使水彩點綴人生的臺灣蛇博士：山口謹爾──名單之後#146

文/ 余怡儒（國立暨南國際大學歷史碩士）

山口謹爾 入選 臺展第1回

日治初期，治臺時間不久的日本官員，積極探索臺灣山林資源之外，亦對台灣濕熱氣候造成的蛇類動物繁多、蛇類咬傷案件頻傳等狀況，感到十分棘手，於是指示部分研究人員進行研究。

「倉岡，宜蘭廳送來了三隻珍貴的龜殼花，等等我要去餵食牠們，你要一起去嗎？」1917年1月27日中午時分，來到總督府研究所實驗室的山口謹爾，（註1）對同為技師的倉岡彥助，問道。

山口謹爾寫真照 資料來源：臺灣日日新報，1928年4月2日，第3版。

「當然要去看啊！。」倉岡放下手中的實驗玻片，興致勃勃的說。

兩人來到員工餐廳，所上研究人員分散環列在週邊，而三隻身體黃棕色，帶著大型黑色波浪狀斑塊的毒蛇，就在中央的飼籠當中。依據這種蛇類的特性，一旦牠們經過人為飼育，就不會想要自己捕食，因此需要有人每天餵食。

山口小心翼翼地夾取五吋大小的肉塊，餵食完第一隻龜殼花後，接著，他施行相同動作餵食下一隻龜殼花。就在拿筷子的右手，即將離開蛇口之際，兇猛的毒蛇突然將頭部向左迴轉，咬向他的左手。

「啊！」山口吃痛的大叫出來，四周同仁立即上前救援。

倉岡看到山口的左手食指中間接觸到毒牙，（註2）立刻將他的食指根部、左腕上部都加壓束緊，避免毒素隨血液循環流向心臟。同時，擠壓出指間血液，並持續用解毒劑洗滌，後送臺北醫院治療。入院後，由外科醫長小池百藏擔當主治，過程中不只為他裝上呼吸器，還進行洗胃、灌腸等療程，加速毒素排出，直到隔天清晨才緩解症狀，脫離危險。

經歷此次生死交關，山口投入蛇毒血清製作方法的研究。1921年春，受總督府派任為在外研究員，於美、法、德、奧、瑞等歐美十餘國進修，是年底發表《臺灣產毒蛇の毒素に就ての血清學的比較研究》一書，（註3）而臺灣毒蛇種類眾多、毒蛇咬傷案件量大，使山口的研究數據更加詳實，藉此讓他在1922年底取得京都帝國大學醫學博士學位，（註4）時人稱之為「臺灣蛇の博士」。（註5）

在沉悶的學術研究之外，山口對素描、水彩也是頗有心得，不只積極參與畫會活動，更結識不少同樣喜愛繪畫的醫界好友。1926年2月，其與倉岡彥助一起參與由鹽月桃甫指導的「黑壺會」，（註6）成員們不僅愛好美術，更皆為社會上的有名望者，除山口和倉岡外，於保乙彥（註7）、安澤要（註8）等人也是醫界名人。大家在工作之餘，以繪畫互相交流，畫題多是室內為主的自畫像、靜物素描等，每年更舉辦會員畫作展，並開放各界人士參觀點評。當時所召開的第一次展覽會中，時人評倉岡的畫作應多點鮮豔色彩，而山口所展出的是人物畫，畫風雖看得出來和倉岡稍有不同，但仍屬同一系統。（註9）1927年第一回臺展中，山口以〈靜物〉一幅入選，由該次入選作品來看，山口的畫作與倉岡的〈壺〉，風格確實有出自同一系統之感。

山口謹爾，〈靜物〉，1927年。 資料來源：第一回臺展圖錄。

倉岡彥助，〈壺〉，1927年。 資料來源：第一回臺展圖錄。

1928年，黑壺會舉行第三次展覽會，山口以〈雨後之川〉（雨後の川）、〈大理菊〉（ダーリア）參展，鹽月桃甫評點〈雨後之川〉畫面當中有淡色的弱水流動，感覺較沒精神，如果河川是主體，如何用背景讓河川生動起來，希望要有一些想法。另外，對〈大理菊〉花瓣和花瓶的樣子很有印象，但雖看得出是一束豐潤的花，卻喪失花的生氣，只剩形骸，期待山口往直率純真的方向進步。（註10）

