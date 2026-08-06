珍齡／給孩子一份生活的手感

周末下午，朋友到家裡作客。看著我兒子運動回來，氣定神閒地張羅茶點、陪我們寒暄兩句才回房間，眼神裡盡是羨慕。

她的兒子是高科技業菁英，能精準控管奈米製程，在實驗室決策果斷。然而，生活卻是他的盲區。朋友分享了一次令她震驚的插曲：那天兒子因晚起錯過接駁車，這個能計算複雜演算法的人，竟在路邊不知如何是好，只能撥電話求救：「媽，我快遲到了，怎麼辦？」

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朋友這番話讓我陷入沉思。我們習慣教孩子解題，卻未必教他們過日子。生活不只是解開考卷上的X與Y，更是迷路時能找回方向，在忙碌的縫隙裡，能辨識出鮮甜的果實。所謂常識，是一個人對世界最基本的手感。

我想起兒子從小在市場穿梭的模樣。從提著塑膠袋的彆扭，到能分辨葉菜的色澤；從不敢開口，到能自如地詢問食材與做法。那些細微的學習沒有標準答案，也沒有分數，卻一點一點讓他們站穩腳步。後來，他們學會自己去銀行辦事、料理三餐。我看著那雙眼睛，從依賴指令到自行判斷，從生澀走向篤定──那是慢慢養出來的生活主權。

這些課本外的磨練，其實也是母親的修煉。看他們填錯單、走錯路，我好幾次話到嘴邊，又硬生生吞了回去。忍住代勞的衝動，往往比教導高深學問更難。我學習放手，讓他們有機會在小事上跌撞，好過在未來的生命大事裡不知所措。

我想讓孩子學會做事也學會做人，做一個不被瑣碎困住，能自理、自立，進而有餘裕照顧他人的人。這種能力像隱形的盔甲，無論未來世界如何變動，他都能在柴米油鹽中，活得穩妥。

傍晚，廚房傳來規律的切菜聲與香氣。望著孩子低頭專注、動作安定的身影，在陪伴與放手之間，我收穫了比獎狀更心安的喜悅。