彰化北斗宮前街的慈愛畫家：余香──#名單之後85

文／李維漢（國立彰化師範大學歷史學研究所研究生）

余香 入選 府展 第6回

北斗，古稱寶斗，古有俗語稱：「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗」。北斗以媽祖廟奠安宮為中心[註1]，靠著濁水溪下游分流之一——東螺溪的舟楫之利，將周圍所產之米穀蔗糖等物產，運送至鹿港，而後外銷至對岸，藉此逐漸發展為繁榮的市街，並且成為南彰化的政治、經濟、文化中心。西元1920年，臺灣總督田健治郎實施「州－郡（市）－街庄」的地方行政制度[註2]，北斗成為了北斗郡，其政治地位從此奠定。

宮前街底，東螺溪畔之古渡頭。過往，此渡頭可通往鹿港，北斗周圍的米糧等物產大多由此輸出。照片拍攝：李維漢。

北斗奠安宮前有一條宮前街，是過往市街最繁榮的地方，在宮前街向東南延伸的市街最末尾，有一幢三合院式的半磚造竹管仔厝，那是兩位膠彩畫家─余德煌、余香，誕生、成長的地方[註3]。此厝之建立者為余香的祖父，同時也是余德煌的父親——余秋領[註4]。余秋領先生以畜牧業起家，累積眾多財富，購買眾多田產[註5]，也得以讓自己的三子余德煌赴廈門讀美術學校[註6]，並在日本上野美術學校[註7]學習膠彩，於此同時，余德煌亦向在臺北開設南溟繪畫研究所的呂鐵州學習膠彩，使其作品呈現多元的面貌。在余德煌自日本歸國後，他在北斗彰化銀行附近開設照相館，兼當畫室，此時，其侄女余香（余秋領之長子余德旺之女）就在余德煌的相館向余德煌學習膠彩[註8]。昭和18年，叔侄二人分別以〈初夏〉、〈慈愛〉入選第六回府展[註9]。

余秋領故居，余香、余德煌均在此出生成長。 照片拍攝：李維漢。

余德煌入選府展第六回之作品〈初夏〉。余德煌與余香在昭和18年都以膠彩寫生作品入選府展之東洋畫部。

目前所知余香所存之作品甚少，其自身收藏之畫作，也大多因漏水而毀壞[註10]，是故就筆者手邊之資料，只能從《第六回府展圖譜》[註11]去找尋一點蛛絲馬跡。在第六回府展圖譜的第八頁，可以看到余香的作品，上題〈慈愛〉，下題「余氏 香」。由於府展圖錄為黑白印刷，因此色彩的部分難以辨別，但因著膠彩畫重視線條勾勒與表現色彩深淺的特性，我們仍然可以從圖錄中看出〈慈愛〉這幅畫不平凡的地方。

府展第六回，余香入選作品〈慈愛〉。

〈慈愛〉畫的是一隻母雞帶著一群小雞在嬉戲的場景，搭配朱槿、牛筋草兩種臺灣中部農村常見的植物，組成一幅具有臺灣中部農村風情的膠彩畫。〈慈愛〉之構圖採左上、右下的對角線構圖，雞群、朱槿、牛筋草之外，畫面之右側，幾乎全數留白，頗有南宋院體畫的韻味。

雞群的描繪中，是本幅作品的核心，母雞帶著六隻小雞在嬉戲，若仔細看小雞與母雞的互動可以發現，只有一隻小雞依偎在母雞的身子之下，其餘五隻小雞都離母雞有一小段距離，他們自在嬉戲，卻都往母雞所在的位置奔馳過來。牠們之中有的羽翼仍未豐滿，處於絨羽的狀態；有的已逐漸長出帶有色彩的飛羽，對於小雞羽毛的細膩描繪，具有濃厚的寫生精神。余香所描繪的母雞、小雞們是充滿活力的，那些向母雞奔馳而來的小雞們，姿態活潑生動，彷彿迫不急待要到母親那裡找回生命最純粹的溫暖。

余香存世的畫作不多，關於她的史料記載的也不豐富，但從一幅〈慈愛〉就可以看出余香對於臺灣鄉村風貌觀察之細膩，還有對日常生活的深刻體會，慈愛這一主題，並不只體現在「人與人」之間，更體現在我們日常生活周遭。

#名單之後085 註釋 1. 歐陽秀美，《奠安宮選址與北斗鎮都市發展之研究》，逢甲大學建築學研究所碩士論文。 2. 藍奕青，〈1920年地方改正精神——郡制與市制〉，《臺灣學通訊》116，頁16。 3. 臺灣日日新報，〈彩管報國に邁進せん 斗六、北斗街より四名入選〉，《臺灣日日新報》，1943-10-30（4版）；呂靈石，《臺灣人士鑑》，臺北：臺灣新民報，1937，頁372。兩處皆表明余德煌與余香均居住於臺中州北斗郡北斗街西北斗814號。西北斗814號經新舊地號查詢轉換後為宮前街的一間三合院。因此三合院為私人財產且有人居住，故不公布詳細住址。 4. 本處依口述余德煌之子余世雄先生，寫作余秋領，在呂靈石，《臺灣人士鑑》，頁372中寫為余秋嶺。 5. 口述自余德煌之子余世雄先生。 6. 呂靈石，《臺灣人士鑑》，頁372。 7. 楊素晴，《余德煌膠彩畫展專輯》，彰化：彰化縣文化局，1994。 8. 口述自余世雄先生。 9. 林明賢、何政廣等，《臺灣總督府美術展覽會圖錄.第六回》，臺中：國立臺灣美術館，2020。 10. 口訪自余世雄先生。 11. 林明賢、何政廣等，《臺灣總督府美術展覽會圖錄.第六回》，臺中：國立臺灣美術館，2020。 參考資料： 1. 歐陽秀美，《奠安宮選址與北斗鎮都市發展之研究》，逢甲大學建築學研究所碩士論文。 2. 藍奕青，〈1920年地方改正精神―郡制與市制〉，《臺灣學通訊》116，頁16。 3. 〈彩管報國に邁進せん 斗六、北斗街より四名入選〉，《臺灣日日新報》，1943-10-30（4版）。 4. 呂靈石，《臺灣人士鑑》，臺北：臺灣新民報，1937，頁372。 5. 楊素晴，《余德煌膠彩畫展專輯》，彰化：彰化縣文化局，1994。 6. 林明賢、何政廣等，《臺灣總督府美術展覽會圖錄.第六回》，臺中：國立臺灣美術館，2020。 7. 中央研究院臺展資料庫 8. 余德煌之子余世雄之口述訪談。2020年6月22日進行。

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