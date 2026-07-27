地方格蕾絲／放棄當模範生以後

國中時，孩子放學回來告訴我：「我們班來了一個很厲害的轉學生，是從最強私中轉來的！」她描述新同學如何積極解決問題、安排時間，聽起來簡直是標準的「資優模板」：成績優秀、目標明確，絕對是第一志願的熱門人選。

聽著孩子的描述，我不禁想起學生時代的一段往事。我讀國中時，班上也有一位轉學生，是我國小時的班長，人美又聰明，大家眼中的模範生。她轉來之初，教室窗外常站滿了仰慕者，大家都想一睹這位優等生的丰采。原本以為她會在校排名大放異采，但事情卻並非如此。

後來零星聽說，她轉學是因為不想再當「乖巧順從」的學生。那個時代私中的密集考試與高壓要求，或許成了壓垮她的最後一根稻草。我不清楚她具體經歷了什麼，只記得她的模樣與國小時截然不同：積極學習的氣息消失了，取而代之的是拒絕學習的叛逆。然而奇妙的是，她的眼神看起來反而比剛轉學來時快樂得多。

多年後在職場打滾，我慢慢理解那樣的轉折。每天處理客訴、應對系統意外狀況，與緊迫的專案進度，長期處於高壓，心靈像是繃緊的橡皮筋。當我終於向老闆要求卸下重任調整職務，讓自己得以喘口氣時，便忽然想起了當年的那位轉學生，有幾分明白。

日復一日的驅趕終會耗盡力氣。那些在旁人眼中略顯「廢廢」的興趣，或許是他們在漫長的生命馬拉松中，為自己保留緩衝空間。反觀那些始終維持「優秀」標籤的人，若因跑得太快、太緊，一旦遭遇挫折，往往比一般人更容易產生脆裂。

一條路若是自己真心嚮往的，自然會有前進的動力。但更多時候，我們需要一段時光去感受並理解什麼才是屬於自己的人生節奏，這樣路才能走得久遠。

如今為人父母，我體會到教養孩子只能在「放手」與「提醒」之間拿捏。既不完全放任，也不步步緊逼，讓孩子有機會走出自己的步伐。對許多曾經「優秀」的人而言，真正需要學習的功課不是登峰造極，而是關照內在需求，並在眾人的掌聲與期待之外，學會真正為自己而活。