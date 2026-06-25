屈志強／電話亭裡的青春

現在街頭幾乎看不到公共電話了。

偶爾在街角看見一座舊式電話亭，透明的玻璃有些斑駁，裡面靜靜掛著一部電話，像被時代遺忘的小小角落。每次經過，我總會忍不住多看一眼，因為那裡藏著我年輕時許多說不完的故事。

讀高中時，家裡才裝了第一部電話。

那是一台紅色的電話，端正地放在客廳最顯眼的位置。平常它總是安靜地待在那裡，像一件沉默的家具。一旦鈴聲突然響起，「鈴鈴鈴」清脆地傳遍屋子，全家人便會同時抬起頭。有人急著跑過去接聽，有人站在一旁等著聽消息。

那時候，一通電話總帶著幾分神祕，也帶著一點令人期待的喜悅。

後來到外地求學，每逢周六晚上，我一定會打電話回家報平安。那時沒有手機，總得特地去找電話亭。父母似乎也早有默契，會在固定時間守在家裡的電話旁，印象中他們從來不曾缺席。

細細的電話線，像看不見的引繩，把遠在他鄉的我牽回家裡。每次掛上話筒，心裡總覺得踏實許多。

那時的公共電話亭多半立在街角或騎樓邊，玻璃門推開時會發出細微的聲響，內裡常帶著些許金屬與灰塵混合的氣味。有人低聲說話，有人匆匆結束通話，也有人邊數著手中的零錢，邊等待前面的人掛上電話。短短幾分鐘的通話，在那樣狹小的空間裡，是只屬於自己的時光。

服兵役時，公共電話幾乎成了生活的一部分。我常準備一大袋零錢，臨睡前走到營區外的電話亭，打給在北部的女友。

電話亭外總排著長長的隊伍。其實每次能通話的時間並不長，但只要聽到女友的聲音，整日操練與任務的辛勞，彷彿都被沖淡了。

有一次值營區大門崗位時，仍忍不住跑去打電話，聊得幾乎忘了時間，忽然看見一名站哨的士官提著槍來找我，說營長正在找人，那一刻才驚覺事情嚴重，急忙回營報到。

事後回想，其實也明白那樣做不妥，但年輕時似乎什麼都不怕，只為了多聽幾句想念的聲音。

退伍之後，我依然習慣到附近的公共電話亭報到，還是提著一袋零錢。不管颳風下雨，幾乎每天都會與女友聊上許久。

小小的電話亭，彷彿暫時把整個世界隔開，只剩下彼此的聲音。

後來，時代慢慢改變，家中電話也從轉盤式變成按鍵式。撥號不再需要一圈一圈慢慢轉動，只要輕按幾個數字，聲音就能立刻抵達遠方。

通話變得愈來愈方便，但有時我會想起電話亭裡的那些夜晚。零錢一枚一枚地投進去，聽著撥號盤慢慢轉回原位，心裡也跟著慢慢等待。

公共電話陪我走過青澀少年、求學歲月、軍旅生活，也陪我走過戀愛的青春，如今偶爾在街角看到一座靜靜佇立的電話亭，多半已經很少有人停下腳步。

行人匆匆走過，像是時代翻過了一頁。

只是對我而言，那些站在電話亭裡說過的話、聽過的聲音，依然安靜地留在記憶深處。歲月過去了，電話的樣子早已改變，但那些年在電話亭裡等待、傾聽與想念的心情，卻始終沒有離開。

彷彿只要閉上眼，耳邊還能聽見那熟悉的聲音：「鈴──鈴──鈴──」