翁素足／不識字的阿母最會看人

「你是吃土長大的！」這是一句戲謔話，但「吃土」的確是我嬰兒期的真實寫照。

不識字的阿母生長於嘉義偏鄉，二十一歲嫁給同鄉務農的父親，孕育六個子女，我排行老二。阿母身為農村大家族的媳婦，任勞任怨，即使懷孕已經足月，還需天天挺個大肚子下田工作。

阿母說，要生我的那天，她在田裡工作，開始陣痛卻不敢回家，擔心耽誤工作，會被長輩責備。直到她痛得不能忍，也不敢空手而回，用扁擔挑著空簍筐，邊走邊跑回家，衝進房間的那一瞬間我呱呱落地，「真是差一點就生在田裡！」

農忙期，阿母必須背著我下田。為了不讓我亂爬，阿母在田裡挖個坑洞，將我安置在洞內，「妳玩累了睡在洞裡，睡醒就抓土亂吃，每天排便都是黑色的。」

好佳哉，阿母很欣慰我是天公仔囝，在那麼差的衛生環境下，還能無災無難平安長大，身體也是弟、妹中最健康的。但我的大姊就沒那麼幸運，五歲時因拉肚子太嚴重而早夭，這一直是父母親心中的痛。

我讀小學三年級時，父親兄弟分家，阿母眼光獨到，建議父親由農轉商，經營米廠生意，家庭經濟大為改善。我是長女，父親希望我初中畢業後留在家中幫忙分擔家務，但阿母堅持「查某囡仔要讀冊」，她說：「女孩子要有一技之長，才能找到好頭路，也才能找到好翁婿。」我留在家幫忙一年後，考進高級商業職校就讀。

珠算，在商職是重要的技能科目，我初次接觸到算盤就愛不釋手，不斷練習，每年參加全國檢定，高三時終於拿到「珠算段位合格證書」。

這張證書改變我一生命運，畢業後獲得師長推薦，進入高職擔任珠算教師，果然如阿母所言，具備一技之長，讓我實現為人師表的夢想，也為婚後自組家庭奠定經濟基礎。

阿母為了我的婚事，可是煞費苦心。當年，我並不排斥相親，經媒妁之言相親不下二十次，最後阿母和我終於相中服務於金融界的夫婿。不過，他身為長子，需要擔負家人經濟重責，一般人較不容易接受這種條件，而我的阿母擇婿最注重人品與學識，為了解未來女婿的家風，她決定親自北上打聽。

不識字的阿母，悄悄隻身從台南新營，搭一天火車到基隆親戚家住宿一晚，隔天再拜託表兄帶她到先生租於樹林的家，向鄰居打聽婆家的睦鄰狀況。阿母「慧眼識女婿」，庇蔭我日後擁有一個溫馨美滿的家庭。

阿母在家庭經濟好轉後，經常對大家族較弱勢的親戚出手相助，也因阿母的寬容大度，至今親戚還保持聯繫，每次碰面總念著阿母的好氣量。

婚後，我與先生共同扛起婆家經濟責任，克勤克儉養育三個兒女，個個受到良好教育、立業成家，親朋好友無不讚嘆我持家有方，其實全是深受阿母身教言教的影響，尤其是阿母常講的「有量就有福」這一句話，讓我受用不盡。