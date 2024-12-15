國資圖「銀力繪本花園」迎台灣超高齡社會 打造0-100歲都能閱讀的空間

撰文｜邱璟綾

攝影｜莊震烽

圖片｜國立公共資訊圖書館提供

根據國家發展委員會人口統計資料，臺灣將於2025年邁入超高齡社會，屆時平均每5人就有1人年紀超過65歲。為了迎接高齡化浪潮的挑戰，國立公共資訊圖書館以繪本為媒介，在館內打造0至100歲都能享受的閱讀溫馨空間，讓讀者在一方角落，靜靜感受繪本之美。

當多數人以為繪本是孩子的讀物時，日本寫實報導作家柳田邦男即認為「繪本的存在不單單只是為了小孩」，在人生下半場重拾繪本的他，更進一步提出人生「三讀繪本」的理念，包含幼時悠遊於圖畫與文字之間、為人父母時為親子教養而共讀，以及累積人生大小歷練後，在暮年為自己而讀。

「繪本是結合文學與美學的藝術，尤其圖多字少的特性，降低閱讀門檻，也為故事帶來更多想像空間。」國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）館長馬湘萍表示，在人生不同階段閱讀繪本，會為內心帶來不同感觸，為了讓高齡長者也能感受繪本的魅力，國資圖在樂齡區打造溫馨舒適的「銀力繪本花園」，並結合「兒童學習中心」、「圓夢繪本」線上資料庫，與2024年10月新開幕的「世界繪本中心」，邀請不同年齡層的讀者以繪本為媒介，走進閱讀的世界。

為自己而讀—銀力繪本花園

「當臺灣邁入超高齡社會，意味著每5名讀者之中可能有1位是銀髮族。」馬湘萍表示，國資圖不斷思考能為樂齡讀者提供哪些服務，除了在3樓設立樂齡學習資源區，近期更活化館內空間與繪本資源，在樂齡區內另闢「銀力繪本花園」，使圖書館不只是單純借閱書籍的地方，也可以成為銀髮友善的社交場域。

馬湘萍希望國資圖能為樂齡族群提供優質閱讀環境，並透過繪本促進世代交流與理解

甫揭牌的銀力繪本花園，運用空間優勢，讓成排的落地窗與玻璃帷幕引入自然光，而窗外綠意讓視野延伸，為閱讀帶來最美的視覺饗宴，自5月啟用以來，大幅提升樂齡區書籍的借閱量。

在動線規劃方面，銀力繪本花園可再細分為5處洋溢異國風情的閱讀空間，包含簡約柔和的北歐客廳、熱情繽紛的義大利區、浪漫自在的南法區，以及由舒適沙發與地毯所打造的英式客廳；沿著窗邊，則規劃方便書寫、倚靠的閱讀餐桌，讓所有讀者都能在繪本花園內，找到自在安適的閱讀角落。

馬湘萍表示，國資圖不僅希望為樂齡族群提供優質閱讀環境，更重要的是透過繪本促進世代交流與理解。於是銀力繪本花園與長期推動熟齡閱讀的後青春繪本館合作，為銀髮讀者精選約200本館藏，主題圍繞於長者關注的生活健康、家庭情感、懷舊與生命探討等面向，未來將持續拓展不同層面的主題，希望引起更多讀者的共鳴。

銀力繪本花園可再分為洋溢異國風情的閱讀空間，包含北歐客廳、南法花園、英式客廳等

國資圖亦透過「銀力學苑」，結合主題課程與閱讀清單，提升長者的健康力、科技力與美學力，並豐富心靈層面與文化生活。未來更計畫結合繪本講座，邀請作家分享創作歷程，並開設「生命故事工作坊」，讓長者在專業師資帶領下，透過繪本創作，描繪出屬於自己的生命故事。

「許多研究顯示，閱讀能提升生活的幸福感，我們希望以繪本為橋梁，陪伴樂齡讀者拓展社交圈、保持心智活躍，還能以閱讀維持心靈健康。」馬湘萍觀察到，過去在館內看見許多熱愛閱讀的長者，隨著眼力退化，不得不放下書籍，「若他們願意走進繪本的世界，將會驚喜發現，繪本不再只是童蒙讀物，而是認識世界的另一扇窗。」

國資圖打造0至100歲都能享受的溫馨空間，無論樂齡或孩童都可以體驗閱讀的樂趣

以閱讀環遊世界—世界繪本中心

另一方面，全齡化的「世界繪本中心」在10月下旬正式啟用，馬湘萍表示，國資圖典藏來自海內外逾30個國家或地區的繪本藏書，透過設立世界繪本中心，能有系統地展示世界各國的繪本，讓讀者以閱讀認識世界。

