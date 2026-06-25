在路邊看到幾株被遺棄的蝴蝶蘭，葉片枯槁、氣根疲軟，應是花謝後便被主人隨意丟棄了。感到可惜的我把被當成垃圾的它們撿了回家，交給喜歡蒔花弄草的老公，看看能否死馬當活馬醫。

一段時日後，幾株蝴蝶蘭起死回生，葉片日益肥厚、花苞也一個接一個冒出來；春日裡陸續開花，有淡粉、紫紅和漸層，還有邊緣帶斑斕花紋的，每株花朵顏色大小各異，卻同樣優雅美麗。

我和老公不禁有些得意，我是因為有眼識泰山讓垃圾變黃金，老公則是朝朝頻顧惜換得了滿庭花簇簇。救花一命雖未勝造七級浮屠，但是讓我們有滿滿的成就感。

正逢蝴蝶蘭的盛花期，許多人家種植五彩繽紛的蝴蝶蘭大鳴大放，經常吸引我們佇足觀看。有次經過一家餐廳，見門口開幕誌慶的高筒盆栽不但花材華麗，居中的蝴蝶蘭更像是長鞭炮串，斗大的花兒開得密集又鮮豔。

我感嘆地對老公說：「本以為我們家的蘭已經夠厲害了，沒想到看到別人的，才發現真是小巫見大巫！」老公這麼回應我：「你是要去參加蘭花 競賽嗎？它們供你賞心悅目，你卻要拿它們來跟人家『超級比一比』？」

是啊，幾株蝴蝶蘭不但成為庭園中的新亮點，讓我天天可以賞花 心花開，如此兼具美化和療癒，厥功甚偉，我竟還有這樣「花比花，不如人」的想法，也未免太豈有此理。深感應作如是觀地受教了，覺得老公還真是我的日常師父，總是三言兩語就給我上了一課。這時候他又繼續說了：「就像別人的老婆漂亮又能幹，我也從來不會因為自己的差人家一大截，就說什麼甘拜下風之類的話吧？」

嘿，這位大叔，這段話就多了喔！