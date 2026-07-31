什麼，又三級分，寫個作文有這麼難嗎？

那年，看著國中兒子的成績，內心鬱悶極了。一轉念，不如我也試著寫寫看，順便把不當一回事的老公拉來一起「處罰」。

「偏心」這個題目，我直覺寫了過往極少向人提及、在重男輕女環境下成長的經歷。誰知愈寫愈上心，幾度眼眶發熱、淚水打轉，終於完成後，我與孩子交換文章閱讀。至於老公，寫到一半便偷偷落跑。

批改討論完後，才發現時間已晚，叫孩子收拾後趕緊就寢，我卻對著筆電發愣許久。孩子所寫的「偏心」，是覺得父母總要求身為老大的他要禮讓弟弟，造成弟弟的性格愈加跋扈；讀完他透過文字娓娓道來的心聲，我感覺自己確實有做錯的地方，該好好地向他道歉並調整教養方式。

然而，孩子還不太能理解我筆下的種種，畢竟一向疼愛他的外公外婆，曾在他幼年的心靈排行第一名。其實，那些過往的傷害，在我成為人母後，也漸漸在娘家人屢次的神救援之下淡去。書寫帶來的情緒翻湧，和思考後的沉澱，我在文末與過去和解，彷彿洗了場三溫暖，自己也很意外。

我索性將文章投稿，幾天後竟收到留用通知，自此欲罷不能。出乎意料的是，現在兒子雖然少寫作，卻是我每篇文章唯一的審閱與校稿者，只是，稿費得分他一半呀！