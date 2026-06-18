右腳腳踝扭傷之故，暫時停下外出散步的每日活動。造成生活裡若干不便之餘，日日與腳傷相對，在感受上竟放大了雙腳原有的問題。

我的右腿比左腿長約0.5公分，右腳掌也比左腳掌略大一些、寬一些，拇趾外翻程度嚴重一些。買鞋時，左腳穿25號，而右腳要25號半。幾乎找不到合腳的女鞋。近年我只穿中性款鞋型，且是男生尺寸的最小號。每一雙新鞋穿到第三個月左右，右腳後跟就會從外側開始磨損。

扭傷處腫脹漸消，痛感退去。這天我套上舊鞋，下樓到住家大樓的中庭試著散步。庭院地面猶有幾圈昨夜急雨殘留的水窪，我小心踩地面走幾步，感覺到腳掌心發熱，有電流通過的輕微刺激感。走了兩、三分鐘，右腳就辨認出所穿的這雙鞋後跟是歪斜的。休養十日下來，它立即感覺到不舒服。

我繼續走，詢問右腳它想要什麼。它說想要平穩踏上地面，不要傾斜著向外面索討更多。它說它不要想都不想就搶在左腳之前出發。

剛從傷中痊癒，敏感又多話啊。謝謝你呀，我對右腳說。謝謝你復元，謝謝你的奇特。然後我讓這陣子倚重的左腳先踏出去。平常沉默看似躲在後面的左腳，此時跨出的步幅變大，而且有力量。

一場腳傷，我與雙腳建立了新的關係。