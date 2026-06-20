諶淑婷／不否定的力量

孩子進入學齡後，就很喜歡聽我說學生時期的小故事，尤其是「媽媽當年成績有多好」的神奇傳說，他們甚至會向阿嬤求證，然後嘖嘖稱奇，覺得媽媽果然「無所不知」。這個可愛的「誤解」在孩子上了國中後逐漸被打破，兒子發現，有些數學題，媽媽的解法和老師教得不同，題目長度幾乎占掉半頁考卷的生物科題組，媽媽也未必完全理解。

被打破的媽媽神話

媽媽神話打破後，我發現陪伴兒子解題的過程中，我們出現新的衝突：他有自己堅持的答案（或是想遵循學校老師的教法），而我容易自認已經先學過了（即便那是三十年前的事），對於這些國中課業，會理所當然地憑藉著自己殘存的印象，認為自己的推論才是對的；而被解答「打臉」時，我又會拉不下臉，東拉西扯牽拖題目沒出好，卻不肯承認自己搞錯了。家長 也是人，求學時未必多聰明，現在頭腦更沒有當年靈光了。

後來，我觀察到這個問題不只出現在我們家，家長社群裡，常有家長驚訝地問：「注音又改了嗎？」「這個字的筆畫變了嗎？」甚至會發現，「難道我這幾十年來都寫錯字嗎？」這些疑問的背後，都代表著家庭現場的衝突與爭論，甚至質疑孩子「沒有認真聽老師講課」。

這種「因為學過所以自認正確」的執念，讓我們在修正孩子的錯誤時，常常順口否定了他們的努力與人格。事實上，許多題目根本不是非黑即白，即便是數學，也有「土法煉鋼」與「巧妙技巧」的不同路徑。但我們很難放下身為家長的優越感，以至於用不恰當的口氣去「指導」。

充斥日常的否定言行

特別是進入七年級後，國文科的轉變實在讓人措手不及！國小的學習主軸多半圍繞在課文內的基礎識字與注音，國中卻瞬間掉進「意象」的世界，孩子要懂現代詩的跳躍、散文的幽微情感、文言文的精煉，偏偏現在的題目多是擷取一段文字後，要孩子選擇正確文意，或是單一字詞的解釋，孩子卡在看不懂字面意思，也還無法感受藏在文字裡的複雜情感，這種挫折家長很難理解，因為成人世界的語言邏輯已經給了我們過多練習。

不過，有時孩子想出的答案又有道理，只是因為與「標準答案」相悖，就被打上紅色叉叉，這時候若我們以指責的語氣來解說，就會讓孩子覺得自己的思考路徑錯誤又毫無價值，甚至回答我：「好、好、好，就照你說的！」這讓我非常沮喪，我在意的絕對不是分數，而是孩子有沒有確實學習到知識啊！

我努力改變自己，把重心放在降低孩子的挫折感。當孩子寫錯時，我會逼自己停頓兩秒，再對他說：「這題真的很難，連我也不太會，錯了沒關係，我們來看一下怎麼搞懂它。」然後我們一起像偵探一樣，回推藏在文字裡的線索。或許是因為媽媽「示弱」了，兒子也鬆口氣，還會開玩笑說：「沒想到也有媽媽不會的題目，看來你也需要補習了！」

這種「急於糾正」或「自認正確」的態度，不只發生在解題上，也蔓延到我們的日常溝通。前陣子，我讀了《不否定的練習》這本書，發現自己無意間犯了許多錯，有時孩子放學回來，急著跟我說學校發生的事，但他話才說到一半，我就急著叫他快去洗澡寫功課。有時候孩子向我表達他的想法，我會說：「那樣也不錯，但是……」不自覺推翻他的意見；甚至，我還會一邊滑手機，一邊敷衍地回應孩子說話，孩子還跟我抗議過呢。這些行為雖然不是在口頭上否定孩子，但在孩子心裡，都充滿了被否定的感覺吧。

親子是盟友而非對手

幸好，改變永遠不嫌晚。我希望能成為站在孩子立場思考的人，想跟他對話而不是對嗆。就算孩子真的說錯了什麼，我也能調整表達的方式，我想這就是歐美文化裡的「I see your point」（我明白你的意思），即使不贊同，也尊重對方有表達的權利。

所以，我提醒自己，不要認為自己總是正確，很多事本來就沒有唯一的標準答案。即便有時候孩子因為沒學過、沒搞懂，真的答錯、寫錯了，家長也沒必要自認是「真理」而打擊他的自尊，因為我跟孩子不是競爭對手，而是朝向同一個目標前進的「盟友」。現在，我時常建議其他家長，可以試著跟孩子一起做些測驗題，唯有自己親自拿起筆，在有限的時間內，和那些刁鑽的字音字形、文言文對抗，才會承認，國中生課業真的很不容易。

如此，家長才不會輕易責怪小孩，而是能一起練習、一起學習，把學習挫折變成親子間的一種共同經驗。如果孩子真的記不住某些生僻字，那也沒關係，我們只要慶幸，現在是一個「輸入法會自動糾正錯字」的年代，比起寫對每一個字，讓孩子學會如何表達、如何思考，才是更有幫助的生存之道。