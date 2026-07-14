自從閒暇時間變多以後，我開始在附近的圖書館參加不同的活動。

每周我固定去參加瑜伽課程，正式上課以前，瑜伽老師會邀請學員說明一下今天的狀況，需要什麼，例如背痛、膝蓋痛，甚至希望獲得心靈的平和，老師便會針對學員的需求，調整教學內容。

上了幾個月的課程後，發現大部分的學員幾乎都是從職場退休 的女性 ，偶爾會有家庭主婦出現，男學員則很少。那天來了一位新成員，一個中年男子。第二次上課時，他回答老師的問題時說了一句：「我需要學習放手。」

我觀察他的表情，他說話時帶著一種悲傷而淒涼的感覺，或許他的人生正處於分界點，不管是工作或婚姻，他面部表情流露著的哀愁，替他說明了他的困擾和無助。

幾周以後，有一名女學員，未語淚先流，哽咽地告訴大家：「昨天我才知道，一個從小一起長大的朋友，突然去世了。我昨天晚上整晚都無法入眠。」

那天老師讓大家圍成圈，為她、為我們、也為自己和世界祈禱。祈禱是這門瑜伽課必有的功課，只是老師把時間提前，甚至讓大家把那位女學員圍在中間。我想到數年前我的摯友去世時的心情，得知消息的當下正在工作，我淚流滿面，不能自已。

人到中年，最怕聽到的是同齡朋友突然離世，除了萬分不捨，也深怕自己會是下個被死神帶走的人。我可以體會到那位女學員心底深處的遺憾和恐懼，曾經的我，和現在的她，何其相似？

隨著每周上課時，來自不同學員提出的種種狀況和要求，有人會對當前國家乃至全球現狀感到不安，希望找到心靈的寧靜；有人會因為生活狀態的改變，需要讓自己冷靜放鬆。

就這樣上了幾個月的課後，發現似乎很多學員都在努力學習放手。

有一天，我突然想到自己。

過去一年在職場上的種種不快，乃至憤怒，導致我最後決定離開職場，為自己的職涯按下暫停鍵。然而工作暫停以後，我真的對過去那一年的風風雨雨完全不介懷了嗎？午夜夢迴，腦海還是會浮出曾經令我不快的片段。

如此想來，誰不需要在自己的人生旅途中學習放手呢？而我，也是那一個需要學習放手的人。