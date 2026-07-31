簡綾仙／牆上那件歪斜的作品

午後陽光以三十度角斜射，靜靜映照在客廳光潔的瓷磚地板上；這間屋子始終維持著絕對的秩序，書架上的書脊按高度整齊排列，沙發靠枕總以四十五度角精確對齊。

不符我審美的，兒子的傑作

我習慣生活在一個由水平儀定義的世界裡，這是我對抗外界混亂的堡壘，也是身為成年人的一種安全感──源於掌控的踏實，我以為只要足夠精準，生活就不會出錯。

因此，當就讀國小的兒子鎮日於角落忙碌時，起初我並未在意，將那些散落滿地的木屑視為微不足道的背景音，埋首於電腦前處理圖檔，手握繪圖筆，全然沒有察覺一場關於生命力量的風暴，正從回收的廢紙板與拾獲的雜物中醞釀而生。

「媽媽 ，這是我做的。」當他轉向我時，滿臉期待。但是映入我眼簾的，卻是一場視覺災難──一件由乾硬樹脂、變形瓦楞紙和斷裂吸管拼湊而成的物件，微微歪斜，邊緣粗糙得彷彿被動物的鋸齒啃食過那般。在我的審美觀念裡，美應該是理性且克制的，內心深處那股強烈的抗拒，不僅是對醜陋物件的排斥，更是一種精緻生活被打破的焦慮。

「我想把它掛在那裡，正中間。」兒子指著客廳那面我特意留白、用以維持空間呼吸感的粉白牆面。

我深吸口氣，勉強擠出虛偽的開明：「好，如果你覺得完成了，就掛那裡吧！」

我看著他搬來墊腳凳，小小的身影竟顯得那麼堅定，他全神貫注地將「傑作」釘上牆；那一刻，歪斜的線條在純白牆面前格外刺眼，彷彿無聲挑戰著我對完美的堅持。我暗自盤算，等到他興致褪去，我要花多少時間填補釘孔，才能讓這片牆恢復原狀。

但兒子掛好後並未跑開，而是靜靜坐在地板上，抬頭專注地凝視。

我看著他，腦海中突然浮現石縫間逆光生長的草木──形態雖扭曲，卻有著破土而出的頑強，我驀然意識到，身為大人，我們太習慣在安全框架內評價成果，卻忘了蹲下身來，體會創作過程中的真摯。

摔碎的作品，與我們的縫補

隨著作品掛在牆面的時間增長，客廳發生了奇妙的化學反應，兒子展現出前所未有的自信，他常牽著我的手介紹，這些錫箔紙是北極星，那些纏繞的塑膠繩是亂流……乍然驚覺，我的放任竟成了他翱翔的助力。

但在某個周末，我搬動梯子準備更換燈泡時，一個重心不穩，手肘重重撞上作品，時間彷彿凝固，我眼睜睜地看著那些塑膠物件與吸管紛紛脫落，整件作品在地板上摔得支離破碎。

那瞬間，內心一閃而過自私的念頭，牆面終於可以回歸潔白了；但隨之而來的，是對兒子即將面對失落的恐懼。我慌亂地蹲下身，試圖在兒子放學前修好它，但我愈急著想黏回對稱的位置，碎片愈是不聽使喚。

為了彌補，我帶兒子去逛市集尋找靈感，在那裡，我們看見老師傅用滿是厚繭的手指捏出不圓潤的陶碗，也見到老農兜售帶有蟲蝕痕跡的有機蔬果；我突然明白，我一直守護的「完美」，或許只是一種不容許錯誤的死寂，那些歪斜與瑕疵，才是生命中最真實的產物。

回到家後，我選擇誠實向兒子道歉。這一次我沒有用高傲的姿態指導，而是輕聲問他：「對不起，媽媽弄壞了它，你可以教我怎麼排北極星的位置嗎？」

我們毫無形象地盤腿坐在地板上，面對散落的碎片，這是我第一次真正參與他的創作，而非站在一旁評頭論足；當我的雙手沾滿膠水，不再精準計算比例時，竟意外找回了手作的溫度，這不僅是作品的修復，更是對教養與生活的另一種看見。

如今，那件修復後的作品依然歪斜，掛勾處甚至留著我笨拙補救的痕跡，但我望著那面牆，心中湧上一種巨大的滿足感。

這件作品不斷提醒我，家庭教育不該是修剪枝椏的剪刀，而應是滋養可能性的土壤，我們總為不對稱感到焦慮，卻忽略了生活中的不完美，反而能勾勒出最動人的風景。

原來，最深刻的教養，是學會與孩子一同在斑駁的光影裡，看見生命本質最燦爛的模樣。