〈蒙娜麗莎〉為何花落羅浮宮？胡琮淨暢聊名畫背後的故事

（內容／胡琮淨，編輯撰稿／一刻鯨選）

羅浮宮的名作太多，不過最為人所知的非達文西〈蒙娜麗莎〉莫屬了，那一抹神祕的微笑，每一年吸引了超過千萬人次的觀光客造訪巴黎，擠進羅浮宮就是為了要觀賞這位超熟齡美女的風采。

〈蒙娜麗莎〉 （圖片來源：維基百科）

蒙娜麗莎的秘密：暈塗法與無眉妝

但是，許多人看見了本尊的第一眼，多半都會驚呼說：「很小嘛！」其實大跟小並不是麗莎的魅力之一，大家有沒有覺得女人蒙上一層面紗的朦朧美，因此顯得格外迷人？這就是達文西以獨創的「暈塗法」，大師筆下的女人肖像，常出現這種神祕和景深，不需要勾勒線條，人物和背景自然連成一氣。有點類似現在手機的美肌模式，讓肖像中的主角輪廓柔和，笑容神祕又勾魂。

如果你再仔細看一下，有沒有發現蒙娜麗莎沒有睫毛，甚至也沒有眉毛？為什麼呢？

答案是，十六世紀歐洲最流行的女性妝容就是「無眉妝」！當時佛羅倫斯流行「剃眉」，貴族的女子大多將眉毛和睫毛修掉，所以你在電影《伊莉莎白》中看到奧斯卡影后凱特．布蘭琪飾演的英國女王伊莉莎白一世，她的妝容也就是當時流行的「無眉妝」。

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〈蒙娜麗莎〉怎麼從義大利跑到法國？

不知道大家有沒有想過，為什麼〈蒙娜麗莎〉的作者達文西是義大利人，但是這一幅名畫最後卻掛在法國羅浮宮，而不是佛羅倫斯、米蘭或者是羅馬？難道這幅畫是法國人買來的或是搶來的嗎？如果你會這樣想，當然是情有可原，因為畢竟羅浮宮被戲稱是「贓物館」，宮內陳列了非常多法國從其他國家掠奪來的藝術珍品。

達文西自畫像 （圖片來源：維基百科）

這件事與達文西和米開朗基羅的「瑜亮情結」有一點點關係。早在一五○三年的時候，佛羅倫斯同時邀請了達文西和米開朗基羅，做為市政府會議廳設計壁畫，兩位大師就結下了梁子。

當時的主辦單位佛羅倫斯市政府刻意讓兩位大師打對臺，將達文西和米開朗基羅創作的壁畫作品，分別掛在同一個房間正對面的兩面牆上，互相較勁的意味十分濃厚！但是因為各種變數，兩個人的作品都沒有完成，兩位大師後來也相繼離開了佛羅倫斯。

因為歐洲政治霸權的異動，藝術舞臺輾轉移到了羅馬，原來活躍於佛羅倫斯、米蘭的達文西，雖然被邀請客居羅馬。此時，米開朗基羅早在羅馬占有一席之地，甚至年齡比達文西年輕快兩輪的拉斐爾，也是羅馬的超級人氣王。這對成名比較早的達文西來說，心裡當然很不是滋味。

回報賞識之恩，半買半相送

因此當法國國王法蘭西一世邀請達文西到法國工作，同時他給予達文西非常高規格的禮遇，並冠上了「皇室首席藝術家」的頭銜，達文西欣然接受，〈蒙娜麗莎〉也就隨著達文西移居法國。

法國國王法蘭西一世 （圖片來源：維基百科）

傳說中大師很早就開始創作〈蒙娜麗莎〉，不斷地修改、調整。許多達官貴人慕名而來想要收購，其中也包括前任的法國國王，但達文西都不願意接受。因為法蘭西一世對於達文西極度的尊重，達文西為了報答他的恩情，所以就允諾，如果在他駕鶴歸西後可以割愛。因此在達文西去世之後，法蘭西斯一世花了一點點錢買下了〈蒙娜麗莎〉。

但是你可以想像，如果不是達文西生前授意，達文西的學徒和助手們，大可高價競標出售這一幅畫。由此可見，國王以高規格禮遇大師的投資，真的是非常划算呢！

此後，〈蒙娜麗莎〉一直歸法國王室所有，一直到一八○五年拿破崙才把它珍藏在羅浮宮裡，開放供給一般民眾參觀。想聽胡琮淨披露更多名畫背後的故事，就聽《畫中有話：花邊教主帶你看名畫背後的故事》有聲書。

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胡琮淨《畫中有話：花邊教主帶你看名畫背後的故事》有聲書 (圖片來源：時報出版）