由串聯的力量，能夠發揮一加一大於二的效益，發現並創造更多城市的價值。

不管是政府單位的邀請，抑或其他單位的合作，《城視報》將會繼續帶著一身檳城的靈魂，走向更廣大的世界。

累積多年的臺馬交流緣分，促使《城視報》推出新刊物《兩境》。

台灣社造聯盟至馬來西亞與新新村社區聯盟交流。

跨出紙頁 走進習以為常的多元

擁有多元族群的馬來西亞，因為政治與宗教的特性，國情上較為保守，在文化與生活層面也免不了差異與隔閡。諸如生活習慣上的迥異，馬來西亞以馬來人佔多數，又以信仰伊斯蘭教為大宗，許多教義對他們而言是天經地義，對於其他族群卻不見得能夠迅速習慣這些規範。在《城視報》的社會行動中，他們嘗試了較為和諧的對話方式，想要打開一扇文化的門，就像打開一個人的心房，卸下預設的提防才有真正認識的可能。

宗教文化是一個常見於《城視報》導覽活動的核心主題，其中與「檳城和諧機構」合辦的印度廟導覽課程「眾神的花園」便受到熱烈迴響，不只讓參與者認識印度廟的歷史與文化，更促進大家對不同種族與信仰的理解。除了廣受當地人好評，甚至吸引臺灣等外地遊客前往。而今年度的導覽活動「看民俗讀神明」帶領大家走進華人的民俗信仰，內容包含中元祭、游神祭、九皇大帝。藉由這些實地走讀的機會，讓跨種族宗教間的和諧不再只是期望， 而是可以實踐的現實。

除了讓生活中的學習變得更有趣，《城視報》更希望這些藝文活動可以讓每個人放下不必要的猜疑，了解自己身邊的民族與文化，同時也是了解自己。在一次次跨越種族與宗教的文化行動中，《城視報》再再展現了包容的力量原來可以如此詩意而溫柔。

當越來越多人願意用不同的方式，為地方、社區、土地注入力量，似乎也無須太過較真到底能夠造成什麼程度的影響。也許反而要經常叩問自己，給予地方書寫的情意有多綿長，答案留在編輯心中，想看見的風景，始終是越來越多人為自己來自這座城市感到幸運與驕傲。

「眾神的花園」印度廟課程與導覽活動，帶領不同族群的民眾走訪印度廟，了解不同的宗教文化。 .

「看民俗讀神明 ——『馬來半島華人義山文化及北馬華人地域社會』」課程導覽，帶領民眾到白雲山廣汀公塚，認識華人義山文化。

《城視報》小檔案

創刊於 2014 年 5 月，是一份馬來西亞檳城的地方雜誌，關注並記載喬治市的故事，至今已發行至第 44 期（截至 2024 年 8 月）。每期發行一萬份，是馬來西亞發行量最大的刊物，全馬各地甚至海外皆有其蹤影。《城視報》團隊除了出版刊物，也與各類單位與團體合作，籌劃多元的地方與藝文活動。

●本文為 《貢丸湯》35 期「地方書寫者，世界募集中」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「讓雜誌成為檳城的雙眼——專訪馬來西亞《城視報》」，未經同意，請勿轉載。

貢丸湯Vol.35〈地方書寫者，世界募集中〉