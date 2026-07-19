默知／小時候逃跑的聲音

奶奶的家還在眷村時，總喜歡踩著卡通拖鞋穿梭在巷弄之間探險。看山東大爺在門口做饅頭，看軍眷奶奶們圍坐一起拿著蒲扇聊天。鄰居爺爺的電視偶爾會傳來一種極其高亢的聲調，我沒有趴在門邊偷窺，而是逕自跑回家。那是個令我畏懼、排斥的聲音。再長大一些後，才知道那叫平劇，也是現在常說的京劇。

是什麼時候開始轉變的呢？

那大概是十歲以前的記憶。或許是台上角色的妝容，抑或那個年紀無法理解的聲腔技巧，若是轉開電視看見傳統戲曲表演，總會不明所以地心生恐懼。但又莫名地清楚那些著名的戲曲名稱，如：京劇最常見的《貴妃醉酒》、《霸王別姬》、《穆桂英掛帥》……有黃梅調最知名的《梁山伯與祝英台》、歌仔戲的《薛平貴與王寶釧》。

是什麼時候開始轉變的呢？當這些傳統戲曲隨著電視劇普及，紛紛改編成闔家觀賞的現代劇轉戰八點檔，變成晚飯後一家人守著電視的共同記憶後。因為喜歡故事內容，開始去查找歷史資料與戲曲源頭，才有機會重新認識傳統戲曲的力與美。隨著年齡增長，欣賞那些原本感到遙遠又害怕的聲音，成為閒暇的嗜好之一。

後來才發現，傳統戲曲從來不是小時候以為的「老人看的東西」。

真正迷上戲曲，是出社會之後。愈來愈忙碌，資訊傳遞愈來愈快，各式社群軟體占據生活，好多時候感到疲憊與焦躁。某天偶然看到中國演員寧靜攜手秦腔藝人在節目上演唱《黃土高坡》，那是第一次聽見秦腔。像是從黃土高坡裡吼出來的人生，聲音高亢、蒼涼、帶著裂痕，好像每一句都沾著風沙。後來看到有人說，秦腔是「唱給土地聽的」戲曲。

一桌二椅可以是高山險阻

我印象很深的是，那場表演裡有位叫李宇的小孩，當年才十歲。父母不支持他學戲，因為太苦，也看不見未來。但他仍偷偷開著電腦自學，只因為真的喜歡。那時我第一次真正理解，「台上一分鐘，台下十年功」說的不只是技巧，而是一種近乎固執的熱愛。

電視劇追求的是實景實物，但傳統戲曲不是。迷人的地方除了演員的嗓音、動作與劇情外，還有與台下觀眾建立的一個想像力空間。

一桌二椅可以是高山險阻，也可以是閨閣酒樓。一個圓場代表走了千里，一甩髮、一頓足，就能讓觀眾知道這個人心碎了。它不依賴寫實，而是依賴「相信」。觀眾心甘情願陪著演員，一起相信舞台上所發生的一切。

只不過，一場戲曲表演幾乎要三個小時，很長一段時間更傾向待在家，買點滷味鹽酥雞，在網路上看過往的戲曲影片。近兩年或許是劇團行銷模式的改變，能看見更多戲曲表演的消息，才開始認真關注喜歡的演員、劇目，走進劇場。更有趣的是，隨著時代變遷，為吸引更多人觀賞傳統戲曲，可以看見許多劇團不再只是推出傳統故事，還會結合穿越、AI，或者跨時代疊加的劇本。

在現場看戲，還是比在家有趣得多，可以更直接地感受到來自演員的穿透力。雖然有時候看得懂故事，根本聽不懂唱詞。幸好，現在的劇團大多會在開場前有演前導聆，正式演出時，舞台邊也會同步播放唱詞。

小時候一聽見就想逃跑的聲音，如今卻成了讓人安靜下來的存在。鑼鼓一響，戲一開場，好像那些被生活推著往前走的焦躁，也終於能暫時停一停。