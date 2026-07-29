兒子出生後，我每周末固定回娘家看媽媽時都帶著他。從懷裡背著直到他自己穩妥走路，兒子逐漸成長，媽卻逐漸步向衰敗。在他五歲時，這趟回家看媽媽的行程終被哀戚畫上句點。

我曾問過兒子對外婆的印象，他的回答是「老躺在床上，頭髮全白的老婆婆」。不能怪他對媽的印象似乎挺模糊沒帶感情，畢竟太小了，而我也不是刻意帶回去給媽媽看她唯一的外孫，是我私心想營造女兒擁有個幸福的歸宿給媽媽安心。

屬虎的兒子一到媽床前，立刻從我懷裡掙脫開始探險，快手快腳從媽臉上踩過去，爬到坐在一旁已失智但笑容滿臉看著他的老爸身上。我抓不住，無奈焦急大吼，二老卻寬容地呵呵笑，大讚孩子精力旺盛很健康，我養得很好。

爸媽相繼過世後，沒娘家可回的失落感，一度讓我極沒安全感，彷彿生活中的挫折與委屈都無處傾瀉，無法獲得慰藉，只能暗自將淚水往肚裡吞，更加覺得出嫁的女兒能時時回家看媽媽，是天底下最溫暖的福報，最值得珍惜的親情。

當兒子開始工作，提出要搬出去獨居時，我的心被狠狠地撞擊，那曾經的失落感再度襲來。但我沒堅決反對，只本能地對他提出要求，周五下班後回來看看我們，同時讓我們看看他。兒子依約每周五晚上都回來，與我們天南地北地閒聊，直到我習慣就寢的十點鐘才離去。

近日偶然看到一段七十歲母親如何與四十歲獨子，從相互猜忌與不滿，到彼此尊重與理解的故事，看得心有戚戚焉。母親從單獨出國旅行中，建立起自己能克服任何困難，不需再事事仰賴兒子的信心，兒子也省思自己不該有嫌棄老母親的不孝心態，母子間的親情裂縫得以修補，貼切詮釋了愛的真諦。

兒子是獨子，以我曾陪伴爸媽走到生命終點的親身體驗，我十分了解他得獨自承擔父母養老送終的壓力。我不想情勒他，也不要他遭到親友無謂的指點，二十年前老公與我已在健保卡註記放棄插管急救，安寧臨終，我確信他會毫無怨言陪我們到生命終點，而目前則是時時回家看媽媽，也給媽媽看看，共享溫馨親子時光。