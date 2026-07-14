嫺人／我的勞退千萬退休金和4,000%報酬率狂想曲

前陣子在我的臉書貼文下面來了幾個退休新制退休金 試算的截圖。看起來就是：「勞退新制累積到本金800多萬元，連報酬 加起來累積超過1,600萬元！」

在生活副刊談錢，會不會違背宗旨、太不自在？不過這幾年股市高漲，出現各種投資狂熱，不談錢也是一種脫離現實？

錯身後的被剝奪感

看到那個1,600多萬元的退休金試算後，我這個寫理財文章的人，本能地去勞動部的官網試算。

如果有人25歲開始工作，到65歲做好做滿，而一開始就適用最高提繳薪資（目前是15萬），40年的雇主6%提撥會提繳到432萬，如果也自提6%，這樣就會是864萬。這堪稱勞退制度的提繳天花板了吧！

用勞退新制到今年為止大約7%的年報酬來算，864萬提好提滿，到65歲退休時會有大約5,000萬。

我知道大家會說，怎麼可能！

那假設是平凡小資上班族，30歲才開始提繳，薪水3萬，每年加薪1.5%，60歲就離開職場，當時薪水還差一點沒到5萬，這樣能累積到的雇主提繳6%本金大約80萬，這30年的複利到退休時會有280萬。自提6%的話就再翻倍。

當然，講數字就要加上警語，即便是勞退也是，過去歷史報酬率不代表未來。

而我要自白的是，看到那個800萬提繳本金的數字時，我腦中浮現一個遺忘很久的念頭。

是8年多前我49歲離開職場時，大義凜然，離開職場後才悻悻然，意識到，原來和工作說再見時，不只是告別薪水，還有勞保、勞退這些權益。

人對於擦身而過的東西，難逃被剝奪感，即便自認理性如我，也是有那一瞬間。有些人退休之後陷入後悔的情緒，無法平復，嘆息於當年錯過的種種。

如果當年不要那麼早離開職場呢？當時怎麼就這麼灑脫，輕易向千萬告別。

人生就是下好離手

當股市飆漲，大家都有變得比較快樂？

一山還有一山高，有人在職場比你撐得久，領好領滿，也有人投資就是比你好運道，幸運中大獎；當看到各種試算、帳單截圖，即便明明自己也過得可以，卻還是可能被挑起「我是不是做錯選擇」的情緒。

沒想到就在那個因為勞退試算而心頭一緊的當天晚上，還收到讀者私訊來，是一張累積報酬率超過4,000%的神人級對帳單。

前一天我在臉書寫到最近的基金熱，說到好奇，持有基金超過10年，半途漲到100%、1,000%而都沒賣掉的人，到底全台有幾個？沒想到帳單主人就來跟我報到了。

那位讀者傳來二十多年前的扣款紀錄，我半開玩笑地問：「請問是傳說中的億元大戶？」

結果帳單主人字裡行間透露著客氣和羞澀說道，當年因為工作不穩定，只投資了2萬，現在是80幾萬。

說到這裡，可能有人會想，勞退新制這幾年固然報酬跟上保守的股債配置的水準，但是，我直接去買那個4,000%報酬率的基金才對？全民都可以變成千萬、億元戶？

不過，4,000%報酬率如果扣了2萬而不確定要不要繼續，不如設定好定期定額，投資一個市場平均水準的報酬率。像勞退還不能因為看到新聞報導壞消息而恐慌中途出場，反而還能成為退休時的保命錢。

股市狂熱，大家有比較快樂？還是反而更會回頭看、往旁邊看自己錯過了什麼？

錯過了煙火，嘆息難免，但人生就是下好離手，持續添進一點一點的小柴火，用平凡的小動作，小火慢熬，也是能慢慢穩穩地累積。