此後，雖未見山口在美術方面的消息，但在1929年4月時，多次入選帝展的畫家小早川秋聲，應大阪每日新聞社臺北支局長小泉進作之邀來臺，山口與小泉等六位紳商，曾為其發起舉辦個展的活動。（註11）

自26歲來臺，至1931年1月因病在臺逝世為止，（註12）山口奉獻畢生所學近20年，不只是研究蛇毒血清的醫者，辯才無礙的他也被稱為議論家，而以繪畫作為興趣，亦被形容具有清淡閑逸，樂於風月，擁有仙風道骨特質的人。（註13）

＃名單之後146 註釋： 1. 山口謹爾：1883年4月出生於長崎縣，1904年畢業於長崎醫專，1909年10月以陸軍三等軍醫的身分來臺，任於2臺灣總督府土木部工務課，隔年進入臺灣總督府研究所衛生學部為囑託。1915年升任技師。原先，山口的研究取向多元，還曾研究過下水道的細菌數與狂犬病，後來因為一次命懸一線的意外，轉而專注研究蛇毒血清，奠定他在臺灣蛇毒血清學及其療法的承先啟後地位。 2. 根據臺灣日日新報報導，山口謹爾應只被毒蛇咬傷過一次，但受傷部位卻有兩種說法，分別為左手食指中間及右手中指，本文採咬傷事件發生當年的說法，以左手食指為受傷部位。見〈山口技師毒蛇に咬る 危く一命を墜さんとす〉，《臺灣日日新報》，1917年7月29日，版7；〈命懸けで研究した 山口研究所技師の 臺灣の毒蛇 報文發表さる〉，《臺灣日日新報》，1921年12月24日，版7。 3. 〈命懸けで研究した 山口研究所技師の 臺灣の毒蛇 報文發表さる〉，《臺灣日日新報》，1921年12月24日，版7。 4. 〈山口謹爾氏 醫學博士となる〉，《臺灣日日新報》，1922年12月23日，版2。 5. 橋本白水，〈蛇の博士山口謹爾君〉，《臺灣統治と其功勞者》第五編（臺北：南國出版協會，1930.07），頁98。 6. 「黑壺」原指木工用以校正曲直的墨斗線之墨盒，引申為「當事人們極其認真，朝著獨當一面的藝術，呈現精進的氣勢，以此稱為墨壺會。」見白適銘編著，《臺灣美術團體發展史料彙編1：日治時期美術團體（1895～1945）》（臺中：國立臺灣美術館），2019.10，頁84。 7. 於保乙彥，1909年11月起擔任臺北醫院醫長，期間亦兼任臺灣總督府醫學校教授等職，至1937年。 8. 安澤要，1915年起擔任臺北醫院囑託，隔年升任醫長，1916年起亦兼任臺灣總督府醫學校教授，至1925年。 9. 〈今日から開く黑壺會油繪展覽會〉，《臺灣日日新報》，1926年2月20日，版5。 10. 鹽月善吉，〈黑壺會作品を觀る（下）〉，《臺灣日日新報》，1928年7月10日，夕刊版3。 11. 〈秋聲畫伯個人展 本社講堂で〉，《臺灣日日新報》，1929年4月13日，夕刊版2。 12. 其逝世日期目前查詢有兩種說法，臺灣總督府府報中記載為1月27日，臺灣日日新報則載為1月26日。見〈官員卒去／山口謹爾〉，《臺灣總督府府報》1165號，1931年2月1日，頁1；〈山口謹爾博士逝く〉，《臺灣日日新報》，1931年1月27日，版2。 13. 橋本白水，〈蛇の博士山口謹爾君〉，《臺灣統治と其功勞者》第五編（臺北：南國出版協會，1930.07），頁98。 參考書目 1.白適銘編著，《臺灣美術團體發展史料彙編1：日治時期美術團體（1895～1945）》（臺中：國立臺灣美術館），2019.10。 2.橋本白水，《臺灣統治と其功勞者》（臺北：南國出版協會），1930.07。 3.《臺灣日日新報&漢文臺灣日日新報資料庫》，漢珍知識網。 4.中央研究院臺灣史研究所，「臺灣總督府職員錄系統」 。 5.中央研究院歷史語言研究所，「南國美術殿堂－臺灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫」。

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