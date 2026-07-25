Ariel曾／拒當公主的女兒

大部分女孩小時候都覺得公主很美麗夢幻，但女兒讀幼兒園時看過公主系列卡通後，卻很不解地問了我好幾個問題：「為什麼公主不用去上學？」「為什麼王子可以在白雪公主睡著的時候直接親她？」「為什麼睡美人十六歲就想結婚？」「灰姑娘為什麼不搭馬車逃離後母家，而是去參加舞會？」

聽到這些問題的當下，我十分訝異小小年紀的她已然懂得質疑故事的合理性，同時也慶幸，她並不羨慕只能等待王子救援的公主，她懂得女生要獨立自主，不是男性可以支配的附屬品。

女兒在成長過程中確實很有主見，積極有行動力，大學畢業後也達到成為律師的目標。前幾天她和我聊到，有個談得來的男生詢問她交往的意願，她仔細考慮後，覺得平常上班很忙，假日也有很多活動，生活過得很充實，目前並沒有發展固定關係的想法，決定現階段彼此還是當朋友就好。

我很贊同女兒理性思考，在事業、私人生活與感情之間取得平衡。想想以前父權至上的年代，女生從小就被教育長大要成為相夫教子的賢妻良母，一上大學就面臨「大一嬌，大二俏，大三拉警報，大四沒人要」的焦慮不安，因此包括我在內的很多女性，皆是受傳統價值觀影響而走入婚姻 。但當我們為人妻後，不管是選擇當職業婦女還是家庭主婦，為了照顧一家老小，都必須做出相當程度的犧牲，承受外人無法想像的辛苦壓力。

如今隨著女權提升，「女大不中留」已是過時觀念，女性不必活在旁人眼光下，可以無拘無束地追求夢想，成為各行各業的菁英。

我告訴女兒，不論她將來選擇單身或結婚，我都會支持她的決定。期盼她能築夢踏實，照顧好身心健康，財務自主、經濟獨立，不必等候別人把你當公主，能為人生做主，就能得到真正的幸福。