世界繪本中心以罕見的小語系國家為一大特色，將陸續展示來自葡萄牙、捷克、斯洛維尼亞、拉脫維亞與烏克蘭等國家的經典繪本，其中有些作品尚未引進翻譯本，便以原文書籍展示。未來也將透過主題書展與講座，一步步帶領讀者認識不同國家的繪本創作者。

世界繪本中心的首檔繪本展，邀請旅居臺灣的捷克籍插畫家湯瑪士．瑞杰可，共同策劃「湯瑪士．瑞杰可的童話世界繪本插畫展」與「義大利波隆那童書展精選繪本」等展覽，除了展出相關主題繪本，同時透過主題講座與名家導讀，增添展覽的深度與廣度。馬湘萍透露，緊接在後的2檔展覽，已分別鎖定德國、比利時等歐陸國家作品，2026年將以荷蘭與永續發展為主題，希望以輕鬆有趣的氛圍，帶領讀者以閱讀環遊世界。

此外，國資圖同時典藏逾萬冊的東南亞語系繪本，以越南、印尼、泰國、菲律賓等在臺新住民與移工人口比例較高的國家繪本為主，協助新住民家庭的孩子們認識母國文化。

沉浸式繪本體驗—兒童學習中心

位於國資圖1樓的兒童學習中心，以「知識森林」為主題，收納近5萬冊兒童繪本，中心內部包含許多為孩子量身打造的軟硬體設施，例如幼兒區、故事屋、電腦檢索區、閱讀區，還有AR擴增實境閱讀體驗區，並依照兒童使用習慣設計專屬的互動式尋書介面，為小小使用者帶來更便捷的閱讀體驗。

幼兒區館藏除了有適合0至5歲孩子的硬板書、音樂書、遊戲書，另有其他圖書館少見的洗澡書與布書，館方在幼兒區以圖片展示，讀者可以按圖至流通櫃台借閱，與孩子同樂。

2023年啟用的故事屋則結合XR延伸實境技術與AI肢體辨識，打造直覺式沉浸環境，並呈現傳統文學改編的「西遊記」，與深受小朋友歡迎的「恐龍歷險記」、「海龜的報恩」等3則故事，透過270度的環形投影牆與故事中的互動橋段，讓孩子們彷彿親身走進故事世界，藉由科技力量感受身歷其境的閱讀體驗。

2023年啟用的故事屋結合XR延伸實境技術與AI肢體辨識，打造直覺式沉浸環境

兒童學習中心內不只依照主題分類書籍，另外規劃「年級好書展」，為孩子分年齡、分年級推薦好書，種類涵蓋繪本、橋梁書與青少年小說讀物，而低年級的推薦書單以繪本為主。另有主題書展，以主題式的方式向孩子推薦書籍，並搭配賓果連線、迷宮、配對等簡易的延伸活動，邀請孩子在趣味中學習，無壓力下養成閱讀習慣。

激盪臺灣原創力—圓夢繪本資料庫

除了實體館藏，國資圖亦建構1座大型的線上繪本資料庫─「圓夢繪本」，自2011年底建置以來，已匯集近1,400冊來自全國各級學校的學生原創繪本，累積突破百萬點閱率。

馬湘萍表示，「圓夢繪本」是最具原創性的資源，不僅為學生一圓創作繪本的夢想，同時透過數位平台對外展示，激發臺灣年輕世代的原創力。特別的是，「圓夢繪本」不單單只是一處閱讀平台，國資圖同時開發許多個性化功能，例如有聲書、字幕選項，更將部分佳作改編為動畫展示，期盼打造一座無障礙的線上資料庫，為不同需求的使用者提供服務。

國資圖建置「圓夢繪本資料庫」，鼓勵繪本創作

在人人說故事的時代，國資圖亦透過圓夢繪本資料庫，與各級學校和基金會定期舉辦「繪本創作工作坊」。除了邀請插畫家分享創作經驗，幫助教師精進繪本教育，在多年努力下，許多學生的作品更透過圓夢繪本的平台，被教師改編為教案，甚至吸引校方印製出版。

此外，國資圖也為渴望學習本土語言的家庭，提供多語言配音與字幕隱藏等服務，例如臺語、客語以及數種原住民語言。透過多語言支持，協助臺灣的孩子在閱讀過程中理解母語文化，同時也讓繪本的魅力觸及更多人群，並且成為不同年齡層讀者生活與成長過程中的重要陪伴。

●本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌176期：讀「繪」好時光，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。