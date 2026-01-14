從柏林劇團到金馬影帝莫子儀！2026北藝嚴選年度鉅獻 8檔跨域節目聚焦「如何演」一次看

新年伊始，臺北表演藝術中心（北藝中心）正式發布2026年「北藝嚴選」八檔策展節目。今年度策畫核心並非關注作品「演什麼」，而是聚焦於「如何演」。北藝中心董事長王文儀指出，本屆嚴選精神呼應場館「Open for All to See a Wider World」的願景，八檔橫跨戲劇、舞蹈、音樂與跨域創作的節目，皆觸及各類型隱秘的文化源頭及歷史洪流。觀眾將在劇場中見證每一位藝術家如何高明地轉譯、面對，甚或是對抗嘲諷自己所處的文化傳統與時代歷史。

圖／臺北表演藝術中心提供

王文儀進一步表示，這些藝術家將搏鬥、對話的過程，以精湛內斂的手法，舉重若輕地用劇場藝術去接近每一位觀眾，讓人得以感受到「原來你也一樣」的共鳴。觀眾除了觀賞演出，更獲得深刻「心靈連結」的可能。透過目不暇給的劇場語言，2026北藝嚴選期待讓「進劇場」成為一種「感受到開心、滿足與感動」的公共行為與喜悅儀式。

北藝嚴選八檔節目，看見思考的形狀。圖／臺北表演藝術中心提供

8檔北藝嚴選 強棒出擊！

經典的當代對視：對抗權威與重塑典型

首個策畫子題聚焦於「經典文本的當代對視」，視經典為創作者觀照現實的鏡像，以回應當代社會結構與權力關係。適逢布萊希特逝世70周年，由柏林劇團與歐洲歌劇名導巴里．柯斯基(Barrie Kosky)攜手帶來的《三便士歌劇》(The Threepenny Opera)，以全新的音樂劇手法重塑，大膽而嚴謹地避開歷史的陳腔濫調，維持了布萊希特戲謔、批判的原汁原味，讓作品傲慢卻平易近人地直指資本與權力結構的偽善。

2026北藝嚴選《三便士歌劇》 2026北藝嚴選《三便士歌劇》 圖／臺北表演藝術中心提供

《海妲．蓋柏樂》(Hedda Gabler)則以全新視角，回訪易卜生筆下最具爭議的女性角色，重新檢視權力、慾望如何形塑個人命運，並精準回應當代人在社群目光下，追求體面卻內心空虛的生存焦慮。

2026北藝嚴選《海妲．蓋柏樂》 2026北藝嚴選《海妲．蓋柏樂》 圖／臺北表演藝術中心提供

在對抗與掙扎之後，電影劇場雙棲名導基里爾．賽勒布倫尼科夫(Kirill Serebrennikov)的作品《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》(LEGEND)，則是一場向電影大師帕拉贊諾夫致敬的劇場詩篇，透過十個獨立篇章，談論藝術家在迫害中爭取自由，關於美與生命戰勝死亡的永恆敘事。基里爾．賽勒布倫尼科夫以「我將用愛向世界復仇」總結帕拉贊諾夫的創作精神，並指出：「帕拉贊諾夫的一生，就是以犧牲換取世上盡可能多的美。」

2026北藝嚴選《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》(LEGEND) 。圖／北藝中心提供 2026北藝嚴選《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》(LEGEND) 。圖／北藝中心提供 圖／臺北表演藝術中心提供

源頭的未來轉譯：古老智慧的數位與身體變形

第二個路徑是「源頭的未來轉譯」，探討傳統文化如何不成為博物館的標本，而在當代語境中透過身體與科技轉譯存活。來自奈及利亞的編舞家庫德斯．奧尼奎庫在《轉轉生》（Re:INCARNATION）中，將古老的約魯巴文化智慧，與風靡全球的Afrobeats及年輕世代語彙撞擊，透過展示誕生、死亡與重生的循環，宣告人們不必被血統與創傷定義，此刻即能透過身體轉變自己。

