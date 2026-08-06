Miss Wu／不打探，是我溫柔的善意

難得的連假讓一家人聚在一起，大姑提議去吃巷口新開的鐵板燒，我們套上鞋，打著傘，邊享受著絲絲細雨帶來的涼風，邊走到了店家門口。

大家對美食的執著真是堅不可摧，門口有五組客人正在候位。我一向是這家要等就換一家，但女兒們雙眼發光，直盯著自助吧台的冰淇淋，好吧，就等吧！

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四十分鐘後，終於坐進了用餐區，工作人員立刻貼心送上熱騰騰的高麗菜及豆芽菜，讓久候的顧客先安撫空空的腸胃。大家吃得正開心時，後方傳來小朋友的啜泣聲，我還來不及尋找聲音的來源，細微的哭聲已經轉為高頻嘶吼。仔細一聽，其中還夾雜著「我要吃爆米花」的含糊表達。

那是一對很有原則的父母，從不甚清晰的對話，大概可以猜出爸媽請孩子先用完正餐，再吃點心；那也是位很有個性的小男孩，爆米花不到嘴絕不罷休。

吱吱作響的鐵板伴隨著忽高忽低的哭叫聲，有種莫名的魔幻感。正前方的主廚雙手不停歇，口罩上露出的雙眼略顯不安，他低聲與助手討論：「要不要送碗爆米花過去？」助手也拿不定主意：「這樣好嗎？爸媽可能希望小孩先吃飯。」主廚跟助手還沒得到共識，媽媽便抱著小男孩走出了門外，想來是帶出去冷靜與溝通，只剩爸爸坐在桌邊用餐。

油脂仍在鐵板上劈啪跳動，在動輒得咎的社會氛圍中，我感受到父母、店家背負的壓力，我想對小男孩的父母說：辛苦了，育兒從來不是輕鬆的差事。也想跟工作人員說：你們很棒，有嘗試為客人解決問題。

於是我繼續吃飯聊天，若無其事、一切如常，不打探、不針對，是我能釋出最溫柔的善意。