吳宜蓉、楊馥如／驅散黑暗的「文藝復興」，米開朗基羅和他生命中的貴人們

聯合新聞網／ 一刻鯨選
在歐美歷史中，「文藝復興」是最重要的命運轉折點之一。（資料來源：一刻鯨選）
在歐美歷史中，「文藝復興」是最重要的命運轉折點之一。（資料來源：一刻鯨選）

（內容／、楊馥如，編輯撰稿／

的英文，源自於法語單詞的『Renaissance』，也就是『重生』的意思。」

暢銷歷史作家老師吳宜蓉指出，要認識中世紀跟文藝復興時期的區別，這個「重生」的概念非常重要，因為它代表著過去長達千年的文化衰弱與停滯，終於得以再次復活；同時，也宣告以神獨尊的時代結束。

中世紀的歐洲人，生活大小事全部受信仰所影響。然而，文藝復興時期，思想家開始產生疑惑，儘管他們對上帝仍然虔誠，但更相信上帝賜予人類理性與智慧，是要我們好好發揮，能夠自主做決定、行動及創造。

於是，人文主義逐漸抬頭，也為日後「啟蒙運動」埋下伏筆。


羅馬不是一天造成，文藝復興也不是

「至於為何發生文藝復興，這當然並非憑空出現。」吳宜蓉分享，歷史學上的認定，文藝復興可以追溯回14世紀，起源於半島。

其中的背景原因有幾個，由於這股潮流「重生」的是古希臘羅馬學術和藝術，因此作為古羅馬帝國的行政中心，這裡本身就遺留龐大遺產。例如，從尼祿皇帝的宮殿遺址附近出土的《勞孔群像》，透過大理石雕塑出人類肉體的力量與掙扎，就帶給相當大的衝擊，令他深深著迷。

另一方面，西元1453年，號稱羅馬繼承者的東羅馬帝國，遭到鄂圖曼土耳其人入侵並滅亡，迫使當地學者帶著珍藏的古老文本，逃命到附近的義大利半島。

最後是得天獨厚的地理位置，位於地中海的核心地帶，讓它成為歐洲跟東方貿易的門戶，商業復甦跟城市興起，蓬勃的經濟也推動了文藝復興。

畢竟，藝術是件很燒錢的事啊！

節錄自有聲內容服務平台《一刻鯨選》：《最有趣的歐美近代史》


藝術家齊聚的百花之城

在商業、城市、經濟三項因素綜合下，佛羅倫斯成為了文藝復興的搖籃。

「佛羅倫斯的美好，連凱撒也心生嚮往。」旅義作家楊馥如提到，羅馬共和時期，還是執政官的凱撒，曾在前往高盧的途中經過此地。當時，他暗想未來要在這裡退休養老。

「他甚至挑選古羅馬的花季『Ludi Florales』這天，特別在城市中心舉行拜神儀式，從此佛羅倫斯有了百花之城的美名。」

佛羅倫斯的地標「聖母百花大教堂」，其穹頂正是文藝復興代表建築之一。（資料來源：維基百科）

千百年過後，大名鼎鼎的「梅蒂奇家族」的到來，將佛羅倫斯進一步推往藝術之都的境界。

「當老喬萬尼從鄉下來到佛羅倫斯，他創辦了銀行事業，就此發家致富，開啟璀璨光輝的一百年。」楊馥如分享，雖然是外來者，但梅蒂奇家族對佛羅倫斯的愛和建設，絕對是不遺餘力。

後來，傳承到「偉大的羅倫佐」時期，他對於藝術抱持很大熱情，不僅贊助大量藝術家，更是米開朗基羅的伯樂，將年幼的他視為家人般照顧。

節錄自有聲內容服務平台《一刻鯨選》：《文藝復興推手的百年興衰史：梅蒂奇家族》


米開朗基羅與他的教宗好友

而米開朗基羅的貴人也不只一位，陪同他成長的兩位好友，一樣來自梅蒂奇家族，分別是喬萬尼跟朱利歐，他們在日後成為了教宗利奧十世跟克萊孟七世。

當上教宗後，對於青梅竹馬的米開朗基羅自然委託不少作品，一方面是出於對他藝術造詣的信任，或許也包含對友人的照顧。這些作品，如今都為現代研究文藝復興藝術有所貢獻。

「而且這段緣份中，最巧的是利奧十世跟米開朗基羅是同年出生，根本是包同一條尿布長大的。」楊馥如忍不住打趣地說。

旅義作家楊馥如，對藝術大師的故事信手拈來，隨口就是一段趣味十足的知識分享。（資料來源：一刻鯨選）

節錄自有聲內容服務平台《一刻鯨選》：《跟著米開朗基羅遊佛羅倫斯》

作者｜吳宜蓉

把歷史課上到，學生說：畢業後一定要去小巨蛋買票坐在搖滾區再聽一次的國中歷史教師。人稱：教育界的「歷史小巨星」。

台灣師範大學歷史系、高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所畢業。「故事：寫給所有人的歷史」、《國語日報週刊》專欄作家。

著有《OSSO～歐美近代史原來很有事》、《這樣的歷史課我可以：歐美近代史原來很有事2》。

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作者｜楊馥如

旅義飲食文化作家、藝術與美食主題旅遊專家。目前以台灣和義大利兩地為家。現在是大學教授，也主講藝術與人文相關講座。喜歡的事情很多，吃喝玩樂尤其愛。她寫作、翻譯、策劃專題旅行、下廚、採訪、攝影，也主持廣播節目，講的都是「好好吃飯、好好生活」這一件事。

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