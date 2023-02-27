既喧嘩又靜默——菜市場

文．攝影∣翁堃耀

吆喝著的攤商、左挑右選的客人、略微雜亂的環境。不同地方的菜市場似乎都有相像之處，卻又有所不同。這裡是最直接的戰場，客人可以快速比價想要的商品、賣家也能馬上感受自己的東西是否受歡迎。不同的攤商、客人和商品組合，造就了不同地方菜市場的風格，更因此有著獨特的在地魅力。

即使如此，在現代社會諸多環境限制之下，越來越多人開始習慣以上超級市場購買生活所需，認為更加乾淨方便；也有許多人仍認爲傳統市場商品的新鮮、多樣性和人情味無法取代。「上菜市場買菜」在都市中也漸漸成為一道獨特充滿人味、有時念舊的風景。

魚鬆是陳老闆眾多販售商品中的其中之一。

流動攤商的日常

連日雨天後的第一個放晴日，臺北市大同區的太平市場人聲鼎沸。由於是上班日，在市場裡的客人以婆婆媽媽為主。陳老闆對這樣的天氣很滿意，「菜市場的生意很看天氣，連續下雨的天氣，生意都會非常非常爛。」他今天擺出來的攤有魚鬆和一些饅頭，都是他目前的主力商品。

陳老闆並不固定在這個市場擺攤，每週4天他會在固定擺攤的市場、兩天則遊走在不同市場之間。住在汐止的他，擺攤的足跡跨越整個雙北，最北到竹圍，最西到林口，一旦有空的攤位，哪裡都要去。

今天週四，陳老闆在這個市場的攤位以賣魚鬆為主。當問起為何選擇魚鬆為主力商品時，他解釋道，其實自己並不只賣魚鬆，在禮拜二、三的市場，他賣的是蛋糕麵包，都要以市場的屬性來決定。

陳老闆說，不同的市場的客人不同，對商品的喜好度也有差別。「通常到一個新的市場會先賣賣看，賣不好的話就會換個商品。」像目前的商品組合，就是發現在週二、三的市場賣蛋糕麵包比較好賣、豆漿跟魚鬆反而不好做。

另外，在一個市場也不可能天天都賣蛋糕麵包，一週一次，可能就會保持一定的業績，但「如果每天賣的話大家就會膩，因為住這邊的都是同一群人，你不可能每天去那邊買麵包。」也因此沒有辦法長久待在同一個市場。

但陳老闆也補充，攤商的形式有很多種，像相對於他這種「流動攤」、也有一直固定在同一個市場販賣的「固定攤」。很多固定攤是因為要煮吃的，需要大型器具，不方便移動，投入的固定成本也較多，也只能賣給同樣的客群，因此風險較大。

「但如果能找到好賣、長久賣的主力商品，我也會想定下來，不用像現在要到處去找攤位，比較輕鬆。」

在市場販售食品類的商品，攤商需要每天不辭辛勞的早起批貨。

勞碌的循環：白天擺攤、深夜載貨

陳老闆在菜市場擺攤已經十多年。一開始，他是在市場裡租房子，住在裡面，外面的空間做服飾店生意邊照顧孩子。後來房東決定租給其他攤，他才決定憑著在菜市場裡認識的人脈，自己出來擺攤。

因為認為民以食為天，陳老闆賣過的商品以吃的為主，包括蒟蒻、客家仙草、楊桃汁、豆漿，甚至有糖炒栗子，但可能因為技術不熟練，把栗子都炒焦了，幸好設備是借來的，之後都以向別人批發貨源為主。

因為以批發為主，也因此他的一天通常是從載貨開始，由於市場通常一大早7點、8點就開市，他需要更早出門工作，也讓作息十分不穩定。

「出貨指定的時間，你就要那時間去載，像以前也有半夜去載的，即使已經回家了，晚上十二點又要出去一趟，回來就凌晨一兩點，做市場的時間沒辦法規律。但也跟每間型態不一樣有關，賣生活用品之類就比較沒那個問題。」

跟別人拿貨還有另一個缺點，有些上游的貨源會控管、分配，要你固定在這個市場賣。「他不讓你去其他地方就是不讓，不然他直接不賣，因為你生意不好也會影響到他，所以他的話語權是很大的。」

漸漸消失與轉型的商業模式

然而上述對陳老闆來說都不是最辛苦的，因為受到網購影響、消費方式改變，菜市場也面對很大的競爭壓力，整體生意大不如前。陳老闆也不得不嘗試新的生意方法，開始做起了團購。「一開始是認識的老闆有在做團購，而且做得還不錯，我們就跟著嘗試批貨。」

他在臉書設立了團購社團，首先在社團內貼出要賣的商品，從一般食品到日常雜貨都有，想要的顧客在下面回應「+1」表示訂貨後，再於公布的時間到市場的攤位去領貨。

這樣的模式乍看輕鬆，實際做起來卻十分累人，從清點訂單、進貨與點貨，都需要大量人工，以前沒擺攤的日子還可以週休一日，現在不僅假日忙著點貨，連平日擺攤結束後都要忙到深夜，工作量比起從前是有增無減，營業額卻也只勉強達到以前的水準，加上團購的主戰場在網路，對使用電腦不熟悉的陳老闆，還需要平常有其它工作的兒子協助，一起處理許多瑣碎的工作。

會因為這樣想要提早退休嗎？陳老闆表示，「自己年紀大了沒辦法改了，已經擺了十幾年的攤，要叫他們去做其它的什麼也很難了。」像菜市場攤商這種形式沒有退休金，但「有做就有錢啦」，所以有些攤商年紀很大了卻還是繼續經營，做到很累也只能這樣。

即將打烊的市場，只有零零散散的客人。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第56期「多重宇宙」。