告別席勒成名的幕後功臣！探索維也納「奧波德博物館」的誕生與創辦人的故事

文_宋雅雯/旅讀

圖_Leopold Museum

今年8月14日，奧地利新聞全都在討論一則重磅消息──伊莉莎白‧利奧波德離開我們了。

利奧波德夫妻是將奧地利畫家埃貢‧席勒推上如今地位的重要推手。讓我們一同走入利奧波德博物館（Leopold Museum），探索這家博物館的誕生與轉身。

博物館收藏了豐富的奧地利現代藝術

喜歡在熟悉的、陌生的城市走進博物館，一待就是一個下午。若是幸運遇到投緣的博物館，我會一而再，再而三地拜訪，甚至同一個展覽造訪十幾次都不為過，這是一種和博物館發生感情的過程，漸漸的、慢慢地與展覽裡的創作者和作品產生深刻連結。

在維也納，我最喜歡逛的是利奧波德博物館，而其中的《維也納1900年》（VIENNA 1900 BIRTH OFMODERNISM）展覽更是我的最愛。1900年代的維也納是現代主義源頭，19與20世紀之交，此時這座多瑙河旁的大都市既是貴族的首都，亦是自由知識分子的首都，是輝煌的環城大街，卻也是無數貧民窟的首都，是反猶太主義和猶太復國主義的首都，也是僵化的保守主義和新興現代主義的首都。輝煌與破舊、夢想與殘酷的現實，這一切構成了多元的維也納色彩。透過利奧波德博物館展出的作品，我得以與這個城市更親近，不只是了解她的現在，還有她的過去。

常設展《維也納1900年（VIENNA 1900 BIRTH OF MODERNISM）》捕捉了20世紀奧地利的璀璨「靈光」。

常設展《維也納1900年（VIENNA 1900 BIRTH OF MODERNISM）》捕捉了20世紀奧地利的璀璨「靈光」。

眼科醫師的超群眼光

8月底，奧地利各大新聞的頭條「伊莉莎白‧利奧波德離開我們了」讓人們的眼光再度回到利奧波德博物館。利奧波德夫婦都是畢業於維也納大學的眼科醫生，他們不只能治療人們的眼疾，兩位眼科醫生的眼光更是獨到精準，在奧地利畫家埃貢‧席勒的作品尚未躍入世界舞台之際，這兩位收藏家已經注意到席勒。

席勒的作品從不試圖展現所謂的美感，但卻像流星一樣擊中每一位觀賞者。尤其是他1910年的裸體畫，總是讓人感到不安，但它向參觀者展示了有力的線條以及赤裸的內心世界，是無比難得的珍貴創作。利奧波德博物館創辦人魯道夫‧利奧波德，憑著滿腔熱情大力收購席勒色彩強烈、人體赤裸的畫作。他甚至被譽為席勒教皇（Schiele-Papst），蘇富比及佳士得拍賣都會尋求他的專業意見。

左_GEORGE MINNE，〈Kniender Knabe〉

右_埃貢．席勒，〈Edith with Striped Dress, Sitting〉

右_奧地利建築師 Otto Prutscher 設計的高腳杯

左_奧裔美籍藝術家 Vally Wieselthier，〈Bacchantin〉

科羅曼．莫塞爾，〈Fauteuil from the Entrance Hall

靜默卻有力：名畫的控訴

爾後世人慢慢注意到席勒的作品，席勒也成為表現主義的代表人物。到了90年代後期，藝術市場蓬勃發展，原本在戰後只需幾百馬克的作品突然高漲到數百萬馬克。大眾開始討論二戰時期，許多被納粹掠奪而消失的藝術品。此刻，收藏家的珍藏品來源合法性開始被搬上檯面質疑。

21世紀初，許多博物館和藝術機構開始關注二戰期間被掠奪的藝術品歸還問題。由海倫‧米蘭和萊恩‧雷諾斯主演的電影《名畫的控訴》就是最有名的例子，劇情改編自瑪麗亞‧阿特曼的真實故事，故事描述住在加州的女主角為了要回家族被納粹政權奪走的名畫，與奧地利政府展開多年訴訟。瑪麗亞找上年輕律師，奔波奧、美兩地。他們打算要回的，就是奧地利名畫家克林姆所畫，有「奧地利蒙娜麗莎」美譽的〈艾蒂兒肖像一號（Portrait of Adele Bloch-Bauer I）〉。

作為一名猶太人，魯道夫‧利奧波德對藝術的收藏和博物館的建立，有著強烈的文化和歷史使命感，但利奧波德博物館的成立也涉及對猶太人遺產的反思。雖然利奧波德夫婦的收藏是透過合法途徑獲得，但在二戰期間，不少猶太家庭和個人藝術品曾被納粹掠奪或被迫出售，一般人很難掌握全面資料，更難以得知收藏品最早來源是否兼顧倫理。利奧波德的收藏也深陷同樣困境，現在博物館正對這些藝術品的歷史背景進行更深入研究，這是目前博物館及其收藏品完整性的一個重要努力方向。

利奧波德夫婦

埃貢．席勒，〈沃莉肖像〉

古斯塔夫‧克林姆，〈死亡和生命〉

人生謝幕，留下無盡之美

1994年，利奧波德博物館私人基金會成立時，他們的聯合藝術收藏已經高達5,200多件藝術品。魯道夫‧利奧波德在追求自己熱情之所在的道路上，展現出的決心和毅力給妻子留下深刻印象。六十多年來，伊麗莎白‧利奧波德陪伴丈夫致力推廣席勒作品和維也納現代主義，在國內和國際上備受認可。伊麗莎白一直從事眼科專業工作，直到69歲。並在今年8月14日在家人陪伴下平靜地去世，享年99歲。

人的生命有限，但熱情所帶給世人的藝術創作與收藏，卻是無限與無盡的。謝謝利奧波德夫妻的努力，讓我們得以識得維也納表現主義的美與席勒作品的獨一無二。

阿爾賓‧艾格‧利恩茨，〈The Reapers〉

BRONCIAKOLLER-PINELL,〈Junge Frau vor Vogelkäfig〉© Sammlung Eisenberger, Wien Foto:Leopold Museum, Wien/ Manfred Thumberger

MAX OPPENHEIMER，〈Die Schachpartie〉© Oesterreichische Nationalbank, Leihgabe im Leopold Museum Foto: Sammlung Oesterreichische Nationalbank

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第154期：蘇湖系才子養成計畫，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第154期

出版頻率：月刊

出版日期：2024-12-01