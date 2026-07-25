平也涼／不需繁也不需多

即將邁入耳順之年，深感資深阿姨的日常穿搭，實在不能再像過往那樣，「只要我喜歡，有什麼不可以」，而是該朝「less is more」的極簡主義邁進──既然青春留不住，不如返璞歸真吧！

儘管心中的少女還是喜歡bling bling和甜美風，但穿著過於閃亮花俏或刻意減齡，除了擔心「裝可愛」會引人側目、背地訕笑之外，甚至連自己都會因為自我感覺「太超過了」而尷尬彆扭難為情。

體悟到目前這個年紀的打扮實應以簡單大方、素淨淡雅為原則，決定「洗心革面」，一改過往繁複的「多彩多姿」，開始著手進行衣櫥大改造。

翻出所有胸前有俏皮圖案的上衣、青春的背心裙和吊帶褲，全數交由外甥女處理。請輕熟女的她把中意的接收，不喜歡和不適合的就代為轉送。

再將過去認為「太素」而釘縫在長裙上的亮片一一拆除，回歸素淨本色。從前在特賣會上失心瘋購入的浮誇螢光色系和鮮豔大花圖騰系列，則全數淘汰，送往舊衣回收箱。

保留下的幾乎都是黑、白、藍、卡其等單純色系，樣式上也朝「衣符其齡」的方向進行大規模篩選剔除。大力整頓後，被優化的不只是衣櫥視覺，連內在 感受都如釋重負，既清爽又輕鬆。

「刪繁就簡」的過程，也發現到自身不理智的消費習慣實在「毋通」。未經深思熟慮、為買而買的結果，不但造就雜亂無章又經年爆滿的衣櫥，還因為看著許多標籤尚存、從未穿過，如今決定要咬牙捨棄的衣物，而充滿了罪惡感。

邁向人生後半階段的此刻，老成的不能只有外觀，心態更要「與齡俱進」。告訴自己不需繁也不需多，日後不但要穿衣簡約，購物也要節制，選擇「一切從簡，夠用就好」的減法哲學和生活態度，高齡女子的快樂，或許就應該要這麼樸實無華且低調！