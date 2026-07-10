在單人帳篷裡醒來，半圓弧的營布把裡頭的人類緊緊包覆，前後高度都僅僅高於頭腳三十公分，縮在黝黯但溫暖的庇護所裡。森林隱去形體，漆黑的夜似回到原始的洞穴，童年時嬉戲的小窩就是這等完整之模樣。睡袋再拉緊覆住額際，再次遁入一個人的宇宙，原初的殼，「家」，綿綿無盡的意識中人兒靜靜躺臥在它懷裡，「夢中不變的家屋必須保持其半昏暗狀，因為它屬於那種深切感的文學」，人世之一隅。

今日下午你們剛抵達時，時候還早，夥伴簡單的金字塔帳搭建完成，也就一夥人膩在搭建出的哥德式空間裡午茶，啜飲咖啡，吃小食。行進了六小時之後你們抵達這山脊線之上中繼的營地，左擁一座大山，右倚北峰銳利的犄角，今日工事已畢，明朝還將跋涉八小時的攻頂路程，聊著聊著也就各自蜷縮，右角是她的小天地，左側他小巢半躺，閒著無聊，一隻幼獸就躲在那角落，他潛意識棲居的摺頁，祕密無所變遷。母親，金字塔帳是今午的母親，媽姆，山巒是連峰世界的媽姆。大地的媽媽，擁抱著客居其懷的所有之一切。

「家在世間的處境，只是具體呈現了我們人類在世間形上具體處境的一個變奏。」

但今晚，你將在圓柏樹下入睡，睡在一張天幕之下，天地之間，是頭上一抹天幕與身軀底下一塊地鋪，「家」，兩張布，對襯成家屋。身邊是蒼穹背脊般的巍峨山嶺巨龍般起伏的龍脊山嶺，躺在幕帳之下，滿天星斗如一席涼被覆蓋著你，天地人之間，再也沒有任何中介，北極孤高，天狼曜曜，大熊座正悄悄圍攏北極星，天狼曜曜，大熊星座，宇宙布幕上的星子閃爍無聲。你平貼著大地，整座大山在你的身軀之下。你身軀之下，是廣袤的無限延伸的弧度，你躺在堅硬的地殼之上，底下無限延伸出的宇宙中一個圓，原型句點老成四十六億年的地球。人世之一隅。