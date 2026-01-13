巨型「五檔魯夫」坐鎮科教館！「航海王動畫25週年紀念特展」海外首展 草帽海賊團、新四皇懸賞令熱血開展

首次移展海外來臺展出的超人氣動畫展覽「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」，即日起於臺北「國立臺灣科學教育館」正式開展！由時藝多媒體所引進，新世博國際與MOMO親子台攜手主辦，並由中國信託商業銀行、JINS擔任共同贊助夥伴的「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」，從1月10日起至4月6日止為期三個月，就在「國立臺灣科學教育館」盛大展出！

ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展 主視覺（圖_時藝多媒體提供）

本次展覽內容集結「航海王」動畫25週年來的幕後秘辛與眾多精彩篇章，除了科教館大廳上空超震撼的巨型「五檔魯夫」亮點裝置外，展區內更以「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭篇區」到「新四皇區」分為四大主題，一步步帶領著觀眾重溫動畫經典。同時又細分出十一大亮點內容，內容不僅豐富多彩，更能從各個不同視角探索「航海王」電視動畫的魅力，絕對是「航海王」粉絲們不可錯過的精彩大展！

超巨型「五檔魯夫」360度無死角展示（圖_時藝多媒體提供）

航海王動畫分鏡圖、手稿、腳本展示2（圖_時藝多媒體提供）

航海王電視動畫25週年

「航海王」電視動畫於1999年開始首播，至今已持續播出超過25年。這部由日本東映動畫所製作、改編自尾田榮一郎同名漫畫的經典作品，以熱血、友情與冒險為核心，陪伴全球無數粉絲一同見證草帽一行人追尋「One Piece」的夢想之旅。25年來「航海王」不僅以超過千集的動畫篇章締造傳奇，更跨越世代與國界，成為日本動畫史上最具代表性的長壽作品之一。從東方藍啟航，進入偉大的航道，直至新世界與新四皇的誕生，每一段旅程都凝聚著無限感動與勇氣。時至今日「航海王」持續以全新篇章與創作熱度延續冒險精神，邀請大家一起沉浸在動畫的世界中，令人熱血沸騰的冒險，即將再次啟程！

草帽海賊團一行人全員出動（圖_時藝多媒體提供）

航海王動畫經典名場景大量展出（圖_時藝多媒體提供）

索隆與King戰鬥畫面震撼呈現（圖_時藝多媒體提供）

香吉士與Queen的戰鬥場景原汁原味呈現（圖_時藝多媒體提供）

航海王動畫分鏡圖、手稿、腳本展示2（圖_時藝多媒體提供） 珍藏動畫分鏡手稿展出（圖_時藝多媒體提供）

四大主題展區與十一大亮點內容

展覽完整呈現草帽一行人一路以來的熱血旅程與情感羈絆，以「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭篇區」及「新四皇區」四大主題作為重點區分，再細分出十一個亮點展示內容。觀眾將透過精彩的動畫畫面，回顧魯夫與夥伴們在無數次相遇與別離、戰鬥與友情的感動瞬間；欣賞動畫師滿腔熱情創作的大量畫稿，近距離感受動畫製作的生命力；展覽限定播映長達2分30秒魯夫對決海道的最終激戰影片，以及新型和平主義者熾天使「S-蛇」也將現身展場並搭配AR互動實境體驗，讓粉絲親眼見識「S-蛇」的精彩招式。最後紅髮傑克、黑鬍子、巴其等新四皇角色也將震撼登場，並以特別的獨家影片帶領觀眾再次回味魯夫的偉大旅程！

日本來臺「蛋頭篇」魯夫未來服展示（圖_時藝多媒體提供）

「S-蛇」多媒體AR互動體驗 （圖_時藝多媒體提供）

新四皇懸賞令（圖_時藝多媒體提供）

新四皇「黑鬍子」場景櫥窗（圖_時藝多媒體提供） 新四皇「紅髮傑克」場景櫥窗（圖_時藝多媒體提供）

限量「航海王」好禮，免費送！

展期間凡觀展結束於展場出口處櫃臺現場加入「時藝會員」或「填寫問卷」，即可免費獲得限量好禮「航海王膠卷透卡」一張（兩款隨機發送一款），數量有限贈完為止。此外，商品區還眾多特展限定周邊，展覽期間門票於展覽現場及各線上通路持續熱賣中，更多展覽相關消息請關注展覽官方粉絲團及時藝官網。

現場活動小禮免費送「航海王膠卷透卡」（圖_時藝多媒體提供）

圖／琅琅悅讀編輯室 圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

展覽資訊 ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展室

展覽日期：2026/1/10（六）-2026/4/6（一）除夕休館、週一不休館

營業時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

票價：全票480元/人，優待票450元/人（6歲以上持有效學生證），特惠票240元/人（65歲以上者）