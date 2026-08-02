鳳凰花開得紅似火，像替聯考送行。穿著制服的我們擠上早班公車，人人往考場去，只有我，一心想逃。地上的點點紅花瓣，宛如燃燒過後的鞭炮碎屑，提前慶祝大家旗開得勝。

車上的氣氛凝重，我卻一路心神不寧。原本盤算好，今天不去考高中聯考，要偷偷跑去看電影，沒想到父親突然說要陪考，我的計畫瞬間亂了。沉默許久，我終於鼓起勇氣開口：「爸，我今天不想去考高中。」

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父親靜靜坐著，公車過了該下車的站牌後，才淡淡問我：「妳本來打算去哪裡？」

「去南華戲院看《亂世佳人》。」

於是，那天的早場電影院裡，坐著一對父女。

電影散場後，父親帶我去吃大麵羹，他替我加了辣椒醬與蘿蔔乾，忽然問：「妳想讀高職？」我低頭吃了一口麵，點了點頭。「既然都想好了，那就這樣吧。讀書不能勉強，知道為何而讀，讀了才有用。現在不想，以後也難講。」他頓了頓，又說：「吃飽了，去台中公園逛逛。」

那是我第一次到台中公園，不是跟同學，也不是跟男朋友，而是跟爸爸。

湖面水波瀲灩，微風輕拂，小船緩緩穿過紅磚拱橋。天是藍的，水是綠的，而我的心終於安定下來，不用再說謊了，伸出雙手撥動湖水，溫溫的。心裡的結盤了又盤，猶豫許久我開口問：「爸，我沒考高中聯考，你會失望嗎？」「妳會嗎？」他一邊划槳一邊反問，小船又慢慢穿過紅磚拱橋。「當然不會，我評估過了。」十六歲的我，回答得天真又篤定。他笑了笑，「那我就不會！」

陽光落在他的眼裡，亮亮的，帶著幾分淘氣，也帶著我當時還讀不懂的深意。十六歲的那場「逃考」，成了父女之間共同收藏的祕密。

高職畢業後，我忽然又想讀大學了，於是進補習班苦讀一年，沒人逼我，是我自己想拚一次。那段日子，我埋首書堆，日夜苦讀，只為考上一所大學。

後來，大學聯考放榜，我的名字真的在榜單上。

多年後，小女兒坐在我面前，小心翼翼地開口：「媽，我想休學。」大概怕我沒聽清楚，她又提高音量重複一次。我望著讀大二的她，忽然想起當年的父親，直到那一刻，我才真正懂了他當時的心情。

「妳想清楚了嗎？」她點點頭：「我想先去打工換宿，體驗一下生活，再決定以後的路。我會養活自己，不跟家裡伸手，也不讓你們擔心。」我沉默了一下，輕聲說：「可以。但女生在外面，要懂得保護自己。」

那一刻，我忽然明白，原來有些愛，會繞很長一圈，再回到自己身上。當年十六歲逃考的我，大概沒想到，三十多年後，自己竟成了那個點頭說「可以」的人。

而父親當年沒說完的話，我終於懂了。