張鈞翔／珊瑚礁上的生命饗宴

大海茫茫，遠眺看似平靜，近看波濤起伏，而深入海底，可見珊瑚 礁猶如綿延不斷的城堡，各種生物穿梭其間。早在四億多年前的古生代奧陶紀，就出現海底生態系的基礎建設──珊瑚礁，這是由一群不起眼的小小動物珊瑚所主導的偉大工程，為無數海底生物打造出適合棲息、繁衍與演化的奇妙空間。

多樣的微棲地

珊瑚礁並不是來自單一生物的產物，而是多種造礁生物長時間共同建構完成的空間。這些生物會分泌碳酸鈣，相互膠結堆積，形成堅硬且具有三維空間的生物礁，並且在與海綿、苔蘚蟲、藻類等生物共同參與之下，礁體更加堅固。這些生物在死亡後骨骼不會消失，而是持續地堆疊與膠結，逐漸形成穩定而複雜的構造。

古生代最具代表性的珊瑚類群是四射珊瑚與六射珊瑚，名稱皆來自其骨骼內部呈現放射狀排列的隔板結構。珊瑚在生物分類學上屬於刺胞動物門（Cnidaria）、珊瑚蟲綱（Anthozoa），牠們可以是單體珊瑚，也可能形成小型群體，外型常像一個石灰質的杯子直立於海床之上。牠們的骨骼內部具有明顯的水平隔板，彼此相連，形成蜂巢狀結構。

當時的海洋環境穩定，海水溫暖清澈，於是珊瑚大肆繁衍發展，加上海水中鈣離子濃度高，非常有利於碳酸鈣骨骼的形成，於是礁體就從小型的礁丘，逐漸形成延伸數百公里的巨型礁區，為海底創造了起伏多變的地形。珊瑚礁最重要的功能，在於它創造了立體結構。當礁體成形，海底不再只是平坦的沙泥，而是出現裂隙、孔洞、陰影與高低起伏，形成多樣的微棲地。

大規模的礁體能阻擋強烈海浪，在礁石後方營造出水流平穩的環境，成為軟體動物偏好的棲息地。這些結構改變了水流與沉積方式，水流被減緩，有機顆粒得以沉降，為濾食者提供穩定食物來源。同時，礁體也使海床免於被細泥沙長期覆蓋，以保護底棲生物不被細泥所掩埋，影響牠們的呼吸與覓食。礁體的生長固定了原本鬆散的泥沙，防止沉積物隨意漂移，穩定的海床為生物提供了附著基底。

生態系的基石

在這段海洋生命極其蓬勃的時代，珊瑚被認為可能已具備與藻類共生的能力，透過光合作用增加水中的氧氣與養分，支持更高密度的生物群落。珊瑚礁成為則這場生命繁盛的重要舞台，大規模群聚的海百合占據礁體，盛開如花朵，腕足動物盤據海床，猶如鋪上厚實的貝殼絨毯。身體超過一公尺的大型頭足動物直角石，是當時海底的掠食者，但複雜的礁體結構充滿孔隙與縫隙，讓三葉蟲與軟體動物能躲避掠食者。大量的甲殼動物在礁體夾縫中繁衍，海星與海膽等棘皮動物，亦生存於縫隙間，並成為重要清道夫。至於早期的魚類無頜魚，也已經開始出現在礁體周遭。

若以我們熟悉的景色比喻，珊瑚礁儼然是一座城市，有高樓，有街道般的裂隙，有房裡住著小型生物，也有街道上不懷好意的頭足動物在巡邏捕食、腕足動物與海百合靜靜地等待食物上門，棘皮動物則盡責地為街道做清潔維護，而無頜魚類初來乍到，似乎在宣告魚類世代即將來臨……這座城市不斷發展，支撐起奧陶紀海的多樣面貌，也為後來的生命創造更廣闊的可能性。

事實上，當珊瑚礁發展良好時，海洋生物多樣性往往也隨之提高；反之，當礁體因環境變化或全球性事件崩解，相關生物群也會快速衰退。古生代珊瑚礁就曾經歷多次重大危機，連帶造成底棲生物大規模消失。在奧陶紀晚期與泥盆紀晚期，都曾因為全球性氣候急劇變冷與海洋缺氧，發生珊瑚礁結構性崩潰，而必須再經過數百萬年，造礁活動逐漸恢復，海底景致才能隨之復甦。

古生代珊瑚礁不只是過去的風景，也是現代海洋生態系的基石。珊瑚礁示範了生物如何透過改造環境，創造出高度複雜性與充滿生命力的空間。但是也提醒我們今日海洋的繁榮，其實來自一段極其漫長、艱辛的演化歷程。

●「古生物風雲」為生活副刊SDGs專題，由張鈞翔博士以淺白的科普敘事，帶領讀者從生命起源探看到人類世，展現地球生命的壯闊、轉折與演化歷程。