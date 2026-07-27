蔡志鏗／一通電話的溫度

「芳枝阿嬤您好！我是華山基金會的問安志工，特地打電話向您請安問好。」就是這樣一句簡單的開場白，悄悄開啟了我人生中一段嶄新的志工旅程。

起初，是太太先投入志工服務。每次她返家，總會與我分享與獨居長輩通話的點點滴滴：有讓人會心一笑的溫馨片刻，也有令人鼻酸的孤單故事。我們的共同感受愈來愈強烈 —— 在這個社會裡，獨居長者日益增多，他們需要的，不只是物質，更是一份被記得、被關心的溫暖。

於是，我也鼓起勇氣報名。經過面談、培訓與練習，終於正式成為一名問安志工。

第一次上線，太太不放心，特地在旁「壓陣」。從如何領取關懷名冊、自我介紹、掌握關懷重點，到記錄方式與緊急回報流程，一一叮嚀。這份慎重讓我深刻體會到，它不只是一通電話，還是一份承載責任與信任的任務。不過，初登場難免鬧出一點糗事，我不小心對同一位長輩撥了兩次電話。當熟悉的聲音再次響起，我立刻意識到自己的失誤，只能硬著頭皮繼續對話。沒想到阿嬤也很有默契地沒有點破，兩人就在這份「心照不宣」中完成了難忘的小插曲。

之後幾次的通話過程中，我也不斷學習調整自己。有的長輩行動不便，接電話需要多一點耐心等待；有的聽力較弱，聲音要更清楚宏亮；也有些長期臥病在床，難免對生活有所埋怨。此時，問安志工能做的，就是靜靜傾聽，適時回應。當然，也有許多長輩開朗健談，樂於分享人生經歷，即使身處困境，仍以幽默面對生活。

掛上電話前，長輩總在電話那頭一再表達感謝。他們說，被關心、被記得的感覺，讓日子多了一份繼續走下去的力量。

常言道：「助人為快樂之本。」在高齡化的社會裡，獨居長者愈來愈多，更需要我們投注關懷的目光。一通電話，是我們的舉手之勞，卻能為他人帶來一整天的溫暖與期待。

我是問安志工，我喜歡這份工作。願自己這一點微小的火光，能讓社會更加溫馨美好。