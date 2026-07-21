都市裡也能看到蝴蝶嗎？除了到處都是的外來種白粉蝶，幾種都市常見的蝴蝶跟人類選擇的植栽都有密切關係，例如常見的行道樹樹種樟樹，是青鳳蝶的寄主植物；因為吉利的好兆頭，有些人會在家門口擺一兩盆金桔盆栽，如果沒噴藥的話，葉子上偶爾就能發現花鳳蝶的幼蟲；而常被用於造景的棕櫚科植物，則可能會吸引藍紋鋸眼蝶產卵。都市中有不少公園綠地時常除草，維持草地的環境，讓藍灰蝶的寄主植物酢漿草有空間生長。

有些蝴蝶幼蟲會選在特別奇怪的地方化蛹，前陣子有同事發現一個青斑蝶蛹，就大剌剌地黏在人行道旁的建築牆壁上，毫無遮蔽的位置令人一度擔心牠是否能撐過突如其來的午後雷陣雨。事實上蝶蛹比你所想的要強韌，我在牠羽化離開後試著將蛹取下，雖然蛹殼已變得脆弱易碎，但它與牆壁的連接處卻黏得非常緊，甚至在羽化後一、兩個月還黏在牆上。如果這隻蝶羽化時沒有因為過於暴露被早起的鳥兒吃掉，應該有機會順利過完牠的蝶生。

話說回來，人類對蝴蝶或其他生物時常帶有某些刻板印象，例如「花若盛開，蝴蝶自來」這種勵志金句，認為蝴蝶都喜歡花，事實上不少蝶種愛吸排泄物，甚至動物遺體的屍水。換句話說，即使你是一坨大便，也會有蝴蝶愛你，換個角度想想，也是滿勵志的。