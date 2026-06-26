思微兒／老人照顧老人

這天到廟裡拜拜，碰上美髮美容工會舉辦的義剪活動，在廟方師父的大力推銷下，我也共襄盛舉。

等待剪髮時，有位看似七八十歲、體型瘦弱的老先生，正殷勤地掃著地上的落髮。我以為他是工作人員，當他清掃告一段落後，就帶著一臉「誠歹勢」的表情，請義剪志工幫他坐在輪椅上的太太剪髮。

我猜想許是腦血管疾病造成的後遺症，老太太手腳不靈活、口中直罵髒話；剪髮時也很不合作，頻頻甩頭。老先生會在老太太冒出不雅字眼時輕拍她側臉說「袂使」，又心疼地輕撫；志工也不斷哄著她「再一下就好了、剪完就會變漂亮喔」，在兩人的通力合作下，總算大功告成。

老先生頻頻點頭道謝：「還好有你們，不然我都不知道能帶她到哪裡去剪頭髮了！」看來老太太的狀況曾被很多理髮店拒收過，老先生因為「太太難搞」的不好意思，便先行協助清掃才央請志工剪髮──這是我的內心小劇場。而老先生對妻子的照顧憐惜，和義剪志工的耐心對待，則是我親眼目睹的「有愛劇場」。

返家等公車時，在廟口擺攤的賣花阿姨過來告訴我，坐在候車亭長椅上的是她先生，要我不必擔心害怕；原來是早上被人檢舉誤認她先生是遊民，警察前來關切過。

坐在長椅上的老人表情茫然、衣著襤褸，外觀的確可能會讓人誤以為是遊民。賣花阿姨無奈地說：「我還以為警察是要開我罰單，出來賺不到多少錢，如果再被罰錢就完蛋了！他失智，我們又沒有小孩，我只好帶他出來做生意……」

接連遇到兩起「老人照顧老人」的插曲，心中感觸頗多。老先生推著有病在身又行動不便的妻子剪頭髮、賣花阿姨帶著失智又乏人照顧的丈夫出門做生意，除了看到少年夫妻老來伴的溫馨畫面讓人動容之外，也親眼見識到已然邁入超高齡社會的此時此刻，對於缺乏資源的弱勢群體而言，「老老照護」的長照需求與經濟負擔，還真是個令人不捨又擔憂的難題啊！