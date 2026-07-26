李建緯／學習友雞生活

一直以為養雞是農家才可能從事的活動，沒想到四十來歲的我，因緣際會下，一周有兩天要抽出些許時間顧雞。

過去是美食旅遊作家，現為「食二糧」創辦人「雞校長」楊環靜女士指導我們這些學員如何進行蛋雞的友善飼養。首先是穿戴正確裝備：袖套、透氣長褲與雨鞋，再兩人一組，拿起飼養紀錄本與內裝蛋盒的手提袋進入雞舍。

在寬敞的雞舍裡，一群雞自由地於地面行走，發出咕咕叫聲－－這裡不似傳統飼養方法，會以極不人道的方式，將牠們關在A4大小的狹促空間，視其為生產工具。而作業的第一步，是用計量桶承裝經計算過的飼料量，倒入盆內供食用；接著，清理棲架、清洗飲水盆及水箱補水，再回頭扒糞。將泛白的雞糞覆蓋於枯枝落葉與粗糠下，並記錄溫濕度，確保可愛的咕咕雞處於舒適的環境中。

於蛋槽箱內撿蛋之前，須先仔細觀察雞是否出現如打噴嚏等感冒症狀、雞冠上有無黑點般的雞痘，若一發現，得用棉花棒吸附碘酒進行治療，不然很快會造成群聚感染。同時也要注意是否出現羽毛異常脫落，或霸凌其他雞隻等情形，此皆必須如實記載，以利後續照護或安置措施。

整個過程充滿意想不到之事。初期最令我記憶深刻的，是路邊隨處可見的咸豐草（亦稱鬼針草），竟然也是雞愛吃的食物來源之一。雞校長進一步解釋，附近果園周邊長滿的咸豐草是牠們每天的補給品，具有防治疾病、改善腸道健康與提升免疫力等功效。這讓我意識到，生活中看似微不足道的野草，可能正扮演著某種重要的角色。

此外，也千萬別小看雞，牠們最高可發展至如九歲兒童般的智商，還能記住高達上百張的面孔，辨識出同類、陌生人、主人及其情緒。與雞相處久了，培養出熟識感，牠們可能願意溫馴地讓人抱入懷中，帶來療癒。換句話說，雞不但具有經濟生產力，也能撫慰人心，提供正向情緒價值，甚至適合陪伴長者，協助預防與改善失智症，有多種過去我們未曾留心的益處。

從前我的寵物經驗只有養貓，這次體會到如何與雞當朋友，甚至發展出家人般的互動。當然，前提是人類要先好好地善待牠們！