2026北藝嚴選《轉轉生》 2026北藝嚴選《轉轉生》 圖／臺北表演藝術中心提供

同樣致力於將古老傳說帶入未來的，還有太魯閣族儀式傳承者東冬・侯溫與新媒體藝術先鋒鄭淑麗跨界合作的《遊林驚夢：巧遇Hagay》。作品以科技為導航，將遠古的Gaya傳說與數位影像、雷射藝術交織；這場遊走於世界後的返臺首演，將帶領觀眾迷走於神話與未來的夢境路徑中，展現傳統智慧在數位時代的全新變形。

2026北藝嚴選《遊林驚夢：巧遇Hagay》 2026北藝嚴選《遊林驚夢：巧遇Hagay》

圖／臺北表演藝術中心提供

記憶的虛實重構：面對歷史傷痕與身份焦慮

最後，面對個人或集體的歷史記憶，創作者們運用懸疑、偶戲與多重身分轉換，在「記憶的虛實重構」中尋找難以言說的真實。壓軸登場的《白色說書人》由金馬影帝莫子儀全新加盟，一人分飾七角，以國臺語雙聲帶與戲偶同臺，在戒嚴時期的歷史傷痕背景下，細膩描繪大時代小人物將生命投射於俠義角色廖添丁的無奈，在人與偶的虛實交錯中映照遭命運操控的人生。

2026北藝嚴選《白色說書人》。圖／北藝中心提供 2026北藝嚴選《白色說書人》。圖／北藝中心提供 圖／臺北表演藝術中心提供

同樣探討身份與發聲權的，還有臺北戲劇獎雙料得獎作品《暗夜．腹語．鬼托邦》，高俊耀與鄭尹真以高強度的身體展演，透過「腹語」與多重角色的附身轉換，進行一場關於「為誰說話」的深刻辯證。而將視角拉回當代科技語境，臺灣「四把椅子劇團」與日本「劇團Takumi」跨國共製的《恍恍》，由日本岸田國士獎得主加藤拓也編導，劇中人物試圖透過VR與AI重建記憶，卻在虛擬與現實的交錯中陷入失序，精準映照當代人在科技介面與情感信任之間的脆弱狀態。

2026北藝嚴選《暗夜．腹語．鬼托邦》 2026北藝嚴選《暗夜．腹語．鬼托邦》 圖／臺北表演藝術中心提供

《恍恍》劇作家、導演｜加藤拓也（Takuya Kato）。 圖／臺北表演藝術中心提供

「北藝嚴選」致力於開啟不同的觀看方式，關注新的創作、新的名字以及正在轉變中的全新創作狀態，期待每個人都能在此看見屬於自我的起點。2026北藝嚴選將於 1月12日（一）起已全面啟售。為回饋藝文愛好者，北藝中心會員享有多重購票優惠：成癮玩家預購期享75折，全面啟售享85折（滿3場加贈5折券）；團隊玩家全面啟售單張85折，單筆訂單4張以上75折、10張以上7折；新手玩家則享9折優惠，於北藝官網免費註冊即可享有。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，更多節目詳情請至臺北表演藝術中心官網或官方粉絲團查詢。

2026「北藝嚴選」8檔節目一覽 地點：北藝中心(臺北市士林區劍潭路1號)

(依演出時間序) 🧾《暗夜．腹語．鬼托邦》

時間：3/27(五)、3/28(六)1930；3/29(日)1430

地點：藍盒子 🧾《恍恍》

時間：4/18(六)-4/26(日)

地點：藍盒子 🧾《轉轉生》（Re:INCARNATION）

時間：5/2(六)-5/3(日) 1430

地點：球劇場 🧾《海妲．蓋柏樂》(Hedda Gabler)

時間：5/8(六)-5/10(日)

地點：球劇場 🧾《遊林驚夢：巧遇Hagay》

時間：5/22(五)、5/23(六)1930；5/24(日)1430、

地點：球劇場 🧾《三便士歌劇》

時間：5/29(六)1430、5/30(日)1430、

地點：大劇院 🧾《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》(LEGEND)

時間：6/13(六)-6/14(日)1430

地點：大劇院 🧾《白色說書人》

時間：6/27(五)1930-6/28-29(六)(日)1430、1930

地點：藍盒子