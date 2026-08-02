上一趟去東京 ，選在神保町住兩晚。走幾步路，就能從旅店進書店 。

東京這座大城市，書店著實不少。有些夾藏在商城百貨中，有些本身就是一棟獨立大樓。記得在九層樓高的淳久堂池袋本店，見電梯內的樓層介紹，每一層樓都是書籍分類，欣羨之情油然而生。想像生活的城市若能有一棟書店大樓，是何等幸福之事。而像這樣的書店大樓，在東京豈止一棟。新宿紀伊國屋，日本 橋丸善書店，親身造訪那些久仰的店，能使神魂震盪。像這樣令人喜樂澆頂的時刻，走在神保町書街上，頻頻降臨。

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位於都心的「神田神保町古書街」，對愛逛書店的人而言，誠為奶與蜜之地也。因店家太多，高樓、窄鋪皆有；藏書太豐，新書、古本無窮。每次來東京，逛神保町已成固定行程。屢次重訪也不生膩，總有時間不夠充裕之感，恨不得鎮日泡在這，哪裡也不去。

書街上的百年書店「三省堂書店」自2022年老舊大樓拆除重建後，移址經營已有一段時間。這件事我曾寫在繽紛版〈東京書店巡禮〉裡，一直念著不忘。2026年，三省堂終於還至本處，於舊址重新開張。得知消息後，即刻安排一趟簡便行程，主要是想探探這新開的老店。行前沒多作規畫，索性挑了一間書街上的旅館。就住這吧，省了交通時程，逛到日暮也毋需著急趕路。

書街上的書店和旅館

這次住的地方，離書店很近。真的非常近。

晨起掀開床頭窗簾，就能看見書店大樓外牆。洗漱下樓，以步伐實際計量，從旅館門口走到三省堂書店，只三十三步。或出門左轉，朝同一條街上的東京堂書店走去，抵店門口，也才三十六步。旅宿空間固然小如雀，但住在這，對於以書街為目的地的旅人而言，醒來睡去都是抵達。這實在過分甜蜜夢幻，心情簡直媲美入住villa。（回想起過去住峇里島villa經驗，也未必有這等歡喜。）

書店十點開始營業。八點多出門吃早餐，坐在書店對街的咖啡店臨窗左顧右盼。發呆也開心。初夏陽光將行人與街景照得白燦燦的，心情也跟著閃閃發亮。

三省堂書店大樓夾於兩條道路間，前後各設一道玻璃門。營業期間從人行道透過落地窗望向店裡，能見人書錯落。進店如入低谷，愈往左右兩側去，櫃身愈高。走到牆邊，登階憑欄，可瞭望整層樓面。這棟新建大樓裝潢理應新穎，然而走完三層樓面，實際感受比想像拙了一些。書櫃、牆面、條形燈管，全部素得像是除去了一切妝點。雖不能肯定是否刻意而為，總之在這空間的視覺感受，俱來自書面本身。

店內空間看點之一，是設有一區新書原畫作展。畫紙置於木框裡，實體書就擺在一旁，能比對著欣賞。如此將實體書店當作展場，是網路書店無法取代的特色。想這本書的讀者，到現場來跟自己喜愛的作品親近，內心歡愉絕對勝過只瀏覽線上影音。

每天都進店裡走動，也在附近散步，逛逛其他家店。經過另一家「小宮山書店」，後車庫正舉行舊書特賣會。過去在這間店裡挖寶數回，上一趟來，想找某一期《美術手帖》過刊，自己在架上翻、問店員都尋不著。此行經過，心無所求，竟只一眼就從書叢中發現那期雜誌身影。這本2015年發行的舊刊仍保存如新，裡頭刊載了近百頁畫家山口晃的訪談內容與作品介紹，仔細讀完，勢必得花上好幾個周末，而那時刻將會是來日的滋潤。和它相遇實在歡喜。

古書街aka咖哩聖地

令人歡喜的，書冊之外，還有料理。

一日三餐，都在這街區解決。之前就發現這一帶巷弄間不乏名聲遠傳的食鋪，後來才知，神保町除了是「古書聖地」，也有「咖哩聖地」美譽，且這兩種身分是有因果關係的。

相傳咖哩之所以在此興盛起來，是因買書者眾，書購入後，為求一邊閱讀一邊方便用餐，以單手食用的咖哩飯就成了許多讀者的選擇。近百年來，這樣的用餐需求不斷，造就多家味道上乘、價格親人的咖哩專賣店於此普及。咖哩雖稱不上什麼罕見料理，可一旦提入歷史的承前啟後去看，在神保町吃咖哩，這事便也人文了起來。

其中一餐，選在離住宿不遠的「廚房南海（キッチン南海）」。每一次路過這家老字號咖哩店，都能見排隊人龍。這回身在其中，十多人的隊伍裡就見到三個人浸在閱讀的世界。三人皆捧著文庫本，小書外都包有紙書衣，旁人自然無從得知在看什麼書。像這樣站著看書，可說是傳統上的低頭族，若作如是觀，那麼包在書上的書衣，根本就是前手機時代的一套防窺機制。

等待二十幾分鐘，終於入店。店內配置僅兩行吧台長桌，座席狹近，眾人比肩，旨在簡便快速。招牌咖哩豬排飯上桌，一池顏色堪比黑咖啡的咖哩醬騰騰生煙，浸了醬汁的米飯和炸豬排自中央隆起，一山淡綠色高麗菜絲聳立於盤緣，整體形似一盤熱帶沼澤風景。

我沒有真的見過熱帶沼澤。然而眼前的異國咖哩，濕熱濃稠，微辛帶香，暫時帶我去了遠方，如同浸在書裡時那樣。

店內多半是單客。左右鄰座兩位男士都帶著本地常客氣息，僅憑一支入座時店員遞上的鐵湯匙，就速速食畢。相較之下，我吃得極慢，為夾起菜絲和肉排，想若只用湯匙可能不好使，就多取了一雙筷子，以兩種餐具頻繁交替著用。然而他們不這麼做。就我這舉止，或許足以顯見我是一名外來客。

外來客停留時間總不長，察覺到快樂有涯，於是珍惜眼前一切。神保町地鐵站月台牆上造景，滿牆彩色長磚排得整齊，看了一會兒才意識到那是書架意象。這三日裡，我感覺自己像一塊磚，暫時安放在這個街區。