林逸欣／把你的未完成交棒給熱愛的人

「幫你拼拼圖」的服務

你有沒有遇過一種東西，買的時候雄心萬丈，打開後卻懷疑人生？

小時候，我曾買過一幅五百片手繪風格的拼圖。那幅圖極美，可愛的日本少女臉蛋，大大的眼睛，衣袖與髮飾盡是精緻。我一面開箱，一面幻想拼完後掛在客廳的成就感，以及來訪的朋友將如何稱讚。前期的進展確實相當順利，我自認頗有天分，直到女孩的臉、衣服、頭髮都拼出來後，剩下那一整片純白背景時，空氣忽然靜默了。

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從那一天起，那幅拼圖就此停在半成品狀態。既不甘心把拼好的部分拆掉收進盒子，也無力面對它。那片白色背景，教會我什麼是「理想很豐滿，現實很骨感」。

多年後在「GC贈物網」看見有人贈送「幫你拼拼圖」的服務，我彷彿被時光擊中。拼圖很奇妙，它本是種放鬆的娛樂，卻常在某些時刻，從「療癒小物」化身「精神折磨」，最後成為視力與意志力的考驗……

那位可愛的網友說：「如果你手邊有找不到時間完成的拼圖，我願免費代勞，拼好寄還，歸還時會附贈小禮物答謝。」我看著那段描述，一邊笑著想到底是多想拼，一邊被物品流動所產生的「共好」能量給打動：我把你卡住的樂趣接過來，你成全了我的療癒時光。

原來這世界上真有一種人，看到別人的未完成，不會覺得麻煩，反而會興奮地想：「太好啦，輪到我出場！」更令我意識到，無論在職場或人生裡，我們都應該找對位置、發揮所長。

把「贈物」概念擴展開來

除了代拼，GC上也經常有拼圖本人在流轉。

一幅「倫敦千片拼圖」的描述就寫著：「感謝贈友分享，已完成，故贈出。」而新一批索取者，有人留言表示自己很喜歡有挑戰性的拼圖，有人說拼拼圖是日常娛樂，拼完之後也會轉贈有緣人。

那一刻，我幾乎看見一盒拼圖從A家的客廳，到B家的餐桌，再到C家的書房。它沒有被黏死、裱框，變成只能被仰望的成品，而是一再回到盒子裡，帥氣地傳遞一份體驗感，每一次被打開，都重新變成一次專注、一次陪伴、一次和自己相處的時間。

過去我們談物品，往往會直覺地用「擁有」來衡量價值：這東西是不是我的？我買了多少錢？保存狀況如何？可是拼圖恰好很適合提醒我們，有些物品最珍貴的部分，不是被擁有，而是被「經歷」──我們花一兩個周末，甚至好幾個夜晚，慢慢把混亂整理成秩序。而拼完之後，可能捨不得丟，但也不一定想裱起來；知道它很好玩，但大概不會再拼第二次。這時候，假若它能繼續流動，事情就變得截然不同！

拼圖服務也是如此。在GC上，我見過很多異想天開的禮物，可拼圖和拼圖服務，讓我感覺它們把「贈物」的概念更加擴展開來了。它流動的不只是「物品」，還有興趣、時間、專長與熱情。

寫到這裡，我又想起小時候那幅永遠停在白色背景的和服女孩拼圖。真希望那時候也有一位拼圖高手出現，對我說：「沒關係，剩下的交給我。」人生已經夠多未完成了，那個純白背景，就讓真正熱愛的人去征服吧！

謝謝生命中每位用耐心、毅力與溫柔，接住未完成之作的人；不局限於拼圖，每一份物品、每一種服務，都在流轉中傳遞善意。

●「異想天開的廢物 」為生活副刊SDGs專題，由GC贈物網營運長林逸欣以溫暖而敏銳的視角，帶領我們探看贈物背後的情感連結、社會互動，以及永續發展的可能。