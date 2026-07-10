簡綾仙／水泥鏝抹的藝術魂

清晨六點，整座城市還在殘夢的餘溫中游移，先生已經站在玄關，穿上那雙沾滿灰色殘泥、鞋頭磨得發亮的工作鞋。身為一名資深水泥師傅，他的雙手龜裂，指縫間永遠留著洗不淨的鹼性灰泥與細砂，是他在鷹架與重力搏鬥多年的勳章。

未被挖掘的藝術生命

世俗眼中，泥水匠是單純的體力勞動，是與灰塵、汗水、粗鄙環境掛勾的基層工作；但我看著他在烈日下搬運重達數十公斤的砂石，混合水泥，以鏝刀精準又平整地抹上牆，其實更像是在生活的畫布上，一寸寸鋪墊出家的重量。

這份工作的艱辛，往往不只是體力上的透支，更包含長期處於社會標籤下的心理磨難。但他從未顯露一絲頹喪，每天傍晚，當他帶著滿身塵土推開家門，即便疲憊得連用餐的力氣都沒有，但只要看見孩子的笑靨，他眼底的倦意便會悄悄散去。我常在想，除了對家庭的責任與守護，還有什麼支撐著他在這重複且單調的勞動中堅持下去？

某天，他在一處豪宅建案的工地遇見一位藝術家 ，對方正利用他最熟悉的水泥為媒材，創作成流動感十足的雕塑。當他返家後與我分享這日的見聞時，眼中燃起我從未見過的光亮。他猛然發現，手中的鏝刀不只能填補磚瓦間的縫隙，也能勾勒出靈光的輪廓，那些他習以為常的粗糙材質裡，竟藏著未被挖掘的藝術生命。

那晚，他興奮地與我分享「異想天開」的念頭，他想將水泥的質樸與現代設計美學結合，甚至進一步探索建築空間的構成，他不再甘於只是一個「執行指令」的師傅，渴望理解設計圖紙背後的一切，從被動的執行者轉為主動的創造者。

我們深知這對於一個中年轉職者來說，是一條孤獨且漫長的路。但我對他說：「既然你的手能抹平牆上的凹凸，就一定能抹平夢想路上的崎嶇。」他開始從繁重的體力勞動中抽離出一部分心思與體力，開始試著將腦海中的創意化為可行的結構。

為自己種出的水泥之花

不過，追夢的道路從不平坦，對於一個前半生都在與實務材料打交道、習慣了肌肉記憶的人來說，我看著他因理解不了空間透視而焦躁，因設計草圖被專業人士質疑「不夠專業」而沮喪；那段日子，他的自信心像被敲碎的舊牆面，散落一地。

每當他想要放棄，重新回到那條只要出汗就能換錢的老路時，我與孩子總在旁鼓勵。我們的支持讓他從挫敗的泥淖中重新站起，一次次校正那些偏離的線條，將粗糙轉化為細膩。

孟子說：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨……」這句話放在現代職人的轉型上依舊深刻入骨。經過幾年磨礪，他不再只是聽從指令的工人，他學會了利用水泥特有的孔隙與冷色調，創作出具工業美學的藝術品，甚至能與建築師對等地討論空間的流線與機能。

從抹牆到造境，他走過一段漫長的自我辯證，深刻領悟到，設計的真諦不在於華麗的裝飾，而在於如何將生活的韌性揉進每一個空間的細節裡。他不再是那個隱形於建築背後的勞動者，而是一個賦予空間性格的職人。

如今，看著他專注打磨作品的身影，我再一次看見人生的無限可能──先生以自身證明了，出身與起點從不是命運的終點，在這個快速變遷、強調斜槓與跨界的時代，許多人害怕跨出舒適圈而選擇平庸，先生卻在灰頭土臉的工地裡，憑藉著不服輸的堅持，為自己種出一朵不凋謝的水泥之花。

無論是手握鏝刀，還是操縱設計軟體，最關鍵的，始終是那顆不願被生活磨平的